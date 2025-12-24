Si los planes de Navidad se cancelaron, la nevera está vacía o simplemente no tienes ganas de cocinar, algunas cadenas de comida rápida pueden salvar el día. Aunque muchos restaurantes reducen horarios o cierran por completo el 25 de diciembre, varias marcas permanecen abiertas en Nochebuena y, en algunos casos, también el Día de Navidad.

Es importante tener en cuenta que la mayoría de los locales de estas cadenas son operados de forma independiente. Por ese motivo, los horarios pueden variar mucho incluso dentro de una misma marca. Antes de salir, lo más recomendable es verificar el horario específico del restaurante más cercano para evitar sorpresas de último momento.

Entre las opciones que suelen estar disponibles se encuentra Arby’s, ya que la mayoría de sus locales abre tanto en Nochebuena como el Día de Navidad, aunque los horarios dependen de la ubicación.

Varias cadenas de comida rápida abrirán el 24 de diciembre y algunas también el 25, aunque con horarios reducidos. (Foto referencial: Freepik)

En Burger King, los horarios festivos también varían según el local, por lo que se aconseja consultar el buscador oficial de la cadena.

En el caso de Chick-fil-A, algunos restaurantes ajustan su horario en Nochebuena, pero todos permanecen cerrados el 25 de diciembre. Por su parte, Chipotle abre el 24 de diciembre con horarios especiales, pero cierra por completo el Día de Navidad.

Domino’s puede estar abierto tanto el 24 como el 25 de diciembre solo en algunas ubicaciones, generalmente con horarios reducidos.

Al tratarse de locales operados de forma independiente, los horarios pueden cambiar incluso dentro de la misma marca. (Foto referencial: Freepik)

Dunkin’ mantiene muchos locales abiertos durante las fiestas, aunque los horarios cambian según la zona y pueden consultarse a través de su aplicación o localizador de tiendas.

McDonald’s suele abrir la mayoría de sus restaurantes en Nochebuena y Navidad, aunque el horario depende de cada local. Panda Express históricamente abre en ambas fechas, pero al ser franquicias, algunos restaurantes pueden optar por no operar, por lo que se recomienda llamar antes de ir.

Algunas cadenas tienen reglas más claras: Shake Shack abre solo en Nochebuena y cierra el 25 de diciembre; Taco Bell funciona el 24 pero no el Día de Navidad.

Se recomienda verificar el horario del restaurante más cercano antes de salir. (Foto referencial: Freepik)

En Starbucks, un vocero de la compañía explicó que “los horarios de las cafeterías varían según la ubicación y pueden ajustarse ocasionalmente según las necesidades del negocio y de los clientes”, por lo que recomiendan revisar la app o el localizador.

Finalmente, Subway y Wendy’s dependen de cada franquicia, aunque muchos locales de Wendy’s estarán abiertos ambos días con horarios variables.

Qué comer tras la cena de Navidad

La opción más popular es el “recalentado”, aprovechando las sobras para hacer sándwiches, tortas o tacos con el pavo o la pierna de la noche anterior.

Si prefieres algo que se sienta “nuevo”, puedes convertir la carne en chilaquiles, enchiladas o una frittata, lo cual permite comer delicioso sin pasar mucho tiempo en la cocina.

Si te sientes pesado por los excesos, lo ideal es optar por un caldo de pollo ligero o sopas de verduras, que ayudan a hidratar y facilitar la digestión.

Acompaña estas opciones con mucha agua o infusiones de menta y jengibre para equilibrar el cuerpo tras la cena abundante.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí