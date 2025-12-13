Si estás residiendo en alguna zona de Chicago , tendrás que prepararte ante las posibles nevadas que presenciarás durante este sábado 13 y domingo 14 de diciembre. Para ello, te brindaré información sobre qué localiades presentarán mayores acumulaciones, lo que ocasionaría complicaciones en el transporte y las rutinas diarias.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas inglés) reveló la presencia de acumulaciones de nieve en ciudades importantes y áreas rurales ubicadas al sur de la Interestatal 80 (I-80). Según la agencia, la presencia de este fenómeno meteorológico se dio entre las 9:00 a.m. y 5:00 p.m. (hora local).

Respecto a la ciudad de Chicago, se prevén acumulaciones de nieve de hasta 4 pulgadas (10 centímetros) en la zona sur, pero no serían las únicas zonas afectadas: los condados de LaSalle, Grundy y Kankakee, situados en Illinois, también experimentarán esta condición climática.

La presencia de nieve ocasionaría complicaciones al viajar por las carreteras. (Foto: Jorge Muñoz / Univision)

Cómo afectaría la presencia de nieve en el sur de Chicago y otros condados de Illinois

Según el NWS, las cámaras de tráfico captaron la presencia de nieve en las carreteras principales de los condados de LaSalle, Ford e Iroquois durante este sábado. Se espera que la condición climática persista y se mantenga vigente a lo largo del día.

La combinación de nieve y frío glacial hará que las autopistas estén resbaladizas, lo que incrementa el riesgo de accidentes de tránsito. Por esta razón, la agencia advierte a los conductores que deben manejar a baja velocidad y mantener una distancia prudente con otros coches.

La zona sur de Chicago experimentaría sensaciones térmicas de hasta 30° bajo cero desde hoy hasta el domingo 14 de diciembre. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Respecto a las temperaturas, los climatólogos advirtieron que se presentarán valores de un solo dígito, con peligrosas sensaciones térmicas desde 30° bajo cero hasta las primeras horas del domingo 14 de diciembre.

Por consecuente, es necesario que uses ropa abrigadora durante este fin de semana, ya que así evitas sufrir de hipotermia o congelaciones. Además, te recomiendo que actives tu calefacción para que tu hogar se mantenga cálido.

