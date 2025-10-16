La HB 253 de Florida entró en vigencia el 1 de octubre de 2025 y eleva el estándar de cumplimiento: endurece las reglas sobre matrículas y otros delitos vehiculares al reclasificar conductas y crear nuevas prohibiciones con penas más severas. Descubre qué acciones quedan prohibidas y cuáles son las multas y penas aplicables dentro de la ley.

El nuevo marco llega en un paquete de casi 30 leyes estatales -aprobadas por el gobernador Ron DeSantis- y busca placas legibles, menos imitaciones de autoridad y mayor trazabilidad del parque automotor. Autoridades y medios locales destacan cambios concretos en alteración de placas, uso de dispositivos para ocultarlas y sanciones por luces que simulan equipos policiales.

El gobernador de Florida, Ron de Santis, aprobó más de 30 leyes, que entraron en vigencia el 1 de octubre (Foto: AFP) / JOE RAEDLE

¿DE QUÉ TRATA LA HB 253 DE FLORIDA?

La ley centra su alcance en tres frentes: alteración de placas, prohibición de “dispositivos para ocultar matrículas” y penalidades más duras por aparentar autoridad con luces de emergencia. Establece que modificar u oscurecer una placa ya no es una simple infracción civil, sino un delito menor con consecuencias penales y multas definidas.

¿QUÉ ESTÁ PROHIBIDO EN LA HB 253 DE FLORIDA?

A continuación, conoce lo que está prohibido desde el 1 de octubre de 2025 con la ley HB 253:

Mutilar, desfigurar o alterar una placa registrada del estado.

Cambiar el color de la placa, su acabado o cualquier rasgo que afecte su apariencia original.

Aplicar material reflectante , sprays, recubrimientos, cubiertas o marcos que oscurezcan o dificulten su lectura, visibilidad angular o detectabilidad.

, sprays, recubrimientos, cubiertas o marcos que oscurezcan o dificulten su lectura, visibilidad angular o detectabilidad. Colocar un dispositivo iluminado que impida leer la placa o su calcomanía/etiqueta de validación.

Comprar o poseer un “dispositivo para ocultar matrículas” (manual, electrónico o mecánico) que: cambie entre dos o más placas, voltee la placa para ocultarla, la cubra u obstruya, o interfiera con la capacidad de registrar sus datos.

Fabricar, vender u ofrecer dispositivos para ocultar matrículas en cualquier modalidad.

Usar luces de emergencia (rojas y blancas) para aparentar ser autoridad y tratar de detener a otra persona.

¿CUÁLES SERÁN LAS SANCIONES POR VIOLAR LA LEY HB 253 DE FLORIDA?

Alterar u oscurecer una placa : delito menor de segundo grado; hasta 60 días de cárcel y multa de hasta US$500.

: delito menor de segundo grado; hasta 60 días de cárcel y multa de hasta US$500. Comprar o poseer un dispositivo para ocultar matrículas : delito menor de segundo grado; hasta 60 días de cárcel y multa de hasta US$500.

: delito menor de segundo grado; hasta 60 días de cárcel y multa de hasta US$500. Fabricar, vender o distribuir dispositivos para ocultar matrículas : delito menor de primer grado; hasta 1 año de cárcel y multa de hasta US$1,000.

: delito menor de primer grado; hasta 1 año de cárcel y multa de hasta US$1,000. Usar un dispositivo para ocultar matrículas durante la comisión de un delito : delito grave de tercer grado; hasta 5 años de prisión y multa de hasta US$5,000.

: delito grave de tercer grado; hasta 5 años de prisión y multa de hasta US$5,000. Imitar a un agente con luces de emergencia para intentar detener a alguien: tipificación penal más severa con potencial clasificación de delito grave en escenarios definidos por la norma.

Las multas por infringir la norma pueden alcanzar los US$5,000 en Florida (Foto: Diseñado por Freepik)

RECOMENDACIONES CLAVE PARA EVITAR MULTAS

Mantén la placa limpia, sin recubrimientos, marcos gruesos, tintes ni sprays que afecten legibilidad o detección.

No instales mecanismos que giren, tapen o cambien la placa, ni sistemas que simulen equipos policiales.

Revisa mensualmente el estado de la placa y de la etiqueta de validación; asegúrate de su correcta fijación y ángulo visible.

Si compras accesorios, verifica que no interfieran con la lectura completa de números y calcomanías.

¿Te interesan temas sobre Estados Unidos? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.