Ante los cambios en los requisitos federales que podrían dejar a numerosos beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y Medicaid sin asistencia alimentaria o cobertura de salud, la ciudad de Nueva York lanzó una herramienta en línea para orientarlos. En esta nota, te explicamos cómo funciona la nueva página web.

Averigua cómo usar el portal de NYC para entender los nuevos requisitos y encontrar ayuda según tu situación (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

NYC PRESENTA UNA PÁGINA PARA AYUDAR A CONSERVAR SNAP Y MEDICAID

La ciudad de Nueva York presentó una página de recursos de SNAP y Medicaid, a la cual puedes acceder mediante NYC.gov/workrules. Tiene como finalidad ayudar a sus residentes a entender los cambios en los requisitos federales, identificar posibles exenciones y encontrar apoyo para conservar sus beneficios.

¿Cómo funciona?

Funciona como una herramienta de orientación: mediante preguntas sobre la situación personal del usuario, lo dirige hacia información y servicios que podrían corresponderle, precisó la Oficina del Alcalde.

El recorrido sobre su uso es el siguiente:

1. Responder preguntas sobre la edad, la situación laboral, los estudios y otras circunstancias personales.

2. Consultar si los requisitos laborales podrían aplicarte o si podrías reunir las condiciones para una exención. El objetivo incluye ayudar a personas que podrían estar exentas sin saberlo.

3. Revisar los pasos adicionales que podrían ser necesarios, como documentar una exención o comprobar el cumplimiento de los requisitos.

4. Acceder a recursos de ayuda: líneas telefónicas sobre beneficios, oportunidades de empleo, voluntariados aprobados y servicios de alimentación y salud.

¿Qué recursos reúne?

Necesidad del usuario ¿Qué puede encontrar? Entender si debe cumplir requisitos laborales Preguntas orientativas e información sobre las reglas y posibles exenciones. Buscar opciones para cumplirlos Bolsas de trabajo y oportunidades de voluntariado aprobadas. Resolver dudas sobre su caso Conexiones con líneas de ayuda de SNAP y Medicaid. Conseguir alimentos si perdió beneficios o no califica Bancos de alimentos y un mapa de recursos alimentarios en los cinco distritos de la ciudad. Encontrar atención médica alternativa Información sobre atención gratuita o de bajo costo mediante NYC Care, de NYC Health + Hospitals.

Al responder una serie de preguntas sobre su edad, situación laboral, nivel educativo y otras circunstancias, los usuarios pueden averiguar si están sujetos a los nuevos requisitos, si cumplen los requisitos para una exención o si necesitan tomar medidas adicionales para seguir siendo elegibles.

El sitio también conecta a los neoyorquinos con líneas directas de SNAP y Medicaid, bancos de alimentos, bolsas de trabajo, oportunidades de voluntariado aprobadas y NYC Care. Quienes hayan perdido sus beneficios o no cumplan los requisitos para SNAP o Medicaid pueden encontrar información sobre atención médica a bajo costo o gratuita a través del programa NYC Care de NYC Health + Hospitals y localizar programas de asistencia alimentaria cerca de su domicilio.

“La atención médica y los alimentos nutritivos son necesidades básicas que deben ser asequibles y accesibles para todos. Mientras que el gobierno federal dificulta que los neoyorquinos puedan alimentarse y acceder a la atención médica que necesitan, nuestra administración está ayudando a las personas a mantener los beneficios de los que dependen”, declaró el alcalde Zohran Mamdani.

¿POR QUÉ LA LANZÓ NYC?

La Alcaldía anunció el recurso el 27 de octubre de 2026, en el contexto de los cambios federales que afectan tanto a la asistencia alimentaria como a la cobertura médica. El comunicado recuerda que la ampliación de los requisitos laborales de SNAP entró en vigor el 1 de marzo de 2026 y alcanzó a personas que antes estaban exentas.

En Medicaid, el Departamento de Salud municipal distingue dos fechas: los nuevos requisitos se aplicarían desde el 1 de enero de 2027 a nuevos solicitantes y desde el 1 de marzo de 2027 a quienes ya tienen cobertura y deban renovarla. La ciudad estima que hasta 900,000 de sus afiliados podrían estar en riesgo de perderla por las nuevas exigencias.

¿QUÉ HACER SI YA PERDISTE SNAP?

La ciudad indica que las personas que perdieron sus beneficios o creen que podrían tener una exención pueden llamar a 718-SNAP-NOW —718-762-7669— para recibir asistencia. También remite a ACCESS HRA para información y gestiones relacionadas con SNAP. Esto es distinto de completar el cuestionario orientativo de la nueva página.