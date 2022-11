El duelo entre Argentina vs. México era el enfrentamiento más esperado de esta segunda fecha de partidos por el Gupo C en este Mundial Qatar 2022. Primero un latigazo de Lionel Messi y luego otro de Enzo Fernández sentenciaron el encuentro y le devolvió la ilusión a todos los argentinos para continuar con el objetivo de volverse campeones del mundo de la mano del mejor jugador.

Con este resultado México vuelve a caer ante la albiceleste en su cuarto partido en la cita mundialista. El primer triunfo de la selección de Argentina fue en Uruguay 1930. Lo cual se repitió en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y ahora en Qatar 2022.

Lo peor de la historia, es que México ha caído eliminado dos veces consecutivas ante Argentina en cuartos de final. En el 2006 fue con el golazo de Maxi Rodríguez para el 2-1 en el alarque, y en el 2010 fue por 3-1 con un polémico gol de Carlos Tevez. Esta vez, la caída fue en fase de grupos.

Historial

En la previa del partido, el Tata Martino era el protagonista, ya que como argentino enfrentaba a su país con la obligación de ganarle y eliminar del mundial a la ‘Scaloneta’ en el estadio de Lusail. A pesar de los esfuerzos de México, la garra argentina pudo más para quedarse con los tres valiosos puntos.

Si la historia hubiese sido diferente, Martino se habría convertido en el primer seleccionador argentino en vencer a su país en un Mundial (Lavolpe no pudo hacerlo en el 2006). Así habría entrando en una inusual y curiosa lista de cinco entrenadores que le ganaron a sus países de origen en la historia de las Copas del Mundo. Hoy el Tata no lo logró.





El entrenador argentino tomó el mando del combinado de México en el 2019 con el objetivo de clasificarlos a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Ahora ya en el país árabe los Aztecas tienen en la mira sus próximos y ambiciosos retos: clasificar a octavos de final, superar esa etapa en la que están presentes desde 1994 y llegar hasta los cuartos para igualar sus mejores actuaciones justamente cuando fueron anfitriones en 1970 y 1986.

El técnico ha dirigido un total de 64 partido al frente del combinado de México y Qatar 2022 es su segunda Copa del Mundo como seleccionador tras haber estado al frente de Paraguay en Sudáfrica 2010. Vale la pena recordar que el Tata Martino fue también entrenador de la albiceleste tras la salida de Alejandro Sabella en el 2014. El argentino llegaba de dirigir a Messi en el Barcelona en una temporada del olvido donde no le fue bien al club catalán.

Sin embargo, Martino fue el elegido para suplir a un gran Alejandro Sabella que dejaba la valla muy alta luego de la final perdida en Brasil 2014. El entrenador tuvo el mando de Argentina en un total de 29 partidos, jugando la Copa América del 2015 y la Copa América Centenario. Su desempeño no fue el esperado y termino saliendo del combinado albiceleste.

Ahora con México el Tata Martino espera redimirse y demostrar que es un técnico de Selección. A pesar de las muchas críticas que le cayeron en la previa del Mundial por dejar de lado importantes jugadores como Chicharito Hernández, México mostró un buen juego en el empate contra Polonia. En cuanto a estadísticas, la balanza de inclina para los argentinos ya que en los últimos 10 encuentros entre ambos la ‘Scaloneta’ venció en ocho y empató dos. A la cuenta se suma este encuentro mundialista en Qatar con una nueva ventaja para la albiceleste.

Últimos 10 partidos entre Argentina y México



🤝 2005: Arg 1-1 Mex.

🇦🇷 2005 Arg. 1 (6)-(5) 1 Mex.

🇦🇷 2006: Arg. 2-1 Mex.

🇦🇷 2007: Arg. 3-0 Mex.

🇦🇷 2008: Arg. 4-1 Mex.

🇦🇷 2010: Arg. 3-1 Mex.

🤝 2015: Arg. 2-2 Mex.

🇦🇷 2018: Arg. 2-0 Mex.

🇦🇷 2018: Arg. 2-0 Mex.

🇦🇷 2019: Arg. 4-0 Mex — Valentín Torres Erwerle ✍️🎙️ (@TorresErwerle) November 26, 2022

Con un empata y una derrota las esperanzas de los mexicanos de clasificar a la siguiente etapa del certamen se complican mucho más. De no poder quedar entre los dos primeros del grupo C, México se despediría de Qatar 2022 en fase de grupos, hecho que no le sucedía desde Inglaterra 1966. Los dirigidos por el Tata Martino jugarán su último partido este martes ante Arabia Saudita y depende de los demás resultados para permanecer en este Mundial.