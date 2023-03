Opinión

Estados Unidos no puede hacer mucho para contener a China

Por Francisco Belaunde Matossian, analista internacional

La alianza AUKUS es para contener a China y, eventualmente, disuadirla de seguir avanzando en esa región del Indo-Pacífico. Lo que no se sabe es si se va a lograr o no. En todo caso, Beijing va a tener que considerar este pacto y la compra de submarinos por parte de Australia en su cálculo para seguir avanzando o no.

Eventualmente, China también podría reforzar aún más sus capacidades militares, especialmente las navales.

Con todo ello, hay que tener claro que Estados Unidos sigue siendo la primera potencia militar del mundo, de lejos. Su gasto militar es mayor que la suma de los países que vienen después, incluido China. Es verdad que Beijing está aumentando su gasto en defensa y para este año ya ha calculado un incremento del 7%, pero todavía está muy lejos de EE.UU.

En materia naval, por ejemplo, Estados Unidos tiene 10 superportaaviones y China recién tres, quiere construir más, pero ello toma buen tiempo.

Es verdad que ahora China tiene la mayor cantidad de barcos en el mundo, pero Estados Unidos posee armas más sofisticadas.

En cuanto a la importancia estratégica de la región y la expansión de China, Estados Unidos no puede hacer mucho para contenerla directamente.

Es verdad que China va sobre territorio que no le pertenece, que de acuerdo con el derecho internacional es de los países ribereños. Pero Beijing está actuando con la política de los hechos consumados; se ha apoderado de varios islotes, los está ampliando, gana terreno al mar y construye una serie de bases militares. Ello para impedir que se acerquen barcos de otros países.

Pero Estados Unidos está optando por hacer valer la libertad de circulación de sus barcos, incluidos los de guerra, y los hace circular por la zona. Eso ya provocó roces con China, que también envía sus barcos para tratar de presionar a los norteamericanos; y en una oportunidad han estado a punto de chocar. Es una situación peligrosa.

Bajo este contexto, para Estados Unidos es muy importante haber logrado el acuerdo AUKUS. De esa manera, va a tener una presencia que puede ser disuasiva. Además, desde ahí eventualmente puede defender a Taiwán o a Filipinas ante la amenaza de China.