Londres / Hong Kong. El caso de Estados Unidos contra el directora financiera de Huawei Technologies, Meng Wanzhou, quien fue arrestada en Canadá el mes pasado, se centra en los presuntos vínculos de la compañía con dos compañías desconocidas. Una es un vendedor de equipos de telecomunicaciones que operaba en Teherán (Irán); la otra es el propietario de esa firma, una compañía holding registrada en Mauricio, una nación insular en el océano Índico.

Las autoridades estadounidenses alegan que el Oficial Principal de Finanzas Meng Wanzhou engañó a los bancos internacionales para que liquidaran sus transacciones con Irán al afirmar que las dos compañías, el vendedor de equipos Skycom Tech Co Ltd y Shell Canicula Holdings Ltd, eran independientes de Huawei, cuando en realidad esta las controlaba.

Pero las presentaciones corporativas y otros documentos hallados por Reuters en Irán y Siria muestran que Huawei, el mayor proveedor mundial de equipos de redes de telecomunicaciones, está más estrechamente vinculado a ambas empresas que lo que se sabía anteriormente.

Los documentos revelan que un ejecutivo de alto nivel de Huawei parece haber sido nombrado gerente de Skycom en Irán. También muestran que al menos tres individuos con nombres chinos tenían derechos de firma para las cuentas bancarias de Huawei y Skycom en Irán. Reuters también descubrió que un abogado del Medio Oriente dijo que Huawei realizó operaciones en Siria a través de Canicula.

Los vínculos no informados previamente entre Huawei y las dos compañías podrían influir en el caso de Estados Unidos contra Meng, que es hija del fundador de Huawei, Ren Zhengfei, al socavar aún más las afirmaciones de Huawei de que Skycom era simplemente un socio de negocios.

Huawei, afirman las autoridades estadounidenses, retuvo el control de Skycom, usándolo para vender equipos de telecomunicaciones a Irán y sacar dinero a través del sistema bancario internacional. Como resultado del engaño, las autoridades de Estados Unidos. afirman que los bancos liquidaron involuntariamente cientos de millones de dólares en transacciones que potencialmente violaban las sanciones económicas que Washington tenía en ese momento en contra de hacer negocios con Irán.

Meng no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters, y Huawei se negó a responder preguntas para esta historia. Las oficinas de Canicula no pudieron ser contactadas. Un portavoz del Departamento de Justicia en Washington declinó hacer comentarios.

Meng fue liberado con una fianza de 10 millones de dólares canadienses ($ 7,5 millones) el 11 de diciembre y permanece en Vancouver mientras Washington intenta extraditarla. En los Estados Unidos, Meng enfrentaría cargos relacionados con una supuesta conspiración para estafar a múltiples instituciones financieras, con una sentencia máxima de 30 años por cada cargo. Los cargos exactos no se han hecho públicos.

Huawei dijo el mes pasado que se le ha dado poca información sobre las acusaciones de Estados Unidos "y no tiene conocimiento de ningún delito por parte de la Sra. Meng". La compañía ha descrito su relación con Skycom como "una sociedad comercial normal". cumplió con todas las leyes y regulaciones y exigió a Skycom que hiciera lo mismo.

El arresto de Meng en una orden estadounidense ha provocado un alboroto en China. Ocurre en un momento de crecientes tensiones comerciales y militares entre Washington y Beijing, y en medio de preocupaciones por parte de la inteligencia de Estados Unidos de que el equipo de telecomunicaciones de Huawei podría contener "puertas traseras" para el espionaje chino. La firma ha negado repetidamente tales reclamos. Sin embargo, Australia y Nueva Zelanda recientemente prohibieron a Huawei construir su próxima generación de redes de teléfonos móviles, y las autoridades británicas también han expresado su preocupación.

Meng Wanzhou, directora ejecutiva de Huawei Technologies e hija del fundador de la empresa Ren Zhengfei, quien fue arrestada en Canadá. (AFP)

- Oferta a Irán -

Los artículos publicados por Reuters en 2012 y 2013 sobre Huawei, Skycom y Meng ocupan un lugar destacado en el caso de Estados Unidos en su contra. Reuters informó que Skycom había ofrecido vender al menos 1,3 millones de euros en equipos informáticos embargados de Hewlett-Packard al mayor operador de telefonía móvil de Irán en 2010. Al menos 13 páginas de la propuesta estaban marcadas como "confidencial de Huawei" y llevaban el logotipo de de la empresa. Huawei ha dicho que ni él ni Skycom finalmente proporcionaron el equipo estadounidense.

Reuters también informó sobre numerosos vínculos financieros y de personal entre Huawei y Skycom, incluido que Meng había servido en la junta directiva de Skycom entre febrero de 2008 y abril de 2009.

Varios bancos interrogaron a Huawei sobre los artículos de Reuters, según documentos judiciales presentados por las autoridades canadienses a solicitud de Estados Unidos para la audiencia de la fianza de Meng en Vancouver el mes pasado.

Según los documentos, los investigadores estadounidenses alegan que al responder a los bancos, que no fueron nombrados, Meng y otros empleados de Huawei "mintieron repetidamente" sobre la relación de la compañía con Skycom y no revelaron que "Skycom estaba completamente controlado por Huawei". Las autoridades estadounidenses también alegan que en una reunión privada con un ejecutivo bancario, en o alrededor de agosto del 2013, Meng dijo que Huawei había vendido sus acciones en Skycom, pero no reveló que el comprador era "una compañía también controlada por Huawei".

Los documentos judiciales alegan que Huawei le dijo al banco del ejecutivo que la compañía china había vendido sus acciones en Skycom en 2009, el mismo año en que Meng se retiró del directorio . El comprador de Skycom no fue identificado en los documentos.

Pero los registros de Skycom presentados en Hong Kong, donde se registró la compañía, muestran que sus acciones se transfirieron en noviembre de 2007 a Canicula. Canicula, que se registró en Mauricio en 2006, continuó manteniendo las acciones de Skycom durante aproximadamente una década, según muestran los registros de Skycom.

Un "resumen de hechos" presentado por las autoridades de Estados Unidos para la audiencia de libertad bajo fianza de Meng en Canadá dice: "Los documentos y registros de correo electrónico muestran que las personas nombradas como 'Directores Administrativos' para Skycom eran empleados de Huawei". Ninguno de esos individuos fue nombrado.

Un registro de la empresa presentado por Skycom en Irán que se inscribió en el registro iraní en diciembre de 2011 indica que un "Shi Yaohong" había sido elegido como gerente de la sucursal de Skycom en Irán durante dos años. Huawei emplea a un ejecutivo llamado Shi Yaohong.

Según su perfil de LinkedIn, Shi fue nombrado "Presidente de la región de Oriente Medio" de Huawei en junio de 2012. Un comunicado de prensa de la Agencia de noticias Emirates lo identificó en noviembre de 2010 como "Presidente de la cuenta clave de Huawei Etisalat". Etisalat es un importante grupo de telecomunicaciones del Medio Oriente. un socio de Huawei.

Shi, ahora presidente de la unidad de negocios de software de Huawei, colgó el teléfono cuando Reuters le preguntó sobre su relación con Skycom.

Muchos registros corporativos presentados por Skycom en Irán incluyen a los signatarios de sus cuentas bancarias en el país. La mayoría de los nombres son chinos; al menos tres de los individuos tenían derechos de firma para las cuentas bancarias de Skycom y Huawei. Uno de los nombres figura en el registro iraní con dos grafías ligeramente diferentes pero tiene el mismo número de pasaporte. Las autoridades estadounidenses alegan en los documentos judiciales presentados en Canadá que los empleados de Huawei fueron signatarios de las cuentas bancarias de Skycom entre 2007 y 2013.

Los registros en Hong Kong muestran que Skycom se liquidó voluntariamente en junio de 2017 y que Canicula recibió un pago de aproximadamente $ 132,000 como parte de la resolución. El liquidador, Chan Leung Lee, de BDO Ltd en Hong Kong, declinó hacer comentarios.

La Comisión de Servicios Financieros de Mauricio, donde Canicula permanece registrada, se negó a divulgar cualquiera de sus registros a Reuters, diciendo que eran confidenciales.

Huawei es el mayor proveedor mundial de equipos de redes de telecomunicaciones. (AFP)

- Conexión siria -

Hasta hace dos años, Canicula tenía una oficina en Siria, otro país que ha estado sujeto a sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. En mayo de 2014, un sitio web de negocios del Medio Oriente llamado Aliqtisadi.com publicó un breve artículo sobre la disolución de una empresa de Huawei en Siria que se especializó en equipos de cajeros automáticos (ATM). Osama Karawani, un abogado que fue identificado como el liquidador designado, escribió una carta pidiendo una corrección, afirmando que el artículo había causado "graves daños" a Huawei.

Karawani dijo que el artículo sugería que Huawei había sido disuelta, no solo la compañía de cajeros automáticos. En su carta, que estaba vinculada a la página web de Aliqtisadi, dijo que Huawei todavía estaba en el negocio.

"Huawei nunca se disolvió", escribió. Agregó que “ha estado y sigue operando en Siria a través de varias compañías que son Huawei Technologies Ltd y Canicula Holdings Ltd.” Huawei Technologies es una de las principales compañías operativas de Huawei.

Karawani no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico de Reuters sobre Canicula.

Los investigadores estadounidenses están al tanto de la conexión de Canicula con Siria, según una persona familiarizada con la sonda. Canicula tenía una oficina en Damasco y operaba en Siria en nombre de Huawei, dijo otra persona.

Esa persona dijo que los clientes de Canicula incluían tres grandes compañías de telecomunicaciones. Uno es MTN Syria, controlado por la compañía sudafricana MTN Group Ltd, que tiene operaciones de telefonía móvil tanto en Siria como en Irán. MTN tiene una empresa conjunta en Irán, MTN Irancell, que también es un cliente de Huawei. MTN aconsejó a Huawei sobre la configuración de la estructura de la oficina de Skycom en Irán, según otra fuente familiarizada con el asunto.

"Skycom era solo un frente" para Huawei, dijo la persona.

Un funcionario de MTN dijo que nadie en la compañía estaba disponible para hacer comentarios.

En diciembre de 2017, el director general de la sucursal de la compañía Canicula Ltd. colocó un aviso en un periódico sirio. No fue nombrado. Anunció que Canicula había "dejado de operar por completo" en Siria dos meses antes. No se dio ninguna explicación.



