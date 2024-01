Las redes sociales estallaron esta semana con publicaciones y búsquedas sobre la lista de Jeffrey Epstein. El revuelo se centraba en conocer los nombres de ricos y famosos vinculados al difunto financiero y delincuente sexual que, supuestamente, podían haber sido clientes o cómplices en sus abusos contra menores de edad. Pero no se trataba de una lista como tal, ni siquiera de un registro de los visitantes a la isla del empresario. Menos de un compilado de personas poderosas a las que se pueda denunciar por su relación con este caso.

Los ojos están puestos en cientos de páginas sobre los abusos sexuales cometidos por Epstein contra adolescentes que se han hecho públicas desde el miércoles. La última tanda, revelada el viernes, incluye más de 130 expedientes judiciales y aporta más detalles de cómo el financista operaba su red de sus abusos y se salía con la suya. Epstein fue encontrado muerto en el 2019 en una celda de la cárcel de Manhattan, mientras esperaba su juicio por cargos de tráfico sexual. Su fallecimiento fue considerado un suicidio.

El caudal de documentos desclasificados forma parte de una demanda por difamación que Virginia Giuffre, una de las principales víctimas de Epstein, interpuso en el 2015 contra la examante y socia del millonario, la heredera británica Ghislaine Maxwell. Acusada por varias mujeres de ayudar a Epstein a reclutar víctimas menores de edad, Maxwell actualmente está condenada a 20 años de prisión.

EN CIFRAS 200 nombres se espera que mencionen los documentos en total, incluido el material que aún no se ha abierto.

se espera que mencionen los documentos en total, incluido el material que aún no se ha abierto. 3.000 páginas del caso han sido desclasificadas entre el miércoles y el viernes.

Además de los relatos de algunas de las víctimas, muchas de las cuales eran estudiantes de secundaria reclutadas para dar masajes a cambio de dinero, los documentos están salpicados de nombres de celebridades y políticos que conocieron o trabajaron con Epstein antes de que fuera acusado de ser un depredador sexual.

Sin embargo, son mencionados de forma bastante heterogénea y en contextos diversos.

Memes y ‘fake news’

El ramillete de figuras que aparece en los documentos incluye políticos, celebridades, músicos, modelos, actores y hasta científicos. Algunos son mencionados por las víctimas; otros por testigos o autoridades. Incluso están quienes aparecen fugazmente en algún correo electrónico o en listas de potenciales entrevistados. Por ello, ser mencionado en los documentos no implica ningún tipo de culpabilidad.

Entre quienes fueron mencionados por las víctimas y otros testigos están los expresidentes estadounidenses Donald Trump y Bill Clinton, el cantante Michael Jackson, el mago David Copperfield y el príncipe Andrés de Gran Bretaña, quien en el 2022 logró zanjar una demanda por abuso sexual presentada contra él por Giuffre. En los documentos publicados el miércoles, Johanna Sjoberg, otra de las víctimas, afirma que el príncipe le tocó los pechos en la mansión del financiero en Nueva York cuando ella tenía 21 años.

Sobre Clinton, Sjoberg testificó que Epstein dijo una vez que “a Clinton le gustan jóvenes, refiriéndose a las chicas”.

Algunos nombres conocidos Mencionados por las víctimas de Epstein 1 Ghislaine Maxwell Es acusada por las víctimas de propiciar los abusos. Ha sido condenada a 20 años de prisión por ayudar al financiero a abusar sexualmente de menores. 2 Alan Dershowitz (Abogado) Según los documentos, Epstein obligó a una menor a tener relaciones sexuales con el exprofesor de derecho de Harvard varias veces, y que Dershowitz fue testigo del abuso de muchos otros menores. 3 Bill Clinton (Expresidente de EE.UU.) Johanna Sjoberg testificó que Epstein le llegó a comentar que a Clinton “le gustaban jóvenes, refiriéndose a las chicas”. 4 Donald Trump (Expresidente de EE.UU.) Sjoberg dijo haber conocido al expresidente, al que niega haber masajeado. 5 Príncipe Andrés de Inglaterra Sjoberg afirma que el príncipe Andrés le tocó los pechos en la mansión del financiero en Manhattan, cuando ella tenía 21 años. 6 Glenn Dubin (Empresario) Virginia Giuffre asegura que fue obligada a tener relaciones sexuales con el empresario. 7 Michael Jackson (Cantante) Sjoberg testificó que una vez se vio con el cantante en la casa de Epstein en Palm Beach, Florida, pero que no ocurrió nada inapropiado con el fallecido ícono del pop. 8 David Copperfield (Ilusionista) Sjoberg dice haber acudido a una cena en una de las viviendas de Epstein a la que también asistió el mago.

Mencionados en preguntas de los fiscales Leonardo DiCaprio (Actor)

Cameron DÍaz (Actriz)

Cate Blanchett (Actriz)

Bruce Willis (Actor)

Kevin Spacey (Actor)

Naomi Campbell (Modelo)

Marvin Minsky (Científico)

George Lucas (Cineasta)

Al Gore (Político)

OTRAS MENCIONES Stephen Hawking (Físico) Es mencionado en un correo electrónico que Epstein envió a Maxwell y en un requerimiento judicial en el que se pedían fotografías y videos de varios personajes. Los documentos no hacen ninguna referencia a los posibles gustos sexuales del científico británico.



Aunque esos son pasajes verídicos de los documentos, también se viralizaron otros que no lo son. Entre los cientos de memes y publicaciones falsas que surgieron de este tema, varios hacían referencia a los posibles gustos sexuales del físico británico Stephen Hawking, citando una declaración que no era real.

Otros famosos que los usuarios de las redes sociales afirmaron falsamente que son nombradas en los documentos incluyen a la presentadora Oprah Winfrey, el actor Tom Hanks y el dueño de X, Elon Musk.

Pocas novedades

Más allá del revuelo, lo cierto es que los documentos no han significado mayores novedades para el caso. Muchos de los nombres mencionados ya eran conocidos, puesto que fueron identificados durante el juicio del 2021 contra Maxwell o porque ya habían sido objeto de denuncias.

Además, si bien se han incluido detalles que dan contexto a los abusos de Epstein, los expedientes repiten en su mayor parte lo que se sabía desde hace tiempo sobre el poderoso entorno del financista, que durante tres décadas dañó a decenas de adolescentes y mujeres jóvenes.

“La mayoría de los documentos que se hicieron públicos no incluyen episodios específicos de irregularidades por parte de hombres que no sean Epstein”, señala el diario “The New York Times”, que recuerda que el grueso de los famosos vinculados con el fallecido financista han dicho que no eran conscientes de su comportamiento abusivo con las adolescentes o las mujeres jóvenes.