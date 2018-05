Claudia Gómez salió de su comunidad indígena en San Juan Ostuncalco, Guatemala, el 7 de mayo, para emprender el largo y peligroso trayecto hacia Estados Unidos.



Dos semanas después, tras viajar 2.400 km y haber cruzado la frontera de Texas, la joven de 19 años yacía muerta con un tiro en la cabeza.



El Consulado de Guatemala en Ciudad del Río, Texas, informó que el 23 de mayo a medio día se reportó un incidente entre agentes de la Patrulla Fronteriza y un grupo de inmigrantes en la comunidad de Río Bravo, Laredo.



Confirmaron que en el incidente falleció la joven guatemalteca.



El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos indicó en un principio que un agente de la Patrulla Fronteriza había disparado contra un grupo de inmigrantes indocumentados después de que lo atacaron con "objetos cortantes".



La comunidad indígena en San Juan Ostuncalco, Guatemala, desde donde viajó Claudia Gómez.

Pero dos días después de lo ocurrido el organismo cambió su versión sobre el incidente, lo que hizo que surgieran dudas sobre lo que realmente aconteció ese día.



¿Quién era Claudia Patricia Gómez?



Tal como informa la cadena Guatevisión, Claudia Patricia Gómez González era la mayor de las tres hijas y en el 2016 se había graduado como contadora.



Después de que su padre fue deportado en el 2017 de Estados Unidos, la joven partió a ese país "por necesidad", explicó la madre de Claudia, Lidia González Vicente.



"Hace 15 días salió de la casa. (Dijo) 'mamita vamos a salir adelante, voy a ganarme mi dinero, es por necesidad' ... somos pobres, no hay trabajo aquí, por eso se fue mi hija pero lastimosamente la mataron. La migración la mató, mi hija no fue a robar nada", declaró la madre.



Y agregó: "solamente quiero el cuerpo de mi hija pronto".

Los padres de Claudia, Gilberto Gómez y Lidia González Vicente, con las fotos de su hija.

La madre contó que Claudia nunca pudo encontrar trabajo en Guatemala "para salir adelante", debido a la pobreza en laque creció y "por ser una mujer indígena".



Por su parte, la tía de Claudia, Dominga Vicente, declaró que una conferencia de prensa en viernes en Ciudad de Guatemala que "(Claudia) no es la primera persona que muere en Estados Unidos".



"Hay mucha gente que está siendo tratada como animales y eso no es lo que debemos hacer como personas".



Indicó que tenía un mensaje para Estados Unidos: "No nos traten como animales".

¿Qué ocurrió el 23 de mayo?



En su comunicado oficial, inicial el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos indicó que uno de sus agentes de la Patrulla Fronteriza estaba monitoreando "actividad ilegal" en un desagüe de una calle residencial en Río Bravo, una ciudad fronteriza cerca de Laredo, Texas, cuando un grupo de inmigrantes indocumentados comenzaron a atacarlo con "objetos cortantes".



El viernes, en una actualización de su comunicado, indicó que el agente, un veterano que ha estado con la Patrulla Fronteriza 15 años que no fue identificado, ordenó a los inmigrantes "tirarse al suelo", pero "el grupo ignoró sus órdenes y en lugar de ello corrió hacia él".



El comunicado original indica que el agente disparó al menos un tiro con su arma "hiriendo fatalmente a uno de los agresores".



El comunicado actualizado no habla de "agresores", sino indica que el agente disparó su arma "dando contra un miembro del grupo".

La joven se graduó hace dos años de perito contadora pero no pudo encontrar trabajo en Guatemala.

Varios medios en Estados Unidos citan a una mujer, Marta V. Martínez, que vive cerca del lugar donde tuvo lugar el tiroteo y filmó un video en el que disputa la versión original de la agencia. La mujer señaló que ella no vio que el grupo usara ningún tipo de arma.



"No había armas. Ellos se estaban escondiendo", le dijo Martínez al New York Times. Y agregó que no escuchó ninguna orden o grito de "deténgase" o "no corran".



Contó que cuando escuchó el tiro salió corriendo de su casa y vio a un agente de la Patrulla Fronteriza inclinado sobre el cuerpo de una mujer.



Señaló que el agente comenzó a hacer compresiones torácicas a la mujer pero "era claro que la mujer ya había muerto".



El agente de la Patrulla Fronteriza involucrado en el incidente está en licencia administrativa y el FBI y el cuerpo especial de los Rangers de Texas, están investigando el tiroteo.



Representantes de la cancillería de Guatemala se reunieron con la familia de la fallecida el viernes para discutir la repatriación del cuerpo.



"Guatemala reitera su rechazo ante este tipo de hechos de violencia y cualquier exceso en el uso de la fuerza de la patrulla fronteriza, hace un llamado a que se respeten en todo momento los derechos de nuestros connacionales, cualquiera que sea su estatus migratorio, en especial el derecho a la vida", indica un comunicado del gobierno de Guatemala.



Asimismo, se informó el organismo solicitó que se lleve a cabo una investigación sobre el caso.