Mirada de experto

Marco Carrasco, docente de Estudios de Asia Oriental de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM

-¿Es una propuesta muy descabellada la que prepara el partido de Kishida?

En principio, y en teoría, no es una propuesta tan descabellada. Hay una preocupación muy grande por encontrar medidas para revertir la problemática. Las encuestas realizadas han demostrado que una de las principales razones por las que los jóvenes no tienen hijos son los costos. No solo por tenerlos sino por mantenerlos, dejar de trabajar, invertir en su cuidado, su salud y su educación. Enfocándose en los jóvenes, Kishida piensa que condonar la deuda estudiantil podría ser un aliciente. Esos préstamos suelen tener bajas tasas de interés, pero muchas familias de bajos y medianos recursos incurren en ellos.





- ¿Cuál sería la principal crítica entonces?

Que si bien puede ser "bien intencionada", muchos opositores critican que se mezclan dos temas diferentes. Para ellos, una cosa es el tema de los nacimientos, una decisión familiar; y otra el tema estudiantil, que afecta a todos, sobre todo a los de bajos y medianos recursos. Lo ven como forzar a que la gente tenga hijos para reducir la deuda y eso no ha caído bien en la población, consideran que crea cierto nivel de discriminación en base a una decisión muy personal.





-¿Por qué las tasas de natalidad son tan bajas en Asia?

El tema es muy estudiado en Japón, en particular, y Asia, en general. La mayoría de encuestas señala el tema económico que mencioné antes, pero también desde los años 90 el ingreso real en Japón se ha mantenido estable, no ha ido incrementándose. Para las familias no es rentable. Pero hay otros factores sociales, como el aumento de la participación de la mujer en el sector laboral, que actualmente está entre el 70% y el 75%, y viene creciendo. Otros dos factores son la expectativa de vida, Japón lidera ese ranking en casi todo el mundo; y la renuencia japonesa frente a otras medidas.





-Como la migración, ¿por qué esa resistencia?

Así es, históricamente Japón no ha sido el país más receptivo a las migraciones. En los últimos años se ha abierto un poco más a la posibilidad, sobre todo del retorno de descendientes de japoneses afincados en otros países, como los que nacieron en el Perú o en Brasil. La razón es porque tradicionalmente la sociedad nipona ha mantenido la idea de ser una comunidad bastante homogénea y los gobiernos no han buscado tomar medidas realmente eficientes al respecto. El gobierno actual parece seguir la misma línea, ahora vamos a ver qué resulta.





-¿Qué cree usted que pase?

Yo soy bastante pesimista, no creo que haya un cambio marcado porque este es un problema global. Será importante ver el caso japonés, ahora es un caso aislado pero eventualmente todos lo enfrentaremos. Corea del Sur vive una situación similar y China sorprendió el año pasado con su aparente límite poblacional. Todo esto, sumado a que no hay mucha población joven, tiene un impacto económico importante.