Entrevista

"Están en una fase de no ceder ni un milímetro"

Enrique Banús

Director del Centro Cultural de la Universidad de Piura.





- ¿Cómo han sido, en general, las relaciones entre España y Argentina?

Las relaciones entre España y Argentina han sido buenas. No es una relación que se haya caracterizado por muchas tensiones y, en momentos álgidos como la guerra de las Malvinas, España apoyó incluso a Argentina. No es una relación conflictiva, no hay temas de divergencias notables. En general es una relación cordial.

- ¿Qué efectos puede tener la tirantez actual en la sociedad española?

En el plano político vamos a ver hacia dónde va este asunto. En la sociedad no creo que tenga mucho impacto, más allá del momento. Seguramente habrá gente enojada con Milei, hacia donde va con esas bravatas, o gente que aproveche esto para criticar al gobierno español. Pero no creo que sea algo que enturbie la imagen positiva de unos y otros en el otro país que los acoge. Los argentinos en España son bien recibidos y no hay problemas de integración.

- ¿Cuál sería el trasfondo de estas discrepancias?

El asunto es que hay representantes de dos gobiernos muy opuestos en su fondo ideológico y aquí han chocado. El presidente argentino ha venido invitado por un partido político que está en la oposición total al Ejecutivo español y allí ha hecho unas afirmaciones que van mucho en su línea: provocadoras, y ha habido una reacción incluso por partidos de la oposición que han dicho que eso es inaceptable. Ambos países están ahora en una fase de no ceder ni un milímetro. Hay que añadir que este tipo de asuntos, que en realidad son circunstanciales, no tiene un fondo. Aquí no se están peleando por un tema económico, comercial o de política exterior. Estos asuntos vienen también, en el caso del gobierno español, para distraer de otros temas que son problemáticos: qué va a pasar con Cataluña, España en política exterior acaba de no tener ningún eco con la propuesta de reconocer a Palestina. Interesa agitar estos temas coyunturales para distraer de otros más de fondo.

- ¿El panorama puede empeorar?

Las relaciones entre España y Argentina están mucho más consolidadas. No creo que una posición que exacerbe el conflicto tenga mucho respaldo social. Es la impresión. Sí es cierto que el gobierno español actual es un gobierno algo frentista, es decir, no es tan mesurado como otros. Quizá a la otra semana todo esté más complicado, pero por lo pronto no creo que esto escale como ha sucedido con otros países.