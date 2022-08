El retorno de este movimiento islamista extremista supuso la vuelta a Afganistán de la interpretación más estricta de la ley islámica o sharia, que trajo abajo los derechos que las mujeres habían conseguido en los últimos años. También provocó el aislamiento del país. La comunidad internacional desconoció al nuevo gobierno talibán y le aplicó sanciones económicas. La ayuda de Occidente que financió al país los últimos 20 años no volvió a llegar.

Los derechos humanos se convirtieron en una ilusión, la prensa independiente desapareció y el exilio fue para muchos la única solución. Uno de los periodistas que salió del país es Mohammad Noman, de 30 años. No es su verdadero nombre, pero prefiere mantenerlo oculto por protección. “Muchas cosas han cambiado. Mucha gente, incluidos colegas periodistas, volaron fuera del país y ahora están viviendo en el exilio y enfrentando las dificultades que eso significa. Lo que perdimos no fue ni siquiera el gobierno, sino las esperanzas de un futuro mejor”, dice a El Comercio desde Pakistán.

Las mujeres afganas sostienen pancartas mientras marchan y gritan lemas "Pan, trabajo, libertad" durante una protesta por los derechos de las mujeres en Kabul el 13 de agosto. (Foto de Wakil KOHSAR / AFP) / WAKIL KOHSAR

Retrocesos

El cambio de mando puso en jaque a los 38 millones de habitantes de Afganistán, un país que hoy está hundido en una crisis económica y humanitaria. La ONU y organizaciones extranjeras como Amnistía Internacional han alertado en varios informes que millones de afganos viven en la pobreza y algunas familias han tenido que escoger entre vender a sus hijas pequeñas o sus órganos. La pérdida de acceso a comida, agua, vivienda y atención médica es cada vez mayor. El deterioro económico ha sido la principal causa de la situación.

Si bien la crisis económica se vivía desde antes del regreso de los talibanes, su retorno significó el colapso del sector bancario. La estocada final llegó cuando Estados Unidos congeló los 9.500 millones de dólares de activos del banco central y el país perdió la ayuda extranjera, que representaba el 45% del PIB del país.

SU LÍDER SUPREMO Hibatullah Akhundzada Nombrado líder en el 2016 luego de un ataque de EE.UU. con dron en el que murió el anterior líder, molá Akhtar Mansur

Obtuvo el respaldo del egipcio Ayman al Zawahiri, jefe de Al Qaeda que lo llamó “el emir de los fieles”

Los talibanes publicaron una sola foto de Akhundzada, hace 5 años, cuando asumió el liderazgo del grupo.

Los talibanes indicaron que vive en Kandahar.

“Más de 20 millones de personas en Afganistán están pasando hambre y están viviendo bajo la línea de la pobreza”, lamenta Noman. “La situación no era mucho mejor con el gobierno anterior, pero con los talibanes la crisis emporó mucho más. Ahora que estoy viviendo en Pakistán recibo mensajes y llamadas de mis familiares pidiéndome que los ayude y pasa lo mismo con amigos y seres queridos que están fuera del país, en Estados Unido, Europa y Canadá. Honestamente, ahora mucha de la gente afgana depende de sus seres queridos que viven fuera del país para sobrevivir”, agrega.

En cuanto al respeto por las mujeres y sus libertades, el retroceso ha sido drástico. Lo que hemos visto en los últimos meses es que las afganas han visto disminuidos sus derechos empezando por la escolarización.

Paulo Botta, analista internacional argentino especializado en Medio Oriente, enfatiza que los talibanes ejecutan los mismos criterios que aplicaban cuando tenían el poder. “Todas esas promesas de que iban a ser más permisivos y menos apegados a sus prácticas del siglo XXI con respecto a los derechos de las mujeres, a las formas de castigo, a la apertura cultural, quedaron en palabras. Desde el punto de vista de la educación, derechos y economía Afganistán está, sin duda, mucho peor que un año atrás”, dice a este Diario.

Según Amnistía Internacional, la ocupación de talibanes en Afganistán tiene consecuencias graves hacia las mujeres en el país del Medio Oriente. (Foto: EFE/EPA/STRINGER)

Futuro sombrío

Los talibanes no pueden escapar de su propia crisis. A la falta de ayuda internacional -cuya necesidad quedó constada en junio pasado con un terremoto que dejó más de 1000 muertos- se suman las fuertes divisiones al interior del movimiento islamista. Su líder supremo, Hibatullah Akhundzada, no es visto con facilidad y se cree que pasa la mayoría del tiempo en Kandahar, región del sur que es cuna de los talibanes.

Botta explica que el primer punto de quiebre se da entre quienes habían formado parte del liderazgo entre 1996 y el 2001 y aquellos que pertenecen a la nueva generación. Además, han aparecido diversos grupos, sobre todo de inspiración salafista y yihadista que también están combatiendo y tratando de controlar territorio en Afganistán.

“No solo hay una diferenciación en el seno de la organización por enfrentamientos de carácter generacional, sino también por ser una sociedad tan compleja desde el punto de vista étnico aparecen de nuevo estas divisiones desde el punto de vista ideológico. Hay extremistas también están tomando las armas en contra de los talibanes”, señala.

Los talibanes retomaron el mando en Afganistán. (Foto: Getty)

¿Es posible que los talibanes caigan pronto? Botta no lo cree. “En primer lugar, tendría que caer sobre sí mismo, implosionar, y no están dadas las condiciones. La otra opción es que caiga a raíz de una presión externa y tampoco parece posible porque esa presión externa no solo tendría que tener una parte militar, sino también ganar apoyo en la población”, considera y apunta que una pieza clave de la crisis es que la comunidad internacional ha dejado de pensar en Afganistán.

La tensión entre los talibanes y Occidente aumentó recientemente luego de que Estados Unidos anunciara que mató al jefe de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, con un ataque con dron en Kabul. Los islamistas condenaron primero el ataque estadounidense en territorio afgano y luego se limitaron a decir que no tenían conocimiento de la presencia de Al Zawahiri en la capital afgana.

El afgano Mohammad Noman tampoco es optimista. “Muchos afganos habían estado sufriendo y trabajando por un futuro mejor, por tener un mejor gobierno, pero, desafortunadamente, con la toma de Afganistán por parte de los talibanes ahora parece que todo quedará como un deseo. No parece que al menos en un futuro cercano podamos alcanzar nuestro propósito de un país mejor”, lamenta.