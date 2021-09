Conforme a los criterios de Saber más

Como investigadora de conflictos armados, Pilar Requena viajó múltiples veces a Afganistán en los últimos 20 años para conocer de cerca la realidad de un país marcado por guerras continuas. Para ella, los talibanes han emprendido una campaña mediática para endulzar los oídos de Occidente, y de Estados Unidos, pero no tienen ningún interés real en moderar su discurso pues considera que ahora son más peligrosos que en 1996.

“Ahora están fortalecidos y envalentonados porque los han humillado”, asegura la periodista española, que además es autora del libro “Afganistán”, directora de “Documentos TV” de RTVE y profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid.

El pasado 15 de agosto, los talibanes entraron al palacio presidencial en Kabul, luego que el presidente Ashraf Ghani abandonara el país. (AP Photo/Zabi Karimi, File)

—¿Cuáles son los principales desafíos que tienen ahora los talibanes, teniendo en cuenta que han recobrado el poder en un contexto mundial diferente al de hace 20 años?

Ya les pasó la última vez, pues uno puede estar preparado para la lucha, pero luego hay que gestionar el poder, y el problema de los talibanes es que no tienen cuadros medios, no tienen realmente gente preparada, salvo los que han puesto de pantalla, que saben inglés y han estado en las negociaciones de Doha. Pero la mayor parte de los talibanes, los combatientes de a pie, han estudiado desde niños en las madrasas -las escuelas islámicas- y se han pasado casi toda su vida estudiando el Corán.

Hay afganos islamistas que están de acuerdo con los talibanes, y otros que por sobrevivir colaborarán con ellos y puedan ayudar a organizar el país, pero puede ser muy complicado. De hecho, la última vez (entre 1996 y el 2001) no lo consiguieron y el país estaba más que empobrecido. Han pasado 20 años y los afganos ya saben quiénes son. Porque en 1996 los talibanes llegaron prometiendo estabilidad y seguridad a un pueblo que llevaba sufriendo la ocupación soviética y luego la guerra civil entre los señores de la guerra y los muyahidines. En todo ese tiempo se cometieron numerosas violaciones a los derechos humanos y el pueblo afgano, que estaba harto de esa situación, aceptó a los talibanes porque llegaron como ‘Robin Hood’ impartiendo su propia justicia.

—Todavía no hay un esbozo de gobierno…

Han pasado varios días y todavía no hay un gobierno como tal o algo parecido, y no vemos que hayan conseguido siquiera poner en funcionamiento los bancos. Ellos han prometido seguridad, pero ni eso no se cumple vamos a entrar en enfrentamientos continuos o incluso en una guerra civil, ya sea con el Estado Islámico-Khorasan o entre las diferentes facciones de talibanes, o también puede crecer la resistencia contra ellos.

Otro desafío es cómo van a lidiar con la pobreza y las necesidades de una población que ahora se queda sin ayuda internacional, Ya muchos países han dicho que enviarán ayudas solo si se gestiona a través de ONG o de la ONU.

Miembros de la resistencia antitalibana en la provincia de Panjshir, un valle que los talibanes no han podido conquistar aún. (AFP)

Hay múltiples incógnitas que lo único que muestran es que lo tienen muy complicado. Pero confiar en los talibanes, es hacer demasiado porque ellos van a hacer lo que quieran.

Yo no tengo ninguna confianza en que los talibanes sean capaces de lograr algo parecido a una administración, mucho menos a Estado. Sí creo que cuando el foco mediático se vaya de ahí, van a cometerse crímenes, ejecuciones, esclavitud sexual de jóvenes y viudas, como ya hemos estado viendo en las zonas que controlaban antes.

Lo que pasa es que los medios están concentrados en Kabul, y una de las cosas que ellos han sabido manejar muy bien ahora, y que han aprendido en estos 20 años, es la campaña mediática propagandística, queriendo mostrar una cara que no se corresponde con la realidad, porque no existen los talibanes moderados.

—Un vocero habló de que harán un gobierno “representativo e inclusivo”, mientras otros señalan que habrá una apertura regida por la ley islámica. No hay una voz unificada…

Ese es un discurso aprendido que sus encargados de la propaganda les han dicho que repitan, porque ellos no saben lo que es un gobierno inclusivo y representativo. Ellos han aprendido que ese es el mensaje que interesa oír a los medios y los gobiernos occidentales. No hay que creerles nada. Ahora están jugando al palo y la zanahoria. Por un lado, un portavoz muestra una cara más amable y moderada, que no existe en la realidad, pero es un espejismo que están creando hacia Occidente; pero por otro lado están otros voceros que tienen que seguir hablando a sus seguidores, con los que tienen que mantener su discurso de odio hacia los infieles. Ahora, los talibanes de ahora son más violentos que los de 1996. Veamos los actos reales, no las palabras. Ya están entrando a las casas con listas negras y ya han dicho a las mujeres que en cuanto se vayan los americanos se las van a llevar a los combatientes. Yo no creo que hayan cambiado en absoluto.

Los talibanes están intentando mostrar una actitud más moderada, pero pocos creen que su régimen se vaya a diferenciar al que dirigieron con mano dura en los años 90. (AFP)

—¿El escenario ahora en Afganistán se avizora más peligroso? En el 2001 los talibanes salieron tras la intervención estadounidense por el 11 de setiembre, pero Estados Unidos ya no querrá envolverse en otro fracaso. Los talibanes ahora tendrían el terreno libre…

El fracaso ha sido porque han querido fracasar, porque en realidad no tenían ningún interés. Biden lo dijo claro estos días. Estados Unidos invadió por venganza del 11 de setiembre y porque querían matar a Bin Laden. Los talibanes ahora habrán acordado que no se planifique ningún atentado contra Estados Unidos, y mientras eso pase nadie les va a atacar. A EE.UU. les da igual ahora que se cree un califato en África central, por ejemplo. Entonces estamos otra vez en el punto de partida, solo que ahora están fortalecidos y envalentonados porque han humillado a Occidente, y eso es muy peligroso.

—¿Las redes sociales podrían exponerlos más? En el 2001 el mundo era distinto…

Ahora ellos pueden controlar las compañías de telecomunicaciones, como hace China. Pueden bloquear Internet. Es más complicado que en los años 90 porque la gente puede intentar conseguir una tarjeta y tener Internet de manera clandestina, peor si quieren llevarlo todo a negro lo pueden hacer.

—¿Qué va a pasar con los diferentes grupos fundamentalistas que operan en Afganistán? El reciente atentado en Kabul fue perpetrado por el Estado Islámico-Khorasan. ¿Se viene una guerra civil?

El Estado Islámico (EI) no quiere para nada ningún contacto con Occidente, y esas negociaciones de los talibanes los convierten en rivales, aunque los dos son islamistas radicales. Los talibanes solo están interesados en el territorio afgano, pero además están los talibanes pakistaníes que quieren un emirato en Pakistán. Los talibanes no quieren rendirle cuentas a un califa, como sí lo busca el EI, que quiere un califato único para el mundo musulmán. Tienen ansias expansivas y Afganistán es parte de su extensión.

Se dan componendas distintas que pueden provocar cualquier tipo de enfrentamiento entre unos y otros, el futuro está lleno de incógnitas, porque además hay una facción que está bajo el paraguas talibán, que es la red Haqqani, que a la vez tiene contactos con el Estado Islámico-Khorasan.

La única certeza es que el pueblo afgano va a seguir sufriendo y ha sido abandonado a su suerte. Todo lo demás está abierto, pero no tiene pinta de ser muy positivo.

