Keystone. [AP]. El presidente Donald Trump planeó un ardiente discurso de Mount Rushmore el viernes por la noche, incluidas las denuncias de manifestantes que, según él, están tratando de “derribar” la historia de la nación. Está agregando la condena de aquellos que derriban las estatuas a un gran espectáculo de fuegos artificiales y su más tradicional elogio del pasado 4 de julio sobre el pasado y los valores de Estados Unidos.

Horas antes del evento, los manifestantes bloquearon una carretera que conduce al monumento. Las autoridades trabajaron para trasladar a los manifestantes, en su mayoría nativos americanos que protestaban porque las colinas Black Hills de Dakota del Sur fueron tomadas del pueblo lakota en contra de los acuerdos del tratado. Unos 15 manifestantes fueron arrestados después de perder un plazo impuesto por la policía para irse.

Un grupo estacionó tres camionetas al otro lado de la carretera y les quitó las llantas a dos de ellas para que fuera más difícil quitarlas. Varios manifestantes se subieron a las camionetas cantando “¡Aterriza!” La policía y los soldados de la Guardia Nacional se mudaron y se produjo un enfrentamiento, con la policía usando gas pimienta en varios manifestantes. Las grúas comenzaron a retirar las furgonetas de la carretera.

El presidente ha hablado enérgicamente contra otros manifestantes en Washington, DC, y otras ciudades que han intentado derrocar monumentos y estatuas confederadas en honor a los que se han beneficiado de la esclavitud, planearon apuntar a “la mafia de izquierda y los que practican cancelar la cultura”, dijo un persona familiarizada con sus comentarios y describiéndolos solo bajo condición de anonimato.

El presidente presidiría una exhibición de fuegos artificiales en un evento que se espera atraiga a miles, incluso cuando los casos de coronavirus aumentan en todo el país.

Trump esperaba una muestra de apoyo en Dakota del Sur, con el Partido Republicano del estado vendiendo camisetas con Trump en el monumento junto a George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. Pero la preocupación por el riesgo de coronavirus y el peligro de incendios forestales de los fuegos artificiales, junto con las protestas de los grupos de nativos americanos también estuvieron presentes.

Activistas y miembros de diferentes tribus de la región bloquean un camino mientras protestan en Keystone, Dakota del Sur. (AFP/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS).

Asimismo, los líderes de varias tribus nativas americanas en la región también expresaron su preocupación de que el evento podría provocar brotes de virus entre sus miembros, quienes dicen que son particularmente vulnerables al COVID-19 debido a un sistema de salud insuficiente y condiciones de salud crónicas.

“El presidente está poniendo en riesgo a nuestros miembros tribales para organizar una sesión de fotos en uno de nuestros sitios más sagrados”, dijo Harold Frazier, presidente de la tribu Sioux del río Cheyenne.

Algunos grupos de nativos americanos utilizaron la visita de Trump para protestar contra el monumento del Monte Rushmore, señalando que las Black Hills fueron tomadas de la gente de Lakota.

Más de 100 manifestantes, muchos Lakota, bordearon la carretera que conduce de Keystone al monumento con carteles y tocando música de Lakota en un calor de 95 grados. Algunos mantuvieron sus puños en el aire mientras pasaban autos cargados de asistentes al evento. Otros tenían carteles que decían “Protege a las primeras personas de SoDak”, “Estás en tierra robada” y “Desmantela la supremacía blanca”.

“El presidente necesita abrir los ojos. También somos personas, y fue nuestra tierra primero“, dijo Hehakaho Waste, un anciano espiritual de la tribu Oglala Sioux.

Varias personas que alguna vez supervisaron el peligro de incendio en el monumento nacional han dicho que encender fuegos artificiales sobre el bosque era una mala idea que podría provocar un gran incendio forestal. Los fuegos artificiales se suspendieron después de 2009 porque una infestación de escarabajos de pino de montaña aumentó los riesgos de incendio.

Noem presionó para que se reanudaran los fuegos artificiales poco después de que fuera elegida, y solicitó la ayuda de Trump. El presidente hizo a un lado las preocupaciones sobre incendios a principios de este año y dijo: "¿Qué se puede quemar? Es piedra.

Trump no mencionó el peligro de incendio el jueves.

“Solían hacerlo hace muchos años, y por alguna razón no pudieron o no se les permitió hacerlo”, dijo. “Simplemente no se les permitió hacerlo, y lo abrí y vamos a tener un tremendo 3 de julio y luego volveremos aquí, celebrando el 4 de julio en Washington, DC”.

Trump ha presidido varios eventos de gran multitud, en Tulsa, Oklahoma y en una megaiglesia de Arizona, incluso cuando los funcionarios de salud advierten contra grandes reuniones y recomiendan máscaras faciales y distanciamiento social. Él planea una celebración del 4 de julio en el National Mall en Washington a pesar de las preocupaciones de salud del alcalde de DC. Trump y Melania Trump planean organizar eventos de la Casa Blanca South Lawn y de Ellipse.

