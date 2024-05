Entrevista

"Es muy improbable que Putin use armas nucleares, pero no es imposible"

Roberto Heimovits

Analista internacional





¿Con las maniobras de Rusia y Francia estamos ante una nueva escalada de los conflictos?

Francia, desde que [Charles] de Gaulle subió al gobierno en 1958 adoptó la idea de mantener su independencia, recordando las épocas en que era una de las mayores potencias del mundo. Y el eje clave de mantener su independencia estratégica, de actuar sin depender de nadie, es la fuerza nuclear. Los misiles son parte indispensable como vectores de lanzamiento de armas nucleares, entonces, lo que está tratando de hacer es modernizar su sistema de misiles para mantener su credibilidad como país nuclear capaz de defenderse de cualquier amenaza, y la única amenaza creíble es la de Rusia.

En cuanto a Rusia, Vladimir Putin es un gran creyente en la fuerza, tanto para usarla como para amenazar. En este caso creo que busca asustar a los ucranianos para que pidan negociar un acuerdo de paz reconociendo la pérdida del 20% de su territorio. La guerra en Ucrania está en un momento singular en la cual, debido a la tardanza en la llegada de armamento a Kiev por parte de los aliados, los rusos han podido hacer avances tácticos menores, pero simbólicamente importantes al noreste. Pero como ya se ha aprobado el paquete de ayuda militar por 61.000 millones de dólares por Estados Unidos, las defensas de Ucrania se van a fortalecer y la posibilidad de Rusia de seguir avanzando va a disminuir. Es por eso que quieren asustar a los ucranianos ahora para que negocien.





¿Tienen alguna relación estos ejercicios, recordemos que Putin dijo que eran una respuesta también a Occidente?

No, no creo que tenga relación lo de Francia y Rusia. Francia en algún momento dijo que, si los rusos seguían avanzando en Ucrania, la OTAN podría enviar tropas, pero creo que nadie lo tomó en serio, ni la OTAN ni Rusia, porque eso supondría una escalada incontenible. En el caso de Rusia, los ejercicios son más bien para para amedrentar.





Otro país que hace ensayos continuos es Corea del Norte …

Corea del Norte es una potencia nuclear naciente. Trata de probar sus armas, sus misiles, para ver si efectivamente funcionan, como sucedía con la Unión Soviética y Estados Unidos a principios de los años 50. Ahora, también Corea del Norte intenta asustar a Corea del Sur, Japón, Estados Unidos para lograr concesiones y desahogo económico.





¿Hay riesgo de que se puedan usar armas nucleares?

Yo no creo que Corea del Norte vaya a usar armas nucleares en el futuro cercano porque no hay nada que les haga creer que Estados Unidos no va a reaccionar con armas nucleares también. En el caso de Rusia es muy improbable que Putin use armas nucleares, pero no imposible, porque Putin es un gobernante que ha eliminado todo tipo de opinión independiente alrededor suyo y solamente está rodeado de gente que le dice “sí, señor”, de gente que no se atreve a darle una opinión independiente. Entonces, Putin podría perder contacto con la realidad y pensar que puede usar un arma nuclear para obligar a Ucrania a hacer concesiones. O sea es muy improbable, pero no imposible.

Ahora, ¿cuál es la principal barrera? Tanto para que Kim Jong-un como para Putin es la posibilidad de que en noviembre de este año salga elegido Donald Trump. Ambos líderes creen que Trump sería un gobernante bastante más amigable hacia ellos que Joe Biden, y por eso les conviene esperar hasta noviembre, en lugar de lanzarse a alguna aventura extrema que de todas maneras sería muy peligrosa.





¿Estos son los escenarios que generan más riesgo en cuanto al uso de estas armas?

Son esos dos, y tenemos el caso de China que sigue con sus intentos de asustar a Taiwán para que acepte unificarse. Ahí el riesgo nuclear no es inmediato, pero sí el de un choque accidental, que un avión chino choque con uno taiwanés, o que haya un enfrentamiento entre dos barcos en alta mar, y que esto genere una crisis difícil de controlar.