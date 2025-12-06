Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció que se pondrá en marcha un centro especializado con el propósito de profundizar las investigaciones para aquellos extranjeros que soliciten beneficios migratorios. A continuación, te explicaré cómo funcionará.

Según las palabras del director de USCIS, Joseph B. Edlow, la medida que se implementará surge “a raíz de varios incidentes recientes de violencia, incluido el de un nacional extranjero que atacó a los miembros de Guardia Nacional” en Washington D.C.

Por lo tanto, aquellos migrantes que busquen acceder a una visa o a cualquier programa para permanecer legalmente en Estados Unidos, enfrentarán ciertas complicaciones, ya que este centro de investigación forma parte del refuerzo de las políticas migratorias de la Administración Trump .

Esta nueva medida pretende reforzar la seguridad nacional y garantizar la seguridad pública. (Foto: Diseñado por Freepik)

Cómo funcionaría este centro especializado para investigar solicitantes de beneficios migratorios

Si bien no se tiene una fecha exacta de cuándo entrará en funcionamiento este centro especializado, con sede en Atlanta, se espera que se use todas las herramientas de investigación y verificación, tanto secreta como públicas, para lograr una revisión más exhaustiva de las solicitudes y peticiones recibidas de migrantes.

Para ello, estas evaluaciones se llevarían a cabo utilizando tecnología de última generación, destacando la presencia de la inteligencia artificial, la cual desempeñará un papel crucial en este proceso.

El nuevo centro de investigación estará situado en Atlanta. (Crédito: JasonDoiy / iStock)

Además, el centro de verificación accederá a las bases de datos de antecedentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), junto con las de otras fuerzas del orden y agencias de inteligencia, para ejecutar esta labor.

Se analizará con cautela las solicitudes de extranjeros que aún están en proceso, así como realizar una evaluación detallada de aquellas que ya se les aprobó. Un punto a resaltar es que se dará preferencia a la revisión de solicitudes procedentes de países que el presidente Donald Trump consideró como “prioritarios”.

Las recientes medidas migratorias de la Administración Trump que afectan a migrantes

El atentando de Rahmanullah Lakanwall contra dos agentes de la Guardia Nacional motivó a la Administración Trump a implementar medidas más drásticas que afectan considerablemente a la comunidad inmigrante. Entre ellas, se destacan:

Suspensión temporal de decisiones de asilo.

Reducción de la duración de los permisos de trabajo para solicitantes de asilo y refugiados (de 5 años a 18 meses).

Cancelación inmediata de visados para ciudadanos de Afganistán.

Interrupción de beneficios migratorios a personas pertenecientes a 19 países considerados como “del tercer mundo”.

