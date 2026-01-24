Este fin de semana, gran parte de Estados Unidos está atravesando drásticas condiciones climáticas a causa de una megatormenta invernal ; millones de personas experimentarán fuertes nevadas, lluvia helada y descenso drásticos en los valores térmicos. Por ejemplo, el área triestatal, especialmente Nueva York y Nueva Jersey, registrarán grandes acumulaciones de nieve para este sábado 24 y domingo 25 de enero; sin embargo, algunas localidades enfrentarán retos mayores que otras. Entonces, es importante que conozcas qué ciudades están bajo alerta con el propósito de que tomes tus precauciones.

Según el medio CBS News , los estados en mención están bajo advertencia de tormenta invernal. Por consecuente, sus respectivas autoridades han puesto en marcha ciertas medidas para salvaguarda la integridad de sus poblaciones.

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, declaró estado de emergencia y desplegó la Guardia Nacional de Nueva York con el propósito de brindar ayuda a los habitantes de las principales ciudades. Por su parte, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrillm, implementó una medida similar en su estado.

Kathy Hochul, gobernadora del estado de Nueva York, ejecutó medidas ante la alerta de tormenta invernal este fin de semana. (Crédito: AFP)

Horarios y puntos donde se registrarán las nevadas más intensas en Nueva York y Nueva Jersey

Según el equipo meteorológico de CBS News, la alerta de tormenta invernal en el área de Nueva York y Nueva Jersey se mantendrá desde la madrugada (3:00 a.m., hora local) del domingo 25 hasta horas de la tarde (6:00 p.m., hora local) del lunes 26 de enero; en este rango de horario la nevada se intensificará.

Si bien se prevén fuertes nevadas, en horas de la tarde-noche del domingo 25, ciertas localidades del área triestatal registrarán lluvia helada, aguanieve y lluvia ligera.

Ciertas localidades de Nueva Jersey también registrarán fuertes nevadas para este fin de semana. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

En cuanto a las acumulaciones previstas, se estima que la Gran Manzana podría recibir hasta 12 pulgadas de nieve, mientras que la costa norte y el sector oeste de Long Island se registrarían nevadas de hasta 11 pulgadas.

Los pronósticos también revelan que el centro de Jersey y Jersey Shore alcanzarían acumulaciones de hasta 12 pulgadas. El panorama se replicará en el norte y extremo noroeste de Nueva Jersey, así como en el valle inferior de Hudson y Connecticut.

