Opinión

China desconfía del doble discurso de Estados Unidos

Por Marco Carrasco, Docente de Estudios de Asia Oriental de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.





Para los ojos de la sociedad china, esta visita es básicamente una contradicción. Por un lado está la imagen de Estados Unidos siempre indicando, por ejemplo, el respeto a la postura de la China única, pero por otra parte también se tiene la percepción de que en la práctica Washington no evidencia acercamiento. El ejemplo más claro es la última reunión del G7, donde algunos de los pronunciamientos, que fueron parte de la agenda que puso Estados Unidos, tenían que ver con criticar a China en temas relacionados con la economía y por el asunto de Taiwán.

Coincido en que se ve con poca credibilidad a Estados Unidos en el lado chino. Los chinos consideran que Washinton no tiene una postura uniforme entre el discurso y lo que hace. No genera confianza.

Por el lado de Estados Unidos, hay una gran cantidad de temas en agenda más allá de Taiwán, como la guerra de Ucrania y la postura de China de no condenar a Rusia.

En general, no se puede cambiar la situación de enfriamiento de las relaciones entre las dos potencias de una forma tan rápida, no basta con una visita como la que hizo Blinken. Más bien queda como un gesto que no tendría un impacto mayor.

En cuanto a si fue la última oportunidad para rebajar la tensión antes de las elecciones de Estados Unidos de noviembre del 2024, pienso que aún quedan dos ocasiones para mejorar la relación: primero, puede haber un acercamiento entre Xi Jinping y Joe Biden en la reunión del G20 de setiembre que se realizará en la India.

Entonces, siendo el G20 una plataforma donde van a coincidir los países que tienen el mayor peso en la economía global, es un momento clave para que pueda haber una discusión entre EE.UU. y China.

La segunda oportunidad clave será en noviembre, cuando se desarrolle la cumbre de la APEC en EE.UU.

Es bastante claro que ambos países buscan evitar que un error de comunicación los lleve a una guerra. Por ello, una de las ideas que se tenía del lado chino era que se pudiera llegar a algún acuerdo para que Estados Unidos reduzca su presencia militar alrededor de Taiwán. Eso da a entender que hay ánimos para que no escalen los temas militares. Pero también es cierto que en los últimos años China ha ido incrementando su inversión en Defensa y está expandiendo su capacidad militar en proporciones mayores a las estimadas inicialmente.

En general, creo que ambas partes no buscan llegar a una situación de guerra. Pero puede haber un traspié que convulsione la situación, especialmente por el factor Taiwán. Ambas partes saben que una guerra de esa escala es bastante peligrosa y van a tratar de evitarla.