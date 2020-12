Conforme a los criterios de Saber más

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, todavía no acepta la derrota en las elecciones de hace un mes, pero ya está pensando en lo que hará la próxima administración de Joe Biden y cómo el nuevo gobierno podría perjudicarlo a él y su familia. Por eso, ya estaría en marcha un blindaje para tres de sus hijos, Ivanka, Donald Jr. y Eric, en caso de futuras acciones legales contra ellos.

Así lo ha informado el diario “The New York Times”, en base a las revelaciones de dos personas informadas sobre el tema.

Coincidentemente, uno de los comentaristas favoritos de Trump en Fox News, Sean Hannity, dijo el lunes en su programa que el presidente debería considerar otorgar el perdón para toda su familia antes de que los demócratas lleguen al poder el próximo enero: “Si Biden llegara a ser presidente, le diría a Trump que se perdone a él y a su familia”.

Según las fuentes con las que habló “The New York Times”, al presidente le preocupa que Biden tome represalias contra su familia, pese a que ni sus hijos ni su yerno, Jared Kurschner, tienen acusaciones legales en marcha. Se trata de indultos preventivos, una figura inusual pues los presidentes tienen la facultad de otorgar el perdón a personas encarceladas o con procesos judiciales, pero no suelen hacerlo por delitos que -supuestamente- aún no se han cometido.

No obstante, hay precedentes. El diario estadounidense recuerda que Gerald Ford (1974-1977) indultó a Richard Nixon por todas sus acciones como presidente. El propio George Washington indultó a los conspiradores de la llamada ‘rebelión del whisky’, protegiéndolos de los enjuiciamientos por traición. Y el presidente Jimmy Carter (1977-1981) perdonó a miles de estadounidenses que evitaron ilegalmente el reclutamiento para la Guerra de Vietnam.

La Constitución también les da a los presidentes la facultad de perdonar a miembros de su propia familia. Así, en el 2001 Bill Clinton perdonó a su hermano por una condena por posesión y tráfico de cocaína en 1985.

¿Qué han hecho sus hijos?

Donald Trump Jr., de 42 años, fue investigado por el fiscal especial Robert Mueller III durante la indagación sobre la implicancia de Rusia en la campaña electoral del 2016, por los contactos que tuvo con una abogada rusa para perjudicar a Hillary Clinton. Sin embargo, nunca fue acusado.

Donald Jr. y Eric Trump forman parte de la Organización Trump y dirigen los negocios de su padre en Estados Unidos y varias partes del mundo. AFP

De acuerdo al diario estadounidense, no está clara la preocupación de Trump en el caso de sus hijos Eric e Ivanka, quien es una de sus asesoras principales. No obstante, señalan que una investigación del fiscal de distrito de Manhattan sobre la Organización Trump se ha ampliado para incluir el pago de millones de dólares en honorarios de consultaría por parte de la empresa.

Sin embargo, los indultos presidenciales no brindan protección contra delitos estatales o locales, sino solo delitos federales.

En el caso de Jared Kushner, esposo de Ivanka y otro de sus consejeros influyentes en la Casa Blanca, este omitió varios contactos importantes con extranjeros -incluyendo rusos- cuando completó un formulario para su autorización de seguridad de la Casa Blanca, en el inicio del gobierno de Trump. Según la ley federal, es delito proporcionar información inexacta o incompleta en los documentos de verificación de antecedentes para las autorizaciones de seguridad. Pese a las objeciones de los asesores de Trump, el propio presidente le dio el permiso a su yerno.

Jared Kushner es uno de los asesores principales del presidente Trump en política exterior. Ivanka también tiene un puesto relevante como consejera de la Casa Blanca. (FOTO AP)

El perdón para Giuliani

Otro que estaría en la lista para ser indultado preventivamente es el abogado personal del presidente y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, quien continúa señalando a viva voz que hubo fraude en las elecciones y que sigue presentando demandas legales en los estados donde se ha declarado ganador al demócrata Joe Biden.

Giuliani también estuvo bajo escrutinio por fiscales federales en Manhattan por sus negocios en Ucrania y su papel decisivo en el despido de la embajadora estadounidense en ese país, detalles que fueron fundamentales en el juicio político a Donald Trump a inicios de año.

Rudy Giuliani es el abogado personal de Donald Trump. Estuvo involucrado en la trama ucraniana y ahora sigue señalando que hubo fraude en las elecciones de noviembre. (EFE)

Un posible perdón para Giuliani desataría una tormenta política pues se trata del abogado del mandatario y podría obstruir futuras investigaciones contra Trump. Sin embargo, el aún presidente ya ha perdonado en estos años a varios de sus cercanos asesores. Como el polémico Roger Stone, quien se negó a cooperar con el fiscal Mueller y había sido condenado por siete delitos; o su primer asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, indultado hace una semana.

“El poder del perdón ha sido utilizado por muchos presidentes de maneras políticamente egoístas. Políticamente, un perdón de Giuliani sería explosivo, pero el perdón de amigos se ha hecho antes”, explicó a “The New York Times” Jack L. Goldsmith, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard.

