Ha comenzado la cuenta regresiva para que se celebre el Super Bowl LX , donde los New England Patriots y los Seattle Seahawks se verán las caras este domingo 8 de febrero en un duelo que mantendrá atentos a millones de aficionados. Aunque gran parte de la audiencia disfrutará del encuentro desde la comodidad de su hogar, esto significa una oportunidad de ahorro gracias a las promociones lanzadas por las principales cadenas de comida rápida. Con el propósito de que tu sala se convierta en un escenario perfecto para esta gran final, te revelaré las mejores ofertas disponibles y cómo solicitarlas sin desprenderte del sofá de tu sala. Presta atención.

El esperado duelo de fútbol americano tendrá como recinto el Levi’s Stadium, en la ciudad de Santa Clara, California. Además del juego, tanto los espectadores como los televidentes esperan con ansias el Half Time Show , cuyo artista principal será el boricua y el reciente ganador al ‘Mejor álbum’ de los Premios Grammys, Bad Bunny.

Promete ser un evento deportivo que quedará marcado en la historia; por esa razón, es necesario que no te pierdas ningún momento. Conoce la lista de puestos de comida que ofrecen suculentas ofertas como parte de esta nueva edición del Super Bowl.

Benito Martínez será el primer artista latino masculino en encabeza un Half Time Show del Super Bowl. (Crédito: EFE/CHRIS TORRES)

Estas son las ofertas de comida para el Super Bowl 2026

ALDI

Se otorgará un 30% de descuento en pedidos de Uber Eats de ALDI por una compra mínima de $60. La oferta estará disponible hasta el domingo 8 de febrero.

Applebee’s

Se entregará 20 alitas deshuesadas gratis para aquellos que realicen un pedido en línea de $40 usando el código SBWINGS26. Estará válido solo el domingo 8 de febrero.

Blaze Pizza

Puedes comprar una grande de un ingrediente a $10.99 mediante la app y en línea de la marca. La oferta estará disponible entre el viernes 6 y el domingo 8 de febrero.

BJ’s Brewhouse

Puedes comprar una pizza grande de base gruesa, más 1.3 kg de alitas deshuesadas o 30 alitas con hueso a $55. La oferta está disponible.

La pizza es uno de los alimentos más solicitados en cualquier reunión para visualizar algún espectáculo deportivo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Buffalo Wild Wings

Aquellos miembros del programa Rewards que reserven alimentos valorizados desde $25 antes del sábado 7 de febrero, podrán recibir seis alitas deshuesadas o tradicionales totalmente gratis en una futura visita. Estará disponible hasta el 10 de marzo.

También existe otra promoción. En caso el duelo de Super Bowl se extiende a tiempo suplementario, los fanáticos obtendrán 6 alitas deshuesadas o tradicionales gratis el lunes 23 de febrero.

Carl’s Jr.

Se entregará una hamburguesa de desayuno gratis para la resaca; estará disponible para aquellos miembros de My Rewards de Carl’s Jr. el lunes 9 de febrero.

Chipotle

Esta marca publicará un video de 30 segundos en sus redes sociales entre el medio tiempo y el tercer cuarto con un código de texto único. Las primeras 100 mil personas que visualicen esta serie de letras y/o números y envíen el código al 888222, accederán a un plato principal de la carta totalmente gratis.

Clean Juice

Los clientes que se acerque a cualquier tienda de esta marca el lunes 9 de febrero, podrán recibir un Berry Acai Bowl totalmente gratis.

Del Taco

Puedes acceder a un 15% de descuento en tu pedido cuyo valor mínimo debe ser de $10. Además, si realizas una compra valorizada en más de $20, se te enviará el producto de manera gratuita. Disponible del viernes 6 al domingo 8 de febrero.

Denny’s

Puedes acceder a un 10% de descuento si realizar un pedido en línea valorizado en $30. La promoción estará vigente desde el viernes 6 al domingo 8 de febrero.

KFC

Aquellos usuarios pertenecientes al programa My Rewards, accederán a 20 alitas por tan solo $20. La promoción estará disponible hasta el 11 de febrero.

Las alitas también son buen complemento para visualizar un evento deportivo de la magnitud del Super Bowl. (Crédito: freepik)

Marco’s Pizza

Usando el código WINNINGSLICE, se te realizará un descuento de $3 en pizzas especiales de cualquier tamaño.

Noodles & Company

Si compras una bandeja de pasta para catering mediante el sitio web, recibirás una bandeja de postres para catering totalmente gratis. Debes usar el código SB26WIN.

Popeyes

Los miembros del programa de recompensas de la marca pueden obtener 12 tiras de pollo o alitas a tan solo $12. La oferta estará disponible hasta el domingo 8 de febrero y tendrás que realizar el pedido mediante la aplicación móvil de Popeyes o visitando su sitio web.

Potbelly

Usando el código FREEDELIVERY, accederás a un envío gratis si realizas compras superior a $20 mediante la app o el sitio web de Potbelly.

Race Trac

Comprando una pizza grande y un paquete de 12 Pepsi o Mountain Dew, accederás a $5 de descuento. La oferta estará disponible desde el sábado 7 hasta el domingo 8 de febrero.

Starbucks

Los usuarios perteneciente al programa Rewards podrán obtener un café helado o caliente de 12 onzas totalmente gratuito para el lunes 9 de febrero, siempre y cuando realicen la compra de una bebida.

White Castle

Se te brindará $5 de descuento si compras una caja de 30 sliders de Crave. Es necesario el uso de un cupón.

7-Eleven

Por la compra de una pizza entera, te llevarías una segunda a tan solo $3. Además, pagarás $20 por 20 tiras de pollo o alitas en cualquier sucursal de Raise the Roost.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí