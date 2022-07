Miles de manifestantes irrumpieron este sábado en las residencias oficiales del presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, y el primer ministro, Ranil Wickremesinghe, e incendiaron la casa privada de éste último en una jornada de multitudinarias protestas en Colombo para exigir la dimisión del Gobierno por su gestión de la crisis económica.

Mientras las calles se llenaban de cánticos contra Rajapaksa, evacuado a un lugar seguro en una jornada que dejó imágenes de manifestantes exultantes bañándose en la piscina de la residencia presidencial y ejercitándose en su gimnasio, Wickremesinghe anunció su dimisión.

ENTRADA A EDIFICIOS OFICIALES

Cientos de manifestantes entraron este sábado por la mañana en la residencia oficial de Rajapaksa tras romper el perímetro de seguridad, a pesar de que la Policía recurrió a gases lacrimógenos para impedir la intrusión, afirmó el diario esrilanqués Ada Derana.

Los manifestantes descansan en los sofás de la sala de estar de la residencia oficial del primer ministro un día después de destrozarla en Colombo, Sri Lanka, el domingo 10 de julio de 2022. (Foto AP/Eranga Jayawardena).

El mandatario había previamente abandonado la zona, alertado por las fuerzas de seguridad sobre la masiva manifestación convocada desde hacía días en Colombo, aunque desde entonces el dirigente no se ha mostrado en público y su paradero es desconocido.

La jornada dejó imágenes, emitidas en directo por televisiones locales y en las redes sociales, de cientos de personas dándose un relajado baño en la piscina presidencial, probando las máquinas del gimnasio o incluso en dormitorios de la residencia.

Manifestantes en Sri Lanka bañándose en la piscina del palacio presidencial luego de tomar el edificio. pic.twitter.com/SHvo0u4gPx — El Nuevo País y Zeta (@enpaiszeta) July 9, 2022

Los manifestantes irrumpieron también en los edificios de la Secretaría Presidencial y en la residencia oficial de Temple Trees del primer ministro.

Manifestantes nadan en la piscina del palacio presidencial de Sri Lanka. (AP).

Además, la oficina del primer ministro les acusó de haber incendiado la casa privada de Wickremesinghe al anochecer.

“Manifestantes han entrado en la residencia privada del primer ministro, Ranil Wickremesinghe, y la han incendiado”, dijo la oficina del mandatario en un comunicado.

Esta captura de video tomada de imágenes de AFPTV del 9 de julio de 2022 muestra a un hombre caminando frente a la residencia del primer ministro de Sri Lanka después de que fuera incendiada. (AFP).

El diario esrilanqués Daily Mirror mostró imágenes de cientos de personas congregadas en torno a la residencia privada de Wickremesinghe en Colombo, en un ambiente cargado por el humo y con la casa en llamas al fondo.

Ada Derana informó que las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos y atacaron durante la tarde a manifestantes fuera de la residencia del primer ministro.

“Condeno de todo corazón el brutal e inhumano ataque contra los periodistas de News First por oficiales de Policía estacionados para proteger a Ranil Wickremesinghe. Vergüenza, primer ministro ilegítimo”, lanzó en Twitter el político opositor y dirigente del Samagi Jana Balawegaya (SJB), Sajith Premadasa.

Manifestantes recorren el palacio presidencial de Sri Lanka. (AP).

Un portavoz del Hospital Nacional de Colombo afirmó a los medios de comunicación que al menos doce personas han resultado heridas.

Por su parte, los manifestantes se mostraron durante la jornada inamovibles en sus peticiones de dimisión.

“Lo que gano no me basta para vivir, ya que todo es tan caro. Vivo con mis padres y me ayudan, pero, ¿cuánto puedo continuar así? Creo que si Gotabaya se va, las cosas irán a mejor”, dijo a Efe Sarasi Thanuja, de 21 años, desde uno de los focos de las protestas en la capital.

Los manifestantes que exigen la renuncia del presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, se reúnen cerca del complejo del Palacio Presidencial en Colombo el 9 de julio de 2022. (AFP).

EL PRIMER MINISTRO AFIRMA QUE DIMITIRÁ

Con las masivas manifestaciones como telón de fondo y antes de que manifestantes incendiasen su hogar, Wickremesinghe anunció su dimisión como primer ministro apenas dos meses después de haber accedido al cargo.

“Para asegurar la continuidad del Gobierno, incluyendo la seguridad de todos los ciudadanos, acepto la recomendación de hoy de los líderes de los partidos para dejar paso a un Gobierno de unidad. Para facilitar esto, dimitiré como primer ministro”, dijo el político en Twitter.

Wickremesinghe fue nombrado primer ministro después de que el hermano de Gotabaya Rajapaksa, Mahinda Rajapaksa, se viese obligado a dimitir a principios de mayo en medio de una ola de violencia que se propagó por toda la isla que se saldaron con al menos 10 muertes y más de 300 heridos, desatada por un ataque de los seguidores del político contra manifestantes en Colombo.

La mayoría de partidos políticos del país habían pedido la dimisión de Rajapaksa y de Wickremesinghe durante una reunión convocada por el presidente del Parlamento aunque el presidente, principal objeto de las iras de los manifestantes, no se ha pronunciado al respecto desde que esta mañana comenzaron las manifestaciones.

CRISIS ECONÓMICA SIN PRECEDENTES

Las masivas manifestaciones se enmarcan en un contexto de protestas continuadas desde hace meses, debido al impacto sobre los esrilanqueses de una de las peores crisis económicas a las que ha tenido que enfrentarse el país desde su independencia en 1948, derivada de la merma de divisas de reservas internacionales y de un gran endeudamiento.

La tensión y el descontento aumentó en la isla a finales de marzo, cuando las autoridades impusieron cortes de luz de más de 13 horas, lo que llevó a la población a salir a las calles para pedir la dimisión del Ejecutivo de Sri Lanka.

Desde entonces, centenares de manifestantes se han instalado en las inmediaciones de la Secretaría Presidencial de Colombo y las protestas pacíficas alrededor de la nación isleña se volvieron habituales, mientras las autoridades tratan de llegar a un acuerdo de rescate con el Fondo Monetario Internacional (FMI).