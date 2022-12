Primero fue Croacia sacándose a Japón de encima. Y ahora el turno le tocó a Marruecos, que vio como su portero, Yassine Bounou, se convertía en figura al atajar tres penales en la victoria (3-0, luego de igualar sin goles durante 120 minutos más añadidos) sobre España para una histórica clasificación a cuartos de del Mundial Qatar 2022.

Las imágenes reflejan las dos caras del partido. De un lado, los marroquíes celebrando incrédulos su mayor gesta. En Qatar están viviendo su sexto Mundial y ya pasaron los octavos, lo más lejos que habían llegado hasta el momento, en México 1986. Del otro, los españoles que no puede superar los octavos desde que salió campeón, en Sudáfrica 2010.

Bono atajó penales a Carlos Soler y Sergio Busquets y fue elegido el mejor del España vs. Marruecos. (Foto: AFP) / JAVIER SORIANO

Después de 120 minutos muy buenos pero sin festejos, el destino puso a Marruecos y España en la tanda de penales. En la puerta del camino que lleva al cielo o al infierno. A la gloria o a la hoguera. No existe punto medio, mucho menos en una instancia definitoria de un Mundial de fútbol, el torneo que todos esperan por cuatro años. Es decir, los españoles deberán contar los días a partir de ahora hasta 2026.

La figura de Bono se hizo gigante. Tan grande como una leyenda. Sonreía como sabiendo qué iba a pasar. O mejor dicho, confiando plenamente en que sería héroe. Le atajó el primer disparo a Pablo Sarabia, el futbolista del PSG que había entrado a los 118 minutos justamente para la tanda de penales porque tenía el récord de 16 disparos anotados en 16 oportunidades (100% de efectividad).

Luego fue el turno de Carlos Soler -otro del PSG- y después le tocó padecer a Sergio Busquets. El único sobreviviente de Sudáfrica 2010 se paró tranquilo, guiñó el ojo izquierdo incluso, pero el que sonrió al final fue Yassine Bounou, o Bono como lo conocen mundialmente.

Marruecos está en cuartos de final con total justicia. Es la “selección sorpresa” porque nunca había llegado tan lejos. Pero no es una novedad que esté ahí para enfrentar a Portugal. Apenas recibió un gol en la fase de grupos y acabó primera por encima de Croacia -actual subcampeona- y Bélgica. Sin embargo, tiene sobre sus espaldas una especie de “maldición” que recae sobre aquellas selecciones que pasan una ronda desde la vía de los doce pasos. ¿De qué se trata? Te lo contamos a continuación:

España 82 es recordado por haber presenciado a uno de los mejores Brasil de su historia, pese a no salir campeón, pero también porque fue un Mundial con muchas novedades. Desde el aumento de participantes (de 16 a 24), pasando por el cambio de formato, hasta la implementación de las definiciones de partidos por la tanda de penales.

En las semifinales de ese torneo se hizo uso por primera vez de dicha instancia. Tras un épico 3 a 3 en el tiempo regular y la prórroga, Alemania y Francia decidieron al rival de Italia en la final a través de una tanda de penales. Se patearon 12 en total y los alemanes se llevaron la victoria por 5 a 4.

Los alemanes se clasificaron de esta manera a la gran final en la que enfrentaron a Italia en el mítico Santiago Bernabeu. Pero en el partido definitorio, fueron los italianos los que se llevaron el triunfo y celebraron el tercer de sus cuatro títulos mundiales que tienen, además de los logrados en 1934, 1938 y 2006.

Fue la primera vez que se definió un partido por penales y el inicio de una especie de maldición que solo dos selecciones han podido romper. Desde entonces, y contando con el España vs. Marruecos, se contaron 32 tandas de penales en la historia de los mundiales, de los cuales dos fueron en una final: Brasil vs. Italia en 1994 (el Scratch salió campeón) y Francia vs. Italia en 2006 (triunfo italiano).

Después, solo Alemania en 1990 (venció a Inglaterra en semifinales y a Argentina en la final) y Francia en 1998 (sacó a Italia en cuartos de final) son las selecciones que en su camino previo a una final ganaron una definición por penales.

El ganador de las otras 26 definiciones nunca pudo campeonar. El caso más reciente es el de Croacia, que en Rusia 2018 pasó octavos y cuartos de final por penales y en la final sucumbió -casi sin dar pelea- ante la poderosa Francia de Kylian Mbappé.

Definiciones por penales

en los mundiales Instancia Resultado Hasta dónde llegó España 82 Semifinal Alemania 3 (5) - 3 (4) Francia Final México 86 Cuartos de final Alemania 0 (4) - 0 (1) México Final México 86 Cuartos de final Francia 1 (4) - 1 (3) Brasil Semifinal México 86 Cuartos de final Bélgica 1 (5) - 1 (4) España Semifinal Italia 90 Octavos de final Irlanda 0 (5) - 0 (4) Rumania Cuartos de final Italia 90 Cuartos de final Argentina 0 (3) - 0 (2) Yugoslavia Final Italia 90 Semifinal Alemania 1 (4) - 1 (3) Inglaterra Campeón Italia 90 Semifinal Argentina 1 (4) - 1 (3) Italia Final Estados Unidos 94 Octavos de final Bulgaria 1 (3) - 1 (1) México Semifinal Estados Unidos 94 Cuartos de final Suecia 2 (5) - 2 (4) Rumania Semifinal Estados Unidos 94 Final Brasil 0 (3) - (2) Italia Campeón Francia 98 Octavos de final Argentina 2 (4) - 2 (3) Inglaterra Cuartos de final Francia 98 Cuartos de final Francia 0 (4) - 0 (3) Italia Campeón Francia 98 Semifinal Brasil 1 (4) - 1 (2) Holanda Final Corea-Japón 2002 Octavos de final España 1 (3) - 1 (2) Irlanda Cuartos de final Corea-Japón 2002 Cuartos de final Corea del Sur 0 (5) - 0 (3) España Semifinal Alemania 2006 Octavos de final Ucrania 0 (3) - 0 (0) Suiza Cuartos de final Alemania 2006 Cuartos de final Alemania 1 (4) - 1 (2) Argentina Semifinal Alemania 2006 Semifinal Portugal 0 (3) - 0 (1) Inglaterra Semifinal Alemania 2006 Final Italia 1 (5) - 1 (3) Francia Campeón Sudáfrica 2010 Octavos de final Paraguay 0 (5) - 0 (3) Japón Cuartos de final Sudáfrica 2010 Cuartos de final Uruguay 1 (4) - 1 (2) Ghana Semifinal Brasil 2014 Octavos de final Brasil 1 (3) - 1 (2) Chile Semifinal Brasil 2014 Octavos de final Costa Rica 1 (5) - 1 (3) Grecia Cuartos de final Brasil 2014 Cuartos de final Países Bajos 0 (4) - 0 (3) Costa Rica Semifinal Brasil 2014 Semifinal Argentina 0 (4) - 0 (2) Países Bajos Final Rusia 2018 Octavos de final España 1 (3) - 1 (4) Rusia Cuartos de final Rusia 2018 Octavos de final Croacia 1 (3) - 1 (2) Dinamarca Final Rusia 2018 Octavos de final Colombia 1 (3) - 1 (4) Inglaterra Semifinal Rusia 2018 Cuartos de final Rusia 2 (3) - 2 (4) Croacia Final Qatar 2022 Octavos de final Croacia 1 (3) - 1 (1) Japón ... Qatar 2022 Octavos de final España 0 ( ) - 0 ( ) Marruecos ...





