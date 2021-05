Mientras que algunos atribuyen los últimos rayos y truenos que vio y escuchó Lima a la llegada inminente de los Hermanos Superiores en sus naves, hay quienes prefieren observar el mundo con una mirada menos esotérica.

“Es que la ficción es más atractiva que la realidad”, sentencia Jorge Heraud.

Heraud es doctor en radiociencia, profesor de la PUCP y director del Instituto de Radioastronomía de esa casa de estudios, y quizás uno de los que más se esfuerza por alejar el humo que complica el desarrollo del conocimiento sobre el espacio y la vida fuera de la Tierra. “¿Qué creo que pasaría si pudiese tocar la puerta del universo? ¿Quién me contestaría? –dice incómodo–. No puedo responder esa pregunta porque, como científico, yo no puedo creer, que es básicamente tener fe. Yo necesito evidencias”.

El astrofísico y radioastrónomo peruano conversa virtualmente con El Comercio desde su escritorio, rodeado por cientos de libros y dispuesto a hablar de uno de los asuntos favoritos de las ficciones: ¿hay vida afuera de nuestro planeta? Y, si es el caso, ¿cómo se ven estos seres?

El séptimo arte le ha sacado el jugo a este tema. Ahí está el adorable ET, los alocados alienígenas de “¡Marcianos al ataque!”, el apartheid de “Distrito 9”, la sanguinaria especie en “Alien”, los conquistadores del mundo de “Día de la Independencia”, y así para todos los gustos.

Y ahora que el Pentágono presentará en el mes de junio un informe al Congreso de Estados Unidos y revelar, en mayor o menor medida, lo que sabe sobre los objetos indefinibles que transitan por la Tierra en los últimos años, el tema cobra otros matices.

El doctor Jorge Heraud. (FOTO: ENRIQUE CUNEO / EL COMERCIO)

“Yo desde chico soñaba con viajes a la luna... Vi la gran película ‘Destination Moon’, sobre un cohete que viaja hacia allá y los astronautas tienen trajes de diferentes colores... –dice Heraud– Pero hay que separar la ciencia de la ciencia ficción. No hacerlo es como ir a la playa con el terno que usarías para una boda, o ir a una boda con la ropa de baño y la toalla que usarías para ir a la playa”.

¿Tiene sentido imaginarlos con forma humanoide o como insectos? ¿Qué dice la ciencia al respecto?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que los humanos solo conocemos la vida que está basada en el agua. Pero podría haber otras formas de vida, y allí es donde empiezan las especulaciones, que, apoyadas en evidencias, se vuelven teorías.

Pero son solo eso, teorías.

Heraud recuerda una frase de Albert Einstein: existen teorías más aceptadas o menos aceptadas, y es el consenso de la mayoría lo que decide si son verdad o no.

Un ejemplo de ello es el Oumuamua, un objeto de 400 metros de largo que iba a gran velocidad y que fue avistado en el 2017. Hay quienes lo consideran un cometa o asteroide, pero también los que piensan que tiene un origen artificial.

¿Qué significa eso último? Que podría ser el “resto de un equipo tecnológico avanzado”; es decir, una nave. Sin embargo, no hay consenso.

Allí la clave es la palabra “podría”, la misma que se utiliza al pensar en la vida extraterrestre.

“Podría haber una vida basada en el alcohol, y en otros elementos. Sin embargo, no tenemos ninguna evidencia científica de que exista vida fuera de la Tierra”.

Los populares productos de la Heladería Ovni, ubicada en el kilómetro 63.5 de la Panamericana Sur. (FOTO: LINO CHIPANA / EL COMERCIO)

¿Y LOS OVNIS?

Sobre el informe del Pentágono, Heraud considera que es una forma en la que el gobierno de Estados Unidos se saca un peso de encima.

“El asunto de los ovnis se ha convertido en una leyenda. Como en Estados Unidos se respeta la libertad de expresión, hay quienes le achacan al gobierno tener información reservada y que no la comparte”.

Y agrega:

“Pero son especulaciones terribles, como las de los terraplanistas o los que consideran que el alunizaje fue falso. Hay gente que vive de eso. Por eso creo que la decisión de las Fuerzas Armadas es para frenar tanto hostigamiento”.

¿Será que cada vez que los humanos presenciamos objetos extraños tendemos a asumir que son aparatos alienígenas? Para responder, Heraud propone cuatro preguntas (estadios o barreras) previas motivadas por la búsqueda de la verdad.

Fotografía de archivo en la que se ve a Marco Sevilla, el guía nacional de la agrupación raeliana. Según los miembros de esta comunidad, los extraterrestres llamados Elohim utilizaron su tecnología avanzada (ingeniería genética) para crear toda la vida sobre la Tierra. Imagen del 2002. FOTO: DANTE PIAGGIO / EL COMERCIO

1. ¿Es posible que haya vida en otros lugares del espacio?

“La gran mayoría de científicos creen que es muy probable que exista vida en otras partes. No se puede afirmar porque la ciencia no lo ha demostrado”.

2. Si hay vida, ¿será inteligente?

“Se piensa que sí, que puede ser muy complicado porque a nosotros nos costó mucho, pero que con la gran población de planetas –los 20 mil millones en la galaxia– seguramente que sí. No lo sabemos, pero es posible”.

3. ¿Se podrán comunicar?

“Desde el año 60, los científicos estamos tratando de ver si hay señales desde afuera, y si, nos podemos comunicar por ondas de radio con algo igual si es que está en algún lugar de nuestra galaxia. Pero nadie lo ha logrado”.

4. ¿Esa vida habrá evolucionado lo suficiente para que se transporte?

“La ciencia sabe que transportarnos a distancias interestelares es sumamente complicado. Todo dependerá de la tecnología. Aun así, hay principios elementales de la física que no son fáciles de derrotar. Por ejemplo, la velocidad de la luz es la máxima que conocemos, pero solo la luz puede viajar a esa velocidad, así que tenemos que ir más lento y eso complica las cosas. Si fuéramos a una estrella como Próxima Centauri a la velocidad de la luz, nos tomaría un poco más de cuatro años, y tendríamos que tener una cantidad de energía inimaginable”.

Con esto en mente, cuenta Heraud, los ovnis no serían nada más que otros fenómenos que no podemos entender con claridad y que confundimos con vida extraterrestre.

“Justamente eso es lo que dice el informe que se presentó hace un año. Ahora hay un nuevo pedido, pero lo que se está dando a conocer es información desclasificada por límite de tiempo y que no tiene mayor trascendencia”.

Porque si bien son cosas desconocidas, no dejan de ser fenómenos aéreos.

“Son fenómenos vistos por pilotos y, la verdad, en las cabinas y a ciertas velocidades y con maniobras, se pueden ver muchas cosas y confundir con estos objetos”.

Detrás de todo esto, sentencia Heraud, la necesidad de tener una respuesta cobra protagonismo.

“Mucha gente que investiga estos temas quiere tener una respuesta positiva porque tiene una previsión de que esto sería un complot contra el mundo para que no se conozca. Y lo más probable es que no sea así. Es como alguien que quiere que le demuestren que la Tierra es plana y que se queja de que solo le muestren fotos de la Tierra redonda”.

