6 / 20

En la conferencia de prensa previa al partido entre Países Bajos y Ecuador, un joven periodista de Senegal le dirigió unas palabras al técnico neerlandés: "No tengo ninguna pregunta para usted. Esta es una oportunidad para decirle que soy un fan desde los tres años. Lo quiero”. Tras esas palabras el entrenador con una sonrisa respondió: “Después voy a darle un gran abrazo porque me gusta que diga eso, y lo digo en serio. Esto no suele ocurrir normalmente porque la gente no suele decirme eso”. Así, tras las siguientes preguntas, antes de retirarse el entrenador cumplió con su promesa, fue a buscar al senegalés y ambos se abrazaron emocionados.