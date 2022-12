México cumplió. Tenía la obligación de ganarle a Arabia Saudita en la última fecha y lo hizo. Superó infinitamente a su rival en todo aspecto como tanto se le pidió. Incluso, llenó de goles la portería saudí con cuatro tantos, pero lamentablemente la suerte no estuvo de su lado: dos de esos goles fueron anulados por el ‘maldito’ offside. Y las esperanzas de todo un país fueron esfumadas en un santiamén.

Si solo nos fijamos en el partido de hoy, claramente México no mereció irse con las manos vacías. Sin embargo, las cosas nunca salieron como los aztecas esperaban. Empataron ante Polonia en el “partido a ganar”, cayeron contra Argentina cuando intentaban robar, como mínimo, un empate y, tras ello, ya nada aseguraba que esta vez sí iban a poder cumplir sus objetivos ante Arabia Saudita.

Pero no había de otra. Era ganar o ganar en el último suspiro. Y por eso hoy México evidenció su propósito triunfal en el Estadio Lusail todo el tiempo. Desde un principio, logró poner contra las cuerdas a su rival, intentando anotar sin cesar con el dominio total del balón, pero el bendito gol nunca llegó. No en el primer tiempo.

La falta de profundidad en los numerosos ataques que organizó le estaba costando bastante caro al equipo del ‘Tata’ Martino. Pero esto consiguió remediarlo en tan solo cinco minutos del segundo tiempo Henry Martín abrió la cuenta a los 47 minutos y Luis Gerardo Chávez amplió la ventaja a dos con un zapatazo de tiro libre a los 52.

LUSAIL (QATAR), 30/11/2022.- GRUPO C Partido de la fase de grupos (fecha 3) del Mundial de Fœtbol Qatar 2022 entre Arabia Saudita y MŽxico en el estadio Lusail (Catar) Fotos: Daniel Apuy / @photo.gec / NUCLEO-FOTOGRAFIA > DANIEL APUY

El cuadro azteca por fin estaba rindiendo en el campo como su gente tanto lo pedía y, de hecho, tenía todo para seguir anotando los goles que quisiera. Pero el offside comenzó a frustrarle por completo.

De las tantas oportunidades que tuvo en el tiempo restante (26 remates en total del equipo), la ‘Tri’ solo pudo tener contundencia en dos de ellas y esas dos, finalmente, no servirían. El ‘Chucky’ Lozano y Uriel Antuna anotaron, pero fueron víctimas del fuera de lugar.

Esos dos goles pudieron significar un contundente 4-0 en el marcador, lo cual le daba la clasificación a México a los octavos de final, apoyándose en la derrota de Polonia ante Argentina (2-0). No por diferencia de puntos, sino por diferencia de goles, la ‘Tri’ pasaba. Sin embargo, la fortuna no estuvo de su lado.

A México le anularon dos goles por el fuera de juego | Foto: REUTERS / MOLLY DARLINGTON

El marcador no aumentaba de parte de México como tantas veces lo intentó y la cantidad de tarjetas amarillas (7 contra 5 de Polonia) -otra regla de desempate- tampoco jugaba a su favor en caso haya mantenido el 2-0. Pero para evitar cualquier tipo de confusión y para que esto no se tenga que definir con amonestaciones, Arabia Saudita marcó el descuento a los 90+5′, que lo celebraron más los polacos que los propios saudíes.

México vio, entonces, como todas sus esperanzas se esfumaron fugazmente. Inevitablemente comenzó a llover desde los ojos de cada mexicano. No es para menos. 44 años después, la ‘Tri’ estaba siendo eliminada por primera vez en la fase de grupos de un Mundial. Y ya no había nada que pudiera hacer. Ya no hay nada.