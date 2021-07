Nuevos testimonios de sobrevivientes asoman a 11 días del trágico derrumbe del edificio Champlain Towers South en Miami-Dade, que por ahora ha dejado 24 personas muertas y 121 desaparecidas. Esta vez, una cubana de 61 años narró el terror que le tocó vivir la madrugada del pasado jueves 24 de junio, apenas unos segundos después de que ‘algo’ que no puede explicar la despertara y pudiera escapar.

Se trata de Iliana Monteagudo, quien estaba en su departamento de la unidad 611 en el momento del derrumbe. En declaraciones para la cadena Univisión, la mujer indicó que todavía no sale de su asombro por la forma en la que se salvó.

“Yo estaba dormida a la una y tanto de la madrugada y no sé ni qué fue lo que me despertó, para mí fue Dios. En fin, me desperté porque sentía el ambiente enrarecido y no podía dormir tranquila”, dijo Iliana.

“De repente siento unos ruidos extraños y pienso que se me quedó abierta la puerta del balcón. Cuando corro a la sala, efectivamente estaba abierta y traté de cerrarla, pero no pude. Me imagino que porque ya estaba desnivelada por el movimiento... al mirar a la pared noté que se abría una grieta del techo hacia el suelo, de dos dedos de ancho”, agregó.

La sobreviviente recordó que, el día de la tragedia, algo le dijo “tienes que correr”. Tras esto, fue a su cuarto, se cambió la ropa, agarró su identificación y tarjeta de crédito, la imagen de la virgen de Guadalupe, y metió todo en una pequeña cartera.

Acto seguido, tomó la llave, salió y cerró la puerta; sin embargo, al no saber dónde quedaba la escalera de emergencia, se le ocurrió ir al ascensor y la logró encontrar.

“No sabía dónde quedaba la escalera de escape, pero las asocié con el elevador, así que corrí hacia allá, y efectivamente la encontré. Había un silencio total. Yo era la única que me había despertado”, explicó.

Segundos después, Iliana contó que cuando bajaba del sexto al cuarto piso, sintió un ruido espeluznante e infernal. “me dije, ‘se cayó este edificio’. Me dio miedo que por el efecto rebote, se cayera donde yo estaba y me aplastara en la escalera o que, cuando llegara abajo, los escombros no me dejaran abrir la puerta de salida”.

En ese momento oró: “Padre santo ayúdame, yo quiero ver a mis hijos, yo quiero ver a mis nietos, por favor no me dejes morir de esta manera, te lo suplicó”.

Logró escapar

“Llegué a la planta baja, pude salir y me encontré con un muchacho delgado que estaba de guardia de seguridad esa noche y que me preguntó si estaba pasando un terremoto. Yo le dije que esto era otra cosa, que el edificio se estaba cayendo por problemas estructurales”, precisó Iliana.

Luego, ambos se toparon con una pared que les llegaba casi a los hombros, y que Iliana no podía escalar. “Al final él (guardia) me dio la mano y no sé cómo logré subir”, dijo la mujer, mostrando las raspaduras que se hizo en las piernas.

Sin embargo, cuando subió se encontró con un abismo entre ella y la salida. “Miré a la izquierda y Dios y todos los ángeles me pusieron una columna de escombros en la que puse el pie y vi que aguantaba mi peso, así que apoyándome ahí, pasé a tierra firme”.

Cuando Iliana salió, pidió el teléfono a un policía para llamar a sus hijos, pero ellos no le contestaban. Tras esto, caminó y un carro que pasaba por el lugar la ayudó llevándola hasta la vivienda de un familiar.

Iliana indicó que se había mudado al edificio Champlain Towers en el mes de diciembre del año pasado, tras vender la casa donde vivió durante 40 años.

“Esto era algo perfectamente evitable, a mí me vendieron y no me dijeron que hacía un montón de tiempo que venía con problemas estructurales, no me dijeron que había que hacer una reparación de 15 millones de dólares ni que había que pagar una cuota extra de 1,000 dólares más”, detalló.

Según el citado medio, el apartamento ocupado por Iliana era la inversión de su vida; además, actualmente “solo tiene la ropa que llevaba puesta cuando logró escapar del lugar, su cartera y sandalias”. Sus hijos la vienen ayudando.

Conforme a los criterios de Saber más

______________________________________

VIDEO RECOMENDADO

Un edificio de apartamentos de 12 pisos en Surfside, en el norte de Miami Beach, colapsó parcialmente el jueves, provocando la muerte de al menos una persona y generando una frenética búsqueda de atrapados bajo los escombros. (Fuente: AFP)