Han pasado más de 100 días desde que el Gobierno Peruano decretó la emergencia nacional por el COVID-19. La decisión supuso aplicar estrictas medidas para intentar contener el avance del virus, entre ellas el cierre de fronteras que dejó a miles de compatriotas varados en el mundo.

Aunque más de 24 mil peruanos han sido repatriados al país desde entonces, unos 11 mil aún esperan retornar. La mayoría de ellos desde países de Latinoamérica.

Según datos proporcionados el viernes a El Comercio por fuentes de Cancillería, 35 peruanos buscan volver de África, 262 de Oceanía, 1.774 de Asia y 9.185 de América. Del grupo que se encuentra en América, 4.462 están en Sudamérica, 4.268 en Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) y 455 en Centroamérica.

En las últimas semanas, este Diario ha continuado recibiendo mensajes de connacionales que esperan poder subir a un vuelo que los traiga a casa. Más de tres meses después del cierre de fronteras, entre los peruanos que se han registrado en consulados y embajadas para volver al Perú hay turistas varados y residentes que quedaron en situación vulnerable debido a la pandemia.

Ese último caso es el de más de 30 peruanos que se encuentran en Islas Caimán. La mayoría trabajaba en la industria del turismo, sumamente golpeada por la pandemia.

“Somos un grupo de peruanos que residimos en Islas Caimán por motivos de trabajo y que necesitamos volver ya que nuestros trabajos cerraron hasta probablemente final de año. Algunos trabajadores siguen percibiendo remuneración económica pero no es el caso de todos y lamentablente no contamos con un consulado peruano”, dijo a El Comercio Fiorella Colacci.

A la espera de un vuelo

El malestar más común entre los compatriotas que aún están varados está relacionado con el acceso a los vuelos de retorno. A la poca información disponible se suman mensajes confusos sobre precios y vuelos con condiciones poco claras.

Desde Nepal hasta Papúa Nueva Guinea: el drama de los peruanos varados por el coronavirus al otro lado del mundo (Vía @milagrosas) https://t.co/giA5c7Q53U — El Comercio (@elcomercio_peru) June 7, 2020

La trujillana Carla Santisteban y su enamorado, también peruano, se encuentran varados en Chicago, Estados Unidos. Como miles de connacionales, ellos perdieron sus pasaje de retorno debido al cierre de fronteras. Actualmente reciben el apoyo de un compatriota que les brinda alimentación y alojamiento en su casa en Fort Wayne, Indiana.

“El consulado de Chicago nunca nos ha brindado apoyo, nos ha comunicado de vuelos pagados entre $550 o $650. Son vuelos caros y no tenemos dinero para cubrirlo. Así como yo hay muchos que seguimos aquí sin dinero. Ya hemos gastado todo este tiempo y más aún porque somos turistas, la bolsa de viaje solo cubría un monto para ciertas fechas establecidas. Por ende, no tenemos cómo regresar a nuestro país”, dijo Santisteban en un mensaje enviado a este Diario.

Una situación similar vive Olmar Bustios, quien está en Alemania. Cuenta que debido a la pandemia perdió su pasaje de retorno al Perú, su reserva de hospedaje y su seguro médico, que expiró el 10 de mayo. “Necesitamos volver a nuestro país, nadie tenía pronosticado este problema, necesitamos trabajar”, dijo a El Comercio.

“El consulado nos dice que el vuelo tendría un costo de 650 a 800 euros. En esta situación de pandemia no me parece justo que el monto sea tan elevado. Sé que hubo un vuelo en el mes de abril en el que cobraron solo 350 euros. Somos conscientes de los gastos de poner un avión, pero el monto que nos piden es demasiado, el dinero no me alcanza. Lo mas probable es que seguiré en este país a mi suerte”, afirmó.

Financiamiento mixto

Hace una semana, el canciller peruano Gustavo Meza-Cuadra dijo a El Comercio que tras el fin de los vuelos de Estado de países amigos el Gobierno Peruano ha tenido que encontrar “fórmulas imaginativas y creativas” para concretar los vuelos de retorno, que en este momento se realizan bajo una estrategia mixta de financiamiento.

Canciller peruano: “Hemos tenido que ser creativos para el retorno de los compatriotas varados en el exterior” (Por @milagrosas)



📰 Contenido solo para suscriptores de El Comercio. Suscríbete aquí para leer más entrevistas ► https://t.co/TtRaz5zCUmhttps://t.co/oJyt4Zl8H5 — El Comercio (@elcomercio_peru) June 18, 2020

Los vuelos ahora ”son parcialmente financiados con estos recursos [asignados por el Gobierno], pero también interviene tanto la empresa privada como también los propios pasajeros en algunos casos y en otros casos también hemos colaborado con otros gobiernos y eso va a continuar hasta que termine este esfuerzo que esperamos sea a finales de julio”

La Cancillería ha afirmado que espera trasladar a otros 11 mil compatriotas al Perú entre junio y julio.

En los últimos días, informó a través de su cuenta de Twitter que 295 connacionales retornaron al país desde Chile y Bolivia, donde se encontraban en estado de vulnerabilidad.

#DeVueltaACasa | Compatriotas fueron repatriados anoche desde Bolivia (85) y Chile (210) por Desaguadero gracias a la valiosa cooperación de nuestros hermanos bolivianos. pic.twitter.com/LM2KZayJ8E — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) June 19, 2020

Asimismo, 160 compatriotas fueron repatriados desde Panamá.

160 compatriotas fueron repatriados hoy desde Panamá, gracias al esfuerzo desplegado por @CancilleriaPeru y nuestra Embajada @PeruPanama y Consulado General en Panamá. Bienvenidos #DeVueltaACasa. pic.twitter.com/TRFEBs3Tsr — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) June 22, 2020

* Si puede brindar ayuda a alguno de los compatriotas mencionados en esta nota o si se encuentra varado en el extranjero y forma parte del grupo de mayor vulnerabilidad (niños, adultos mayores, sin capacidad financiera o con enfermedades preexistentes) puede comunicarse con nosotros a través de los correos: milagros.asto@comercio.com.pe y renzo.giner@comercio.com.pe.

_____________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

__________________________

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo esencial sobre el coronavirus

__________________________

VIDEO RECOMENDADO

Juez de Estados Unidos permite vender libro potencialmente explosivo de John Bolton sobre Donald Tru