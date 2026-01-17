En medio de protestas cada vez más tensas en Minneapolis contra la política inmigratoria del Gobierno de Donald Trump, muchos activistas y organizaciones civiles han encendido la voz de alarma. Según denuncias recientes, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habrían exigido a personas en la vía pública que presenten pruebas de ciudadanía, incluso sin una razón clara. La situación ha generado miedo, confusión y una pregunta clave entre la comunidad inmigrante: ¿pueden hacerlo legalmente los agentes de ICE en Estados Unidos? La respuesta, según un experto legal, es más clara de lo que parece y marca límites importantes a la actuación de los agentes.

El abogado, Elie Honig, fue tajante al respecto. “Es ilegal e inconstitucional exigir que las personas muestren sus papeles de ciudadanía sin alguna otra base para detenerlas”, afirmó a CNN. Según explicó, para que un agente pueda detener, retener o interrogar a alguien con fines migratorios, debe existir al menos una “sospecha razonable”, un estándar legal que, aunque es más bajo que el requerido en casos penales, sigue siendo obligatorio.

Honig subrayó que este requisito no puede ignorarse. La ley no permite que los agentes actúen de manera arbitraria solo por apariencia o por el contexto de una protesta. Sin esa sospecha razonable, exigir documentos o pruebas de estatus migratorio no está permitido.

Ciudadanos estadounidenses en EE.UU. han sido interrogados por ICE durante operativos polémicos. | Crédito: ICE / Flickr

Desde el Gobierno, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió el interrogatorio de transeúntes en situaciones específicas. Señaló que las personas que estén “alrededor” de alguien acusado de cometer un delito pueden ser interrogadas para “validar su identidad”. Según Noem, se trata de una práctica habitual para saber quiénes se encuentran en un área determinada.

Corte Suprema respalda operativos de ICE

Este debate legal se da en un contexto marcado por una decisión reciente de la Corte Suprema. En septiembre pasado, el máximo tribunal respaldó una política del presidente Trump que permite a funcionarios de inmigración continuar con operativos conocidos por críticos como “patrullas itinerantes” en el sur de California. Tribunales inferiores habían considerado que estas prácticas probablemente violaban la Cuarta Enmienda.

El caso analizó incidentes en Los Ángeles donde agentes de ICE, enmascarados y armados, detuvieron a personas que se identificaban como latinas, incluidos ciudadanos estadounidenses, para interrogarlas sobre su estatus migratorio. Los tribunales inferiores concluyeron que ICE no había demostrado la sospecha razonable necesaria para justificar esas detenciones.

Aunque la Corte Suprema no explicó en detalle por qué revocó esos fallos, el juez Brett Kavanaugh escribió una opinión concurrente clave. En ella señaló que, cuando inmigrantes legales o ciudadanos son detenidos, el interrogatorio suele ser breve y las personas pueden quedar en libertad una vez que aclaran su estatus legal.

La Corte Suprema determinó límites para que ICE actúe legalmente en EE.UU. | Crédito: Kerem YUCEL / AFP

Kavanaugh también fue enfático en un punto sensible: “La etnicidad aparente por sí sola no puede constituir una sospecha razonable”. Sin embargo, añadió que puede ser considerada un “factor relevante” solo cuando se evalúa junto a otros elementos significativos, según la jurisprudencia vigente.

Honig retomó esa opinión para reforzar su postura: incluso la propia Corte reafirma que los agentes deben contar con una sospecha razonable antes de detener o interrogar a alguien, aunque sea por poco tiempo. No basta con acercarse al azar, montar retenes improvisados o ir de puerta en puerta exigiendo pruebas de ciudadanía.

