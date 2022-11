#URU 0-0 #KOR (FT)#URUKOR #FIFAWorldCup #Qatar2022



Uruguay SIEMPRE superó la fase de grupos de la Copa del Mundo tras empatar en el debut:



1966: 0-0 vs. #ING (Semifinales)

1986: 1-1 vs. #GER (Octavos)

1990: 0-0 vs. #ESP (Octavos)

2010: 0-0 vs. #FRA (Semifinales)

2022: ¿?