El régimen de excepción ha llevado a gravísimas violaciones a los derechos humanos

Tamara Taraciuk Broner, directora del Programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, en Washington, DC





-¿Cuál es su opinión sobre estos cercos militares que aplica el Gobierno de Bukele contra ciertos municipios, por qué es cuestionable esta estrategia?

En términos generales, la militarización de la seguridad pública no ha servido en la región. Hay muchos ejemplos de eso, que hace que nos sea una buena idea usar a los militares para tareas de seguridad pública porque, en teoría, están entrenados para la guerra y no para cuidar a la gente.

Más allá de esta cuestión en general, el problema en El Salvador es que producto de las medidas que adoptó Bukele para concentrar el poder, ha logrado adoptar el régimen de excepción, que ha permitido que se cometan todo tipo de abusos. Hay más de 68.000 personas detenidas, muchas de ellas sin tener vínculos claros con delitos en particular, sino que son detenciones por el aspecto físico, porque están en determinado lugar cuando se hace una redada, y no hay ninguna garantía de que esta gente haya cometido algún delito justamente porque estamos en un contexto donde la justicia no es independiente.





-El presidente Bukele dice que gracias a su estrategia hay cero homicidios en El Salvador, ¿A qué costo ha conseguido bajar la tasa de homicidios?

Hay ciertas dudas sobre cómo se contabilizan los homicidios, pero no hay ninguna duda de que han bajado. También han bajado los índices de extorsión. Ambos delitos han representado preocupaciones muy grandes y legítimas entre la población salvadoreña durante muchísimos años, y es entendible que cuando la gente tiene miedo esté dispuesta a sacrificar ciertas libertades. La preocupación es que este tipo de situaciones abre la puerta para que los abusos se cometan contra cualquiera, porque la realidad es que cuando no hay instituciones democráticas o Estado de derecho funcionando, se le puede aplicar estas mismas reglas a cualquier persona. Y esto es lo que mucha gente no ve en El Salvador hoy en día porque están razonablemente cegados por el miedo que tuvieron durante tantos años. Pero creo que es importante poner sobre la mesa que este régimen de excepción ha llevado a gravísimas violaciones a los derechos humanos de mucha gente. Y al no haber ninguna institución independiente en pie que pueda poner freno a los abusos del Poder Ejecutivo, estamos en un contexto en el cual cualquiera puede terminar siendo víctima de los abusos.





-¿Lo que pasa en El Salvador en qué medida empieza a ser replicado en la región?

Bukele ha invertido mucho dinero en propaganda, tanto dentro de El Salvador como en redes sociales, tratando de exportar su modelo de seguridad. El modelo de Bukele no es trasladable automáticamente a otros lugares de la región. Sin embargo, el problema de la inseguridad es muy grave en toda América Latina, que por supuesto tiene distintos matices, y se da en un contexto en el cual la gente requiere respuestas de manera urgente. Bukele es quien está poniendo sobre la mesa una narrativa que presenta como exitosa. Entonces, el peligro es que se exporte este modelo de seguridad pública a costa de la democracia y de las garantías fundamentales en la región, en un escenario en el cual hay muchas democracias frágiles que están en jaque.