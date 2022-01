Estados Unidos desplazó durante el fin de semana a la isla de Guam un submarino de misiles balísticos, el USS Nevada, considerado una de las armas más poderosas de la Marina norteamericana, en una muestra de músculos en medio de tensiones con China y Corea del Norte.

Según un comunicado de la Marina estadounidense, “la visita al puerto fortalece la cooperación entre los Estados Unidos y sus aliados en la región, lo que demuestra la capacidad, flexibilidad, disposición y compromiso continuo de Estados Unidos con la seguridad y estabilidad regional del Indo-Pacífico”.

Se trata de una señal a sus aliados frente a la amenaza militar que pueden representar la Marina china y el proyecto misilístico de Corea del Norte, que se encuentra en desarrollo con cohetes cada vez de mayor alcance.

El USS Nevada, con puerto base en la Base Naval Kitsap, Washington, es un submarino de misiles balísticos de clase Ohio, una plataforma de lanzamiento indetectable para misiles balísticos lanzados desde submarinos.

Una imagen con el supuesto alcance de los misiles norcoreanos hasta la isla de Guam, en un anuncio del gobierno norcoreano (Ahn Young-joon - AP).

Esta clase de submarinos, a menudo denominados “boomers”, están diseñados específicamente para el sigilo y la entrega precisa de ojivas nucleares. Cada uno de los 14 SSBN de la clase Ohio originalmente llevaba hasta 24 misiles balísticos lanzados desde submarinos (SLBM) con múltiples ojivas dirigidas de forma independiente.

Sin embargo, según las disposiciones del Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, cada submarino ha tenido cuatro de sus tubos de misiles desactivados permanentemente y ahora lleva un máximo de 20 misiles.

El USS Nevada lleva 20 misiles balísticos Trident y docenas de ojivas nucleares. Su llegada a Guam es la primera visita de un submarino de misiles balísticos a la isla del Pacífico desde 2016 y solo la segunda visita anunciada desde la década de 1980.

Movimientos secretos

Según indicó CNN, los movimientos de los 14 boomers de la flota de la Marina de EE.UU. suelen ser secretos muy bien guardados. “El uso de energía nuclear implica que los barcos puedan operar sumergidos durante meses seguidos. Su resistencia está limitada solo por los suministros necesarios para mantener a sus tripulaciones de más de 150 marinos” , señaló la cadena estadounidense.

“Envía un mensaje, intencionado o no: podemos estacionar más de 100 ojivas nucleares en la puerta de su casa y ni siquiera lo sabrá ni podrá hacer mucho al respecto. Y lo contrario no es real y no lo será durante mucho tiempo. Será por un buen tiempo”, dijo Thomas Shugart, excapitán de submarinos de la Marina de EE.UU. y analista del Center for a New American Security, citado por CNN.

El bombardero chino H-6 en el espacio aéreo de Taiwán (Archivo).

Además de la señal política hacia China y Corea del Norte, la presencia del USS Nevada en la región presenta otra oportunidad, dijo Alessio Patalano, profesor de guerra y estrategia en el King’s College de Londres.

“La presencia de este tipo de embarcaciones, especialmente en entrenamientos y ejercicios, agrega una oportunidad importante para aprender a cazar las de otros actores en la región”, dijo Patalano.

China y Corea del Norte mostraron recientemente sus garras en la región del Pacífico, reafirmando la preocupación de sus vecinos, en especial Corea del Sur, Japón y Taiwán, estrechos aliados de Estados Unidos.

En octubre pasado, China realizó un número récord de vuelos militares cerca de Taiwán, con lo cual el gobierno no solo pareció querer demostrar la nueva potencia y sofisticación de sus Fuerzas Armadas, sino también redoblar el hostigamiento sobre una isla que considera propia y reafirmar las ambiciones de China en la región.

Corea del Norte, por su parte, realizó ya cuatro lanzamientos de misiles de prueba en lo que va del año, el último de los cuales el lunes hacia aguas del Mar de Japón, conocido como Mar del Este en Corea.

