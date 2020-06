Tres meses después del cierre de fronteras decretado por el Gobierno para hacer frente al coronavirus, más de 20 mil peruanos han sido repatriados. Sin embargo, unos 11 mil compatriotas aún cuentan las horas para retornar al país mientras ven con angustia cómo los recursos se les agotan al tiempo que pagar por un vuelo es, para muchos, la única opción.

En diálogo telefónico con El Comercio, el canciller peruano Gustavo Meza-Cuadra resaltó el reto logístico que implica la repatriación de los connacionales tras el fin de los vuelos de Estado de países amigos y afirmó que su cartera se ha “comprometido a que este mes retornarían unos cinco mil compatriotas y en julio seis mil más”.

El diplomático hizo también un balance de los esfuerzos realizados, la situación actual de los varados y habló de las estrategias en curso para traer a los compatriotas que faltan, así como del financiamiento de los vuelos de retorno.

—¿Cómo califica la gestión del Gobierno ante la crisis de los compatriotas varados en el exterior?

Este era un gran desafío para todo el gobierno, particularmente para la Cancillería, porque de la noche a la mañana quedaron varados un número muy alto de compatriotas. En el primer sondeo o censo que hicimos a través de una página web teníamos cifras que iban un poco más arriba de 14 mil y el desafío era ver cómo íbamos a hacer para asegurar el pronto retorno y el apoyo a cada uno de ellos mientras se concretara un vuelo. Fueron días muy complicados. Esto requirió de un esfuerzo muy grande de nosotros a través de los consulados, embajadas y después con otros sectores. Hemos trabajado con el Instituto Nacional de Defensa Civil, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio del Interior para poder traerlos. Eso fue posible en una primera etapa porque hubo también muchos vuelos de países amigos que vinieron a recoger a sus nacionales que estaban en nuestro país.

—¿Cuál ha sido la principal dificultad para concretar los vuelos de retorno después de que cesaron los vuelos de Estado?

Después de que el grueso de los extranjeros fuera repatriado (más de 30 mil), hemos tenido que encontrar fórmulas imaginativas para poder asegurar el financiamiento de vuelos que salían del Perú a recoger a nuestros compatriotas y que en algunos casos también llevaban a extranjeros que todavía quedaban en el país, pero ya eran unos vuelos mixtos.

En algunos casos parte del pasaje lo pagaban los extranjeros que salían de acá, otra parte algunos compatriotas varados que tenían la posibilidad de hacerlo y otra parte se cubría con apoyo del gobierno. Eso permitía que algunos pasajeros pagaran precios módicos y que pudieran venir compatriotas vulnerables que no tenían recursos. Fueron fórmulas mixtas, este es el caso de Sudáfrica, que fue uno de los casos más complejos porque era un lugar distante.

—¿Cómo se concretó este vuelo?

Tuvimos que ver cómo compatibilizábamos traer un vuelo a Sao Paulo y conseguíamos la conexión con otro vuelo que ya estaba programado entre Sao Paulo y Lima. En ese caso han participado parte de los propios pasajeros que tenían capacidad de pago y también una empresa privada que era propietaria de un crucero donde había una tripulación importante de compatriotas que tenían que ser repatriados desde Sao Paulo y ellos han financiado parte de ese vuelo. Retornaron alrededor de 100 tripulantes en este vuelo de Sao Paulo a Lima. Ese paquete fue el que permitió que volvieran desde Sudáfrica alrededor de 100 compatriotas. Fue uno de los retornos que más demoró por las dificultades que comento, pero estuvimos muy contentos el lunes, los compatriotas estaban muy agradecidos. Ha habido muchos modelos, pero siempre con esfuerzo y creatividad hemos podido ir saliendo adelante.

—Mucho se ha dicho sobre el costo que representan los vuelos para el Estado. ¿Cómo se han financiado realmente la mayoría de los vuelos realizados después de que terminaron los vuelos de Estado?

Ha habido un esfuerzo del Estado importante. Hemos sido muy cuidadosos en la atención del consulado y en el apoyo en cuanto a alimentos, alojamiento, etc. para ayudar a las personas que realmente lo necesitaban. La primera parte de este proceso de repatriación ha sido esencialmente con vuelos de Estado de países amigos, en ese caso no ha habido un costo en cuanto al vuelo. Sí hubo un costo en cuanto al necesario cuidado en temas sanitarios para evitar que pudiéramos incrementar los contagios. Los repatriados tuvieron que hacer cuarentenas en hoteles. Se asignaron recursos de parte del Ministerio de Economía y Comercio exterior. Y luego en estos mismos hoteles se quedaron muchos compatriotas varados internos.

Hubo un periodo en el que disminuyó un poco el retorno de compatriotas del exterior y fue porque hubo un flujo muy grande de varados internos. Se tuvo que dar prioridad por algunas semanas al traslado de compatriotas que estaban también en una situación difícil dentro del país. Entonces ha habido varios periodos en los cuales hemos tenido que hacer frente a coyunturas, circunstancias que de alguna manera han influido en la variación en el número de los retornos.

—¿Cuánto ha sido finalmente el presupuesto asignado para la crisis de los varados? ¿Cree que ha sido suficiente?

Bueno, ha habido varios tramos desde que apareció esta cuarentena. El último tramo fue de aproximadamente nueve millones de soles que fueron asignados a la Cancillería y eso ha permitido dar atención en el exterior porque muchos compatriotas se han quedado sin alimentos, medicinas, alojamiento y también ha servido para este cofinanciamiento de algunos vuelos que todavía estamos realizando. Esto esperamos que nos permita continuar organizando estos vuelos que como dije son parcialmente financiados con estos recursos, pero que también interviene tanto la empresa privada como también los propios pasajeros en algunos casos y en otros casos también hemos colaborado con otros gobiernos y eso va a continuar hasta que termine este esfuerzo que esperamos sea a finales de julio.

Peruanos fueron repatriados a fines de marzo desde Toronto en un vuelo humanitario operado por la aerolínea Air Canada. Uno de los pasajeros tomó esta fotografía tras aterrizar en el Grupo Aéreo Nº 8 de la FAP. (Foto: Eric Tribut / Cortesía para El Comercio)

—¿Es esa la estrategia que replicarán con el resto de compatriotas que siguen varados?

Sí, pero hay que verlo, digamos, caso por caso, depende de las ciudades. En este caso era un país muy alejado y no había prácticamente conectividad así que los costos eran muy elevados. Por eso fue fundamental la participación de un tercero, que fue una empresa privada de cruceros.

Hay casos donde las repatriaciones no han sido necesariamente por vuelos, sino por vía terrestre como ha sido hace un par de semanas una repatriación de dos mil compatriotas que venían de Chile. Ellos han sido trasladados a través de buses desde Arica a diversas regiones del Perú, pero fue todo un operativo logístico también porque había que hacerles la prueba en la frontera, había que definir quiénes iban a qué región, coordinar las cuarentenas en las regiones. Todo eso obviamente con apoyo del Indeci, de los gobiernos regionales, de la Policía, del Minsa, pero fue un operativo exitoso.

—Hemos recibido mensajes de compatriotas que hablan de diferentes costos de vuelos y hospedajes que se les pide pagar como condición para poder acceder a un vuelo de retorno. ¿Existe un lineamiento general fijado para garantizar la transparencia en estos casos?

Como le digo, ya no tenemos estos vuelos gratuitos de Estado, entonces lo que ha ocurrido es que en cada consulado, de acuerdo al número de compatriotas, de acuerdo a la capacidad de pago de algunos de ellos, se han propuesto la realización de algunos vuelos. Las embajadas y consulados hacen la evaluación de cuánto puede costar un vuelo desde esa ciudad y lo proponen a la Cancillería para ver si es que está dentro de los presupuestos que podemos asignar porque son muchas las ciudades que hay que cubrir.

Entonces viendo eso y si se puede llegar a un esfuerzo razonable se evalúa si es viable. Por ejemplo, ha habido un vuelo de Nueva York donde los pasajeros dijeron que ellos estaban en capacidad de pagar no solamente su pasaje sino también su estadía en el Perú, incluso vinieron ya habiéndose realizado la prueba rápida. Eso facilitó mucho su traslado. Nos hemos ido ajustando a las circunstancias, no ha habido un molde específico, hemos tenido que ser creativos y eso tenemos que explicarlo porque a veces no es fácil de entender cuando uno está en el exterior.

—En cuanto a las cuarentenas al llegar, el Minsa cambió el reglamento en abril y hoy ya no es obligatorio que el viajero haga su cuarentena en un hotel, lo que podía ser visto como un impedimento logístico para que los compatriotas siguieran regresando…

Sí, ese ajuste que se ha hecho a la norma facilita ahora porque podemos recibir a un mayor número de compatriotas, no todos van a hacer los 14 días. A los dos, tres días va a ir personal de salud a hacerles las pruebas y en el caso de que dieran negativo ellos podrán continuar su cuarentena en sus domicilios. Ese es un cambio positivo.

—¿Qué pasa con los ciudadanos que se encuentran en sitios remotos? Hemos recibido correos desde Madagascar, Papúa Nueva Guinea, donde ni siquiera hay embajada. ¿Se los está considerando en los próximos planes?

Sí, hemos estado viendo casos aislados donde el número y la distancia hacen difícil que se pueda organizar algún vuelo. Nosotros hemos tratado contactarlos, hemos pedido a los consulados más cercanos que los aproximen y vean la posibilidad de que ellos se desplacen a ciudades donde pudiera en algún momento producirse un vuelo. En Asia los costos son mayores, ha habido menos vuelos. Ahí el objetivo principalmente ha sido llevarlos a ciudades donde pueda hacerse un vuelo hacia México, que es uno de los países que ha mantenido la conectividad. Seguimos conversando para traer a algunos compatriotas que están en Nepal, en países del Asia donde casi no hay en este momento conectividad.

—A los que estaban varados se han sumado compatriotas residentes que han quedado en situación vulnerable por la pandemia. ¿Cuáles son los criterios que se están siguiendo para asignar la ayuda y los vuelos en estos momentos?

El Perú es un país que tiene un número alto de compatriotas que han migrado a otros países y trabajan o estudian ahí. Esta pandemia ha afectado a muchísimos de ellos y los hace pensar en la posibilidad o la conveniencia de retornar al país. Eso lo hemos visto en países vecinos y estamos adoptando las medidas para ver cómo se les va a apoyar. Este ya es un problema distinto porque nosotros hemos estado apoyando y recibiendo recursos para atender al grupo de compatriotas varados, pero vemos que hay un creciente número de estos nuevos compatriotas en necesidad de ser repatriados. Para América del Sur estamos viendo opciones para ver si es posible organizar su retorno por vía terrestre. Estamos evaluando eso, pero es posible que lo consideremos para Argentina, Chile.

—Se han puesto la meta de traer de vuelta a 11 mil compatriotas entre junio y julio. ¿Cuál será el mayor reto ahora para lograrlo?

Bueno, ya teníamos un programa que todavía no está reconfirmado, pero ya hemos considerado vuelos en varios países. A veces el vuelo se puede concretar cuando se asegura un número de pasajeros que van a venir, así como un número que va a salir de acá porque en el Perú todavía hay extranjeros que quieren retornar a su país. Se tiene que hacer ese ‘match’ donde finalmente tenemos el número necesario de pasajeros que permita que el vuelo sea viable financieramente. Esto lo venimos trabajando, en algunos casos con embajadas extranjeras de países amigos. Ya hemos hecho una planificación, esperamos tener algunos vuelos para ciudades claves donde todavía quedan peruanos que tenemos registrados.

—¿Qué países o ciudades son los que tienen más avances de estas negociaciones o planes de retorno?

Las ciudades que estamos considerando son necesariamente aquellas donde no hicimos vuelos en un inicio, por ejemplo en Europa, que en un momento fue centro de la pandemia y entonces hubo muy pocos vuelos desde España, Italia. Y bueno ya lo hemos hecho, en las últimas semanas ha habido hasta dos o tres vuelos de España, donde había estudiantes que estaban muy preocupados. Hace pocos días recibimos un saludo de este grupo de estudiantes peruanos en Madrid que así como nos habían criticado, cuestionado y demandado apoyo, reconocían ahora que se había hecho un esfuerzo importante y lo agradecían. Y eso va a seguir, tenemos todavía algunos vuelos más para Madrid.

Todavía hay casos un poco difíciles, pero estamos haciendo el mayor esfuerzo para tratar de traer a todo este número que hemos identificado como los vulnerables y varados hasta este momento.

—¿Se tiene registrada la situación del estado de salud de los varados y residentes?

Bueno, los consulados siempre reciben requerimientos de apoyo en ese sentido. Por ejemplo, en Miami permanentemente se tuvo el apoyo de un médico que los estuvo tratando cuando ellos estaban reunidos porque cuando están dispersos no es tan fácil. En otros casos hemos tenido algunos requerimientos y los consulados están atentos a ver qué necesidades tienen para apoyar con médicos y medicinas cuando se requiera.

—Miles de peruanos se sienten desesperados y con cada vez menos recursos pues llevan tres meses sin poder volver. ¿Cuál es su mensaje para ellos?

Nosotros comprendemos perfectamente y nos solidarizamos con cada uno de aquellos compatriotas y siempre nos llegan los mensajes de quienes están realmente en situación desesperada. Ellos tienen las líneas de los consulados, pueden dirigirse directamente a la cancillería y esperamos que aquellos que están en lugares remotos no pierdan la fe y que si tienen una necesidad mayor no dejen de enviarnos mensajes.

Nosotros hemos hecho el esfuerzo para apoyarlos en algunos casos con alojamiento, con medicina, alimentación. No es fácil porque los recursos son limitados pero los cónsules han jugado un rol muy importante. Yo siempre hago un reconocimiento a mis colegas, muchos de ellos han estado muy atentos, en algunos casos se han visto desbordadas sus capacidades porque son oficinas pequeñas de dos o tres personas con algún pequeño apoyo secretarial y han estado apoyando los primeros días cuando había un número altísimo de ciudadanos que estaban en una gran necesidad. Sí, puede haber habido casos donde no se han atendido algunas llamadas, etc., pero yo reconozco en gran medida todo el esfuerzo que se ha hecho.

