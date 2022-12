Gonçalo Ramos - Portugal

Valor: 24 M€

En la fase de grupos no tuvo el protagonismo que quisiera: apenas sumó 10 minutos en dos partidos disputados. Sin embargo, Fernando Santos le dio la oportunidad para que arranque en los octavos de final ante Suiza, en el lugar de Cristiano Ronaldo, y Gonçalo no desaprovechó su oportunidad. El joven delantero del Benfica dejó boquiabiertos en su primer partido como titular en una Copa del Mundo. Y no es para menos. Tan solo necesitó algunos minutos para entrar en esta lista como futbolista revelación. Seguramente, seguirá dando que hablar.