“Puedo decir que hoy ha sido uno de los días más emocionales y fuertes desde que la pandemia comenzó”.

Felicia Croft es enfermera de Willis-Knighton, en Luisiana, Estados Unidos. Por medio de un video, divulgado en redes sociales, relató la difícil situación que se vive en las unidades de cuidados intensivos (UCI).

Croft trabaja en UCI desde hace más de un año, cuando los primeros pacientes ingresaron a los hospitales a causa del nuevo coronavirus.

Sin embargo, en los últimos días ha presenciado la agresividad de la variante Delta, sobre todo en la juventud.

”Estamos intubando y perdiendo personas de mi edad y más jóvenes”, sostiene en medio de lágrimas e impotencia. No logra comprender cómo padres y madres estarían muriendo y dejando a sus hijos huérfanos.

Croft lamenta que los fallecidos no tengan la posibilidad de ver a sus niños crecer, graduarse y comenzar otras etapas de su vida.

La difícil situación no es fácil de explicar. La enfermera hace lo posible por responder incluso a las preguntas incómodas de su hija, quien conoce de primera mano su trabajo y su complejidad actual.

“Mamá, ¿por qué no los salvaste?”, son las palabras que su hija, de 14 años, le dice, pues la cuestiona sobre la muerte de personas cercanas.

“No puedo explicar la sensación de derrota cuando haces todo, le das todo a un paciente y no es suficiente. Además de saber que podrían haberse vacunado y podrían haber marcado la diferencia”, puntualizó.

Aunque la enfermera conoce la vulnerabilidad con la cual nos enfrentamos al covid-19, recuerda las menores probabilidades de morir de las personas vacunadas. “Ellos generalmente regresan a sus casas para alzar a sus hijos y darle un abrazo a su esposa o esposo”.

Felicia Croft se sintió nerviosa y tenía muchas preguntas sobre la vacunación, según dijo en entrevista con la cadena CNN’. No obstante, se informó, habló con médicos y despejó las incógnitas.

El llamado a vacunarse que hace es contundente: “Nos hemos convertido en una generación muy egoísta (…) esto no es sobre ti, es sobre las personas que pueden ser importantes para ti y también lo son para otros”.

La ocupación de UCI en Luisiana es crítica. En otro de los hospitales no hay camas suficientes, de acuerdo con Catherine O’Neal, directora médica del centro ‘Our Lady of the Lake’.

Estados Unidos alcanza más de 35 millones de contagios y 614 mil muertos por covid-19. A la fecha, cuenta con el 50.29 % de la población totalmente vacunada, es decir, 165 millones de personas inmunizadas.

