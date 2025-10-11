Si eres un habitual participante de juegos de azar, te gustaría ganar una exorbitante cantidad de dinero realizando una apuesta mínima. Habitualmente, es poco probable que se dé dicho suceso, pero quedarás sorprendido con la historia de este hombre de Florida , quien ganó cerca de $100 mil tan solo apostado menos de un dólar.

Este hecho lo informó Seminole Hard Rock Hotel & Casino, situado en Tampa . Según este propio casino, el hombre decidió participar en una máquina de tragamonedas ‘Jade Wind’. No quiso arriesgarse, pues tomó 0.88 centavos de su bolsillo y jugó.

Este jugador habrá imaginado que no tendría ninguna posibilidad de obtener un cuantioso premio. A lo mínimo, un monto oscilado entre $100 y $500, pero al visualizar la cantidad de dinero que había ganado, agradeció ese preciso instante que decidió participar.

Sucede que había obtenido un premio valorizado en más de $84 mil. Quizás imagines que se trate de una broma de mal gusto, pero es realidad. La propia lotería decidió publicarlo en su propia red social.

Los comentarios no se hicieron esperar

Ante este suceso poco convencional, los usuarios de Facebook estuvieron sorprendidos por el valioso premio que ganó este participante. A pesar de ello, mandaron diversos mensajes de felicidad al afortunado.

“Es una locura, es un regreso increíble”, “Impresionante que fuera una apuesta baja”, “Felicidades al ganador. Es bueno ver a la gente ganar en apuestas pequeñas”, “¡Irreal! Qué increíble ganancia, felicidades“, son algunos de los comentarios que lee en la publicación.

Esta fue la foto publicada por el Seminole Hard Rock Hotel & Casino demostrando el ganador del cuantioso premio. (Crédito: Seminole Hard Rock Hotel & Casino Tampa / Facebook)

Si este caso te hizo recuperar la fe de volver a participar en una lotería o casino, puedes hacerlo, ya que es posible. Por suponer, un hombre de Carolina del Norte obtuvo un premio de $100 mil en Powerball al comprar un boleto de $3 .