El reciente anuncio de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, al confirmar que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrían solicitar pruebas de ciudadanía a los estadounidenses durante operativos migratorios, ha generado preocupación y temor en todo el país. Esto implica que cualquier persona que no demuestre su estatus en el momento -aunque resida legalmente- terminaría bajo custodia federal. Sin embargo, es posible prepararse ante esta situación contando con la documentación adecuada. En los siguientes párrafos, te explicaré qué tipo de identificaciones son aceptadas por las autoridades para acreditar que tu estancia legal.

En dicha conferencia, la secretaria Noem indicó que estas solicitudes se realizarán únicamente en el marco de redadas ‘dirigidas’. “Si estamos sobre un objetivo y realizando un operativo, puede haber individuos alrededor de ese criminal a quienes les preguntamos quiénes son, por qué están allí y les pidamos validar su identidad”, declaró.

Esta nueva medida surge a raíz de la decisión tomada por la Corte Suprema en septiembre del 2025, cuando el máximo tribunal autorizó que los agentes migratorios continúen con los operativos, calificados como “patrullas itinerantes”, en el sur de California.

Por consecuente, se daba cierta autoridad a los agentes que, al detener inmigrantes legales o ciudadanos, se les realizaría un “interrogatorio breve”. Cuando éstos comprueben que mantienen un estatus legal, quedarán en libertad.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue la encargada de anunciar esta nueva medida. (Crédito: EFE/EPA/Allison Dinner)

Qué tipos de documentos e identificaciones sirven para demostrar el estatus legal ante el ICE

En declaraciones a N+ Univision, la abogada de inmigración, Isadora Velásquez, recomendó a las personas que están residiendo en Estados Unidos que deberán presentar documentación como pasaporte, Green Card o un aval que demuestre la ciudadanía estadounidense.

En el caso de aquellos individuos que no cuenten con el estatus de residente o ciudadano estadounidense, necesitan mostrar una identificación que valide la legalidad de residir en el territorio americano, tales como un permiso de trabajo o el REAL ID.

En tiempos recientes, la mayoría de inmigrantes y ciudadanos estadounidenses no suelen llevar consigo dichos documentos que comprueben su legalidad en EE.UU. por temor a que se pierdan. Por consecuente, están más expuestos a ser detenidos por los agentes de ICE.

Ante esta nueva medida, es importante mostrar algún documento que acredite tu estatus legal, tal como Visa, Green Card o Real ID. (Crédito: Evgenia Parajanian / iStock) / Evgenia Parajanian

Bajo ese contexto, la letrada Velásquez recomienda que, desde ahora, dicha identificación deberán guardarla en los dispositivos móviles, ya que este importante aparato tecnológico suele ser llevado a todas partes.

“Es un consejo que nos hemos visto obligado a otorgar debido a las detenciones que los mismos ciudadanos han tenido en estos años. (...) Más recomendable es ser prevenido, pero al mismo tiempo entender que seguimos teniendo nuestros derechos”, añadió.

