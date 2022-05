Se trata de una promesa de campaña. Cuando Joe Biden aspiraba a llegar a la Casa Blanca, sostuvo que revertiría algunas decisiones tomadas por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con respecto a Cuba. Un poco más de un año después de ocupar la Oficina Oval, Biden cumple con su palabra.

Esta semana, Washington anunció la vuelta del programa de reunificación familiar, así como “un paquete de apertura y promoción de lazos económicos entre los dos países”. Según “El País”, se “fomentará el crecimiento del sector privado cubano apoyando un mayor acceso a los servicios de Internet” -lo que incluye “plataformas de comercio electrónico”- y se permitirá enviar más de mil dólares en remesas.

El objetivo, según el Departamento de Estado, es centrarse en los derechos humanos y el bienestar político y económico de los cubanos.

Las sanciones políticas, sin embargo, se mantendrán vigentes. “Seguimos pidiendo al Gobierno cubano que libere inmediatamente a los presos políticos, que respete las libertades fundamentales del pueblo cubano y que le permita determinar su propio futuro”, escribió el organismo.

Similar decisión tomó Biden con respecto a su relación con Venezuela. En el 2017, Trump fue tajante y prohibió, por ejemplo, que los bonos del Tesoro venezolano comercializaran en mercados estadounidenses. En cambio, el actual mandatario acaba de autorizar que la petrolera Chevron -la única de EE.UU. que mantiene presencia en el país de Nicolás Maduro- pueda negociar con la empresa estatal PDVSA.

Según el Gobierno, la medida “busca incentivar el diálogo entre el gobierno y sus rivales políticos”, en clara referencia al líder opositor Juan Guaidó, a quien se trata de apoyar en la reanudación de la mesa de diálogo con la dictadura de Maduro.

Maduro, por su parte, respondió con sorna ante la noticia y dijo que pedirá la visa para ir a un festival de salsa en Nueva York.

Vista de La Habana, Cuba. AP / Ramon Espinosa

No hay puntadas sin hilo

A la internacionalista Mayte Dongo no le parece que la decisión de Joe Biden con respecto a Cuba o Venezuela sea atrevida. “No es que haya tomado el mismo camino que Barack Obama, no es que haya sacado a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. El objetivo detrás de esto sigue siendo el mismo desde hace décadas: el cambio de régimen”, dice.

“Evidentemente, no es una meta fácil de alcanzar, así que están tomando otros caminos”.





Abrir nuevos canales de comunicación entre Guaidó y Maduro es una forma en la que Estados Unidos se “acercará” al país. Igual sucede con las remesas cubanas, una forma de lograr mayor presencia en la isla. “Hay mucho hincapié en los empresarios, lo que significa, además, fortalecer a la sociedad civil que es contraria al régimen”.

El desabastecimiento de energía que ha causado la guerra entre Rusia y Ucrania -y las sanciones contra el Kremlin- también habrían sido el motor de esta decisión. Desde el 2019, EE.UU. mantiene un embargo comercial al petróleo venezolano que ahora, cuando ya no le compra más a Moscú, necesita tanto.

La medida, sin embargo, podría no salir de acuerdo al plan. La Deutsche Welle da cuenta del “mal estado de las instalaciones de extracción venezolanas” de Chevron, por lo que es “imposible saber cuánto tiempo llevaría retomar la producción petrolera”-

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sería uno de los líderes del boicot contra la Cumbre de las Américas. EFE / Mario Guzmán

Medidas contra el boicot

El analista argentino radicado en Estados Unidos, Hernán Molina, entiende las decisiones de Biden como una forma de salvar la Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo entre el 6 y 10 de junio en Los Ángeles.

¿Qué sucedió? Washington no invitó a la reunión a Cuba, Venezuela y Nicaragua, causando la reacción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En respuesta, AMLO amenazó con su ausencia a menos que todos los países fueran invitados.

“Entonces la posición de EE.UU. se ablanda. No se pueden dar el lujo de que no esté México, su social comercial más importante”, anota Molina. “Luego, países como Argentina y los del Caribe han aprovechado la situación para exigir lo mismo”.

En efecto, como recuerda la agencia EFE, ahora los quince miembros de la Comunidad del Caribe dudan en participar. Similar postura tomaron los mandatarios de Argentina y Chile, Alberto Fernández y Gabriel Boric, quienes “no han descartado su participación, pero han exigido que no se excluya a nadie en el cónclave”.

Coincidentemente -y en lo que parece un intento para que otros no se sumen al boicot-, la primera dama de EE.UU., Jill Biden, acaba de empezar una gira por Ecuador, Panamá y Costa Rica.

Problemas en la interna

Estas medidas del Gobierno ya les causan problemas a los demócratas y podrían poner en jaque la gobernabilidad de la gestión Biden. De hecho, las reacciones no se hicieron esperar. El senador Bob Menendez sostuvo: “El anuncio de hoy corre el riesgo de enviar el mensaje equivocado a la gente equivocada, en el momento equivocado y por todas las razones equivocadas”.

“Para ser claros, aquellos que todavía creen que el aumento de los viajes generará democracia en Cuba están en un estado de negación. Durante décadas, el mundo ha estado viajando a Cuba y nada ha cambiado”, agregó Menendez.

Para Molina, sin embargo, estas reacciones fueron incluidas en el cálculo de cara a las elecciones de medio término, a llevarse a cabo el 8 de noviembre de este año .

“De plano, los demócratas descartan a los republicanos cubanos y venezolanos. Ellos nunca van a votar por ellos, así que a la base demócrata no le importan mucho. Es verdad también que dentro del partido Demócrata hay personas de izquierda que piensan que Estados Unidos debería tener una aproximación con estos países, al igual que con Palestina”.

Al especialista le parece claro que los republicanos van a utilizar estas medidas en contra de los demócratas, pero que, en realidad, no afectará mucho a las ‘midterms’. “Ya es muy difícil que los demócratas vayan a mantener la pequeña mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes. Esta discusión es una raya más al tigre, y no creo que vaya a cambiar el rumbo de las cosas”, concluye Molina.