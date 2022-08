LEE TAMBIÉN: La BBC indemniza al exsecretario privado de Lady Di por los daños que le causó una entrevista

“La princesa Diana fue como un ángel enviado para ayudar a los necesitados y para mostrar sus sufrimientos al mundo. Ella misma sufrió mucho y aún así dio mucho amor a la gente”, dice desde la India Prajakta, quien administra junto con su hermana la cuenta People’s Princess (‘princesa del pueblo’), que acumula más de 71.000 seguidores en Instagram.

Prajakta tiene 20 años y no había nacido cuando Diana Spencer, que estuvo casada durante 15 años con el príncipe Carlos, falleció en un accidente automovilístico en París. Tuvo la idea de empezar la página dedicada a la princesa hace más de dos años, luego de ver un documental sobre ella, investigar sobre su vida y sentirse impactada por su historia.

Mantener activa una cuenta o página sobre Diana requiere dedicación. “Trato de publicar sus fotos y videos diariamente, y de compartir historias raras de su bondad que pocos conocen”, dice Prajakta. Ella cree que el cariño por Diana obedece a que inspiró a muchos al ser “amable, cariñosa y afectuosa con los demás. “Mucha gente, incluida yo, ni siquiera había nacido cuando ella murió, pero creó tal impacto en la sociedad que, a pesar de ser de la realeza, conectó con toda la gente”.

25 años sin la princesa del pueblo A puertas de cumplirse un cuarto de siglo del trágico fallecimiento de Lady Di, repasamos algunos datos de su vida. (Foto: Getty Images) 1 / 13 Labor social Diana es conocida como “reina de corazones” y “princesa del pueblo” por su cercanía con la gente y su trabajo filantrópico. 2 / 13 Estatua en su honor Una estatua encargada por William y Harry en la que se ve a Diana junto a sus dos hijos quedó terminada en el 2021. Se puede ver en el Palacio de Kensington. 3 / 13 Una de sus mayores fans El Lady Di Memorial Club de Hameln es uno de los clubes de fans de Diana más reconocidos. Fue fundado por Diana Evelyn Marie Seidel en 1998. Sus miembros mantienen reuniones periódicas hasta hoy. 4 / 13 En su tierra natal Luego de su muerte en el túnel del Puente del Alma, en la capital francesa, fue enterrada en la finca de la familia Spencer en Althorp, a dos horas de Londres. 5 / 13 Accidente automovilístico Tras más de una década de investigaciones, en donde abundaron las teorías conspirativas, a inicios del 2008 el Tribunal Supremo de Londres dirimió que la muerte de Diana fue un accidente. 6 / 13 Museo familiar Un museo abierto por la familia Spencer, dedicado a Diana en 1998, cerró en el 2013 porque, según el testamento, la familia debía ocuparse de su legado hasta que sus hijos cumplieran 30 años. 7 / 13 Icónicos diseños Catherine Walker diseñó sus vestimentas más sonadas y elogiadas, las cuales han marcado el mundo de la moda durante décadas. 8 / 13 En el hospital Diana fue la primera en la monarquía británica en dar a luz en un hospital. Su primogénito Guillermo vino al mundo en el hospital St. Mary, convirtiéndose así en el primer heredero en nacer fuera de la Casa Real. 9 / 13 Lente peruano Lady Di posó para el lente del fotógrafo peruano Mario Testino en 1997. Fue una producción para la revista “Vanity Fair”. 10 / 13 Polémico libro “Diana: Her True Story” de Andrew Morton ( 1992 ) es uno de los libros dedicados a ella, siendo la biografía más famosa y polémica sobre Lady Di. En el libro se describen su bulimia e intentos de suicidio. 11 / 13 Canción de Elton John Elton John grabó una nueva versión de su canción “Candle in the Wind” en 1997 y se la dedicó a Diana. 12 / 13 Millonaria subasta 120.000 euros es el precio inicial con el que será subastado hoy el auto Ford Escort RS Turbo S1 de 1985, con el que Lady Di fue fotografiada al volante acompañada de sus hijos. 13 / 13

Adoración sin fronteras

Como lo prueba Prajakta, la adoración por Diana no conoce fronteras. El mexicano Orlando Castañeda, de 29 años, creó en el 2019 la página de Facebook Diana de Gales Latinoamérica, que tiene más de 2.000 seguidores. Estaba seguro de que, al igual que él, más personas de la región buscaban un espacio en español para conocer momentos, historias, fechas y detalles de la vida de la princesa.

“Diana marcó la historia: luchó no solo por su propio bienestar, sino por el de todo aquel que estuviera a su alcance. Fue una madre con un amor inmenso para sus hijos y no dejaba de lado su corazón. Como ella dijo en la entrevista para la BBC en 1995: ‘Yo tomo decisiones no por un libro de reglas; las tomo con el corazón y eso me mete en problemas’”, recalca Castañeda.

Una regla básica se mantiene en su página: que todo lo publicado “sea con todo el respeto, honor, verdad, amor a Diana Spencer y a todos los que el perfil pueda alcanzar”.

Para Richard Fitzwilliams, experto en monarquía británica, la fascinación por Diana responde a que era única. Si bien su infelicidad personal y su relación compleja con los medios marcaron su vida pública, su obra de caridad sigue viva. Además, murió con apenas 36 años y en circunstancias trágicas. “La forma en que muchos se comportaron cuando murió rozó la histeria”, recuerda.

“Diana deja un legado asombroso como la mujer más glamorosa del mundo que, a pesar de su infelicidad personal, logró tanto por los demás. Es un verdadero ícono. El dolor por su muerte no tiene precedentes”, agrega.

HISTORIA CAUTIVANTE Diana retratada en pantalla La vida de Lady Di ha sido llevada a la pantalla en varias ocasiones, recordamos algunas de ellas. Películas y otras ficciones “Spencer” (2021) “Diana: el musical” (2021) "The Crown" (2016) “Diana” (2013) “Princesa enamorada” (1996) “Diana: su verdadera historia” (1993) “Charles & Diana: A Royal Love Story” (1982) Documentales “La princesa” (2022) “Diana, nuestra madre: su vida y su legado” (2017) “Princesa Diana: ¿tragedia o traición?” (2017) Diana: The Day Britain Cried (2017)

Lady Di también abrió un importante debate sobre el trato de la prensa a los famosos y de los distintos estándares con que se mide a hombres y mujeres en temas como el divorcio o la infidelidad.

Sobre Diana se han publicado miles de libros, películas y documentales. Su historia tomó un nuevo impulso con la serie “The Crown”, donde la princesa de Gales ha tomado un rol protagónico.

Lecciones para la corona

Diana también tiene un legado importante dentro de la monarquía. Su historia, afirma Fitzwilliams, provocó que sus hijos Guillermo, heredero al trono, y Enrique se casaran por amor, después de que el matrimonio de pesadilla entre Carlos y Diana demostrara lo importante que era esto.

“Carlos no pudo casarse inicialmente con alguien que no fuera de la realeza o aristócrata o con un ‘pasado’. Finalmente, Carlos pudo rehabilitar a Camilla y casarse con ella 8 años después de la muerte de Diana”, dice el experto.

La monarquía también aprendió de la forma en que Diana llegó a la gente, y ahora ayuda en campos como las enfermedades mentales y los abusos y violaciones.

“La reina es el miembro de la familia real más conocido en el mundo, pero Diana, que era obviamente muy distinta, es también especial”, concluye Fitzwilliams.