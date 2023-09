Emma Coronel, la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, salió en libertad condicional este miércoles tras cumplir más de dos años de condena en una cárcel de Estados Unidos.

“Podemos confirmar que Emma Coronel Aispuro fue liberada de custodia del Buró Federal de Prisiones hoy, 13 de septiembre de 2023. Por cuestiones de privacidad y seguridad, el BOP no provee información adicional sobre las personas que ya no están en su custodia”, le dijo a Telemundo Randilee Giamusso, vocera del Buró Federal de Prisiones.

El BOP solo había hecho pública una ficha con los datos de la expresidiaria y una fecha establecida para su puesta en libertad: hoy, miércoles 13 de septiembre, pero no accedió a facilitar más información al respecto.

A fines de mayo de este año, Coronel, de 34 años, fue traslada a un centro de reinserción social o casa de transición para reos en Long Beach, California. Antes había estado en una prisión de Texas cumpliendo su condena.

Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, llega a la Corte Federal de Estados Unidos en Brooklyn el 30 de enero de 2019. (Foto de Ángela Weiss / AFP). / ANGELA WEISS

Tras ser trasladada al centro de reinserción, Coronel tenía permitido salir durante el día a trabajar, estudiar un oficio y someterse a un tratamiento de rehabilitación por consumo de drogas, pero debía volver a pasar la noche en la casa.

El Chapo Guzmán fue condenado en julio del 2019

en Estados Unidos a cadena perpetua por tráfico de drogas, lavado de dinero y tráfico de armas, entre otros cargos

La primera foto de Emma Coronel divulgada por las autoridades de Estados Unidos. (AFP). / -

¿Por qué estaba en la cárcel?

Emma Coronel Aispuro, con ciudadanía estadounidense y mexicana, fue detenida en Virginia el 22 de febrero del 2021.

El 10 de junio de ese año se declaró culpable de los tres cargos presentados contra ella: conspiración para distribuir drogas ilegales en Estados Unidos, conspiración para lavar dinero de narcóticos y participación en transacciones financieras con una organización narcotraficante.

Así, admitió que cooperaba con el negocio de narcotráfico de su esposo, Joaquín El Chapo Guzmán, cuando este era jefe del Cártel de Sinaloa. Actualmente el capo cumple una sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos por importación de cocaína, heroína, marihuana y metanfetamina a este país, entre otros delitos.

En noviembre del 2021, Emma Coronel fue condenada a tres años de prisión.

El juez Rudolph Contreras, de la corte federal de Washington, le impuso una sentencia menor a los cuatro años que solicitaba la fiscalía. El magistrado reconoció como atenuante que ella era una adolescente cuando se casó con Guzmán, y que además admitió su culpabilidad luego de su arresto.

Contreras también sentenció que Coronel cumpla cuatro años de libertad supervisada, un año menos que lo que habían requerido los fiscales, así como al pago de 1,5 millones de dólares.

Antes de conocer su condena, Emma Coronel expresó su “más sincero arrepentimiento por cualquier daño que pueda haber causado”.

“Hoy me duele mucho el sufrimiento que he causado a mi familia”, aseguró. También rogó al juez que las gemelas que tuvo con El Chapo no crezcan sin su madre.

En total, Emma Coronel cumplió dos años y siete meses de su condena de tres años.

El narcotraficante mexicano Joaquín "el Chapo" Guzmán, es escoltado por infantes de marina cuando es presentado a la prensa el 22 de febrero de 2014 en la Ciudad de México. (Foto de ALFREDO ESTRELLA / AFP) / ALFREDO ESTRELLA

Las condiciones que deberá cumplir Emma Coronel

Como parte del protocolo para su libertad condicional, a Emma Coronel se le impusieron 13 reglas que deberá cumplir.

La esposa de El Chapo deberá dejar colectar su ADN. Ello con el fin de incluir su información genética en una base de datos.

Además, se mantendrá bajo vigilancia durante cuatro años (48 meses).

Las autoridades darán el visto de bueno de la vivienda donde residirá Coronel. Dentro de las 72 horas siguientes a su liberación, deberá presentarse a la oficina del distrito judicial correspondiente a su nuevo domicilio.

En el caso de que quiera cambiarse de distrito judicial, deberá notificarlo a las autoridades correspondientes para que estas lo aprueben.

Emma Coronel deberá encontrar un trabajo por 30 horas a la semana como mínimo. Cualquier cambio en su ocupación o responsabilidades deberá ser notificado con al menos 10 días de anticipación a las autoridades.

Podrá viajar dentro de Estados Unidos y está autorizada a usar de nuevo sus redes sociales.

Siempre deberá decir la verdad sobre las preguntas que se le hagan.

Coronel será visitada por un oficial responsable a cualquier hora y día sin previo aviso.

No puede tener comunicación con personas involucradas en actividades criminales.

Tampoco debe poseer o tener acceso a cualquier tipo de armas de fuego.

Emma Coronel Aispuro llega al Tribunal Federal de Estados Unidos en Brooklyn el 14 de enero de 2019. (Foto de Don EMMERT / AFP). / DON EMMERT

¿Quién es Emma Coronel?

Emma Coronel nació en San Francisco, California, el 2 de julio de 1989. Creció en La Angostura, estado de Durango, en México.

Ella es sobrina de Ignacio ‘Nacho’ Coronel, un antiguo narcotraficante socio de Guzmán y líder del Cártel de Sinaloa, que murió en el 2010 durante un operativo de las autoridades de México.

En el 2006, cuando tenía 17 años, Emma Coronel fue reina del festival del café y la guayaba en la Feria de Canelas, en Durango, México.

En el libro “Emma y las otras señoras del narco” , la renombrada periodista mexicana Anabel Hernández relata un encuentro que tuvo con la esposa del narcotraficante en el 2016, en un restaurante de mariscos, donde dio por primera vez una entrevista y narró cómo conoció a El Chapo.

Todo ocurrió meses antes del concurso de belleza que ganó, en una fiesta a la que Emma había acudido con su novio.

“Al llegar al baile rápido tomaron el centro de la pista, pero al poco tiempo se cruzaron con otra pareja conformada por un hombre que ya rondaba los 50 años y una muchacha. Emma y el hombre se quedaron de frente, cada uno con su respectiva pareja; el señor sonrió en forma de coqueteo”, contó Anabel Hernández.

Luego, un hombre se acercó a Emma para darle un recado: “Dice ese señor que si quieres bailar con él”. Se trataba de El Chapo. “Sí, claro que sí”, respondió ella.

“En los ranchos, aunque uno tenga novio, tiende a bailar con todas las personas que te invitan”, le dijo Emma a la periodista.

“Yo no sabía que él era la persona que decían, yo lo confundía con otra persona; supusimos que era otra persona, yo nunca ponía atención en las noticias”, siguió.

Emma sosuvo que ese señor le cayó muy bien. Lo volvió a ver en noviembre de ese año, cuando ella se inscribió en el concurso de belleza antes mencionado.

Él la siguió buscando. “Varias ocasiones iba a la casa. Yo digo que lo que me conquistó de él fue su plática, la forma de tratarme. La forma en la que nos empezamos a llevar, que primero fue como amigos. No me llevó grandes regalos ni grandes cosas, sino que él se gana a las personas por su forma de ser; por cómo trata a las personas en general”, contó Coronel.

Anabel Hernández también relató que en una ocasión El Chapo dijo que Emma Coronel no lo había conquistado solo por su juventud y belleza, sino por las enchiladas que una vez cocinó para él porque se parecían a las que hacía su mamá.

Emma Coronel y El Chapo Guzmán se casaron el 2 de julio del 2007, cuando ella tenía 18 años. Había 32 años de diferencia entre ellos.

Cinco años después fueron padres de gemelas a las que llamaron Emali Guadalupe y María Joaquina. Las niñas nacieron en agosto del 2011 en Los Ángeles, Estados Unidos.

Emma Coronel Aispuro sale con sus hijas gemelas de la Corte Federal de EE. UU. en Brooklyn, el 26 de junio de 2018. en Nueva York. (Foto de KENA BETANCUR / AFP). / KENA BETANCUR

Durante el juicio a El Chapo en Estados Unidos, Emma Coronel prácticamente no dejó de asistir al tribunal en los dos meses que duró el proceso.

Como se narró en una crónica de la agencia AFP, sonreía y enviaba besitos a El Chapo desde la segunda fila del tribunal.

Era el único contacto posible entre ambos, pues las autoridades prohibieron que lo visitara o llamara por teléfono. Además, el juez ni siquiera permitió que se abrazaran una última vez en la corte.