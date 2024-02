El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Michael Turner, advirtió el miércoles que el país se enfrenta a una nueva y “grave” amenaza a la seguridad nacional. De acuerdo con medios locales, dicha amenaza está relacionada con el emplazamiento de las capacidades nucleares de Rusia en el espacio con el objetivo de neutralizar vitales satélites norteamericanos.

Turner dijo en un comunicado que pidió a los congresistas que revisen las “informaciones acerca de una grave amenaza para la seguridad nacional”, sin precisar de qué se trataba.

El representante explicó que el comité había votado el martes a favor de desclasificar la información sobre esta amenaza y que ahora todos los miembros de la Cámara Baja podían acceder a datos sobre el asunto.

Turner también pidió al presidente estadounidense, Joe Biden, que desclasifique “toda la información relacionada con esta amenaza” para que se haga pública para el resto de la población, con el fin de que se discuta una respuesta.

El representante Michael Turner, republicano de Ohio, durante una audiencia en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el 21 de noviembre de 2019. (Foto de Andrew Harrer / POOL / AFP). / ANDREW HARRER

Un arma nuclear antisatélite de Rusia

Ante la falta de detalles específicos sobre la amenaza mencionada por Turner, y el silencio oficial de la Casa Blanca al respecto, medios de comunicación estadounidenses como ABC News, CNN, NBC News y The New York Times revelaron de qué se trata.

ABC News informó por primera vez que la amenaza a la que se refería Turner tenía que ver con un arma nuclear antisatélite de Rusia.

Dos fuentes del Capitolio conocedoras del tema confirmaron a ABC News que la alerta tiene que ver con el deseo de Rusia de colocar un arma nuclear en el espacio, con el fin de utilizarla contra satélites estadounidenses.

Si ello se da, Rusia violaría el Tratado del Espacio Exterior de 1967, que prohíbe poner en órbita cualquier arma nuclear o de destrucción masiva, de acuerdo con la prensa de Estados Unidos.

Tanto ABC News como el diario The New York Times remarcaron que el supuesto proyecto ruso está en una fase de desarrollo y no constituye una amenaza inmediata.

Tres funcionarios que conocen del tema confrmaron a CNN que el sistema ruso aún no está en órbita.

No está claro hasta qué punto ha progresado la tecnología, dijo uno de los funcionarios.

Otro funcionario estadounidense le dijo a CNN que la amenaza no implica un arma que se usaría para atacar a humanos.

No 0quedó claro si la información de inteligencia se refiere a una capacidad antisatélite de propulsión nuclear o a una capacidad con armas nucleares, dijo CNN.

Mientras que la agencia AP indicó que un arma de este tipo podría representar un gran peligro para los satélites estadounidenses que transmiten miles de millones de bytes de datos cada hora.

En tanto, un exfuncionario estadounidense le dijo a The New York Times que por el momento Estados Unidos no tiene capacidad para contrarrestar un arma semejante para defender sus satélites.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin. (Foto de Gavriil GRIGOROV/POOL/AFP). / GAVRIIL GRIGOROV

"No hay que alarmarse"

CNN precisó que la información de inteligencia ha sido puesta en conocimiento del Congreso y de aliados clave de Estados Unidos.

Varios legisladores destacados, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, remarcaron que los políticos y la ciudadanía no deben alarmarse demasiado y que lo conocido no representa una amenaza inmediata para Estados Unidos.

El representante Jim Himes, el principal demócrata de el Comité de Inteligencia, dijo que el asunto “es importante, pero no es motivo de pánico”.

El representante Jim Himes, demócrata de Connecticut, habla durante una audiencia del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el 15 de abril de 2021. (Foto de Al Drago/POOL/AFP). / AL DRAGO

Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo el miércoles que estaba “sorprendido” de que Turner hubiera hecho pública la existencia de la información de inteligencia, y señaló que ya tenía programado informar sobre el asunto el jueves a los principales líderes republicanos y demócratas de la Cámara de Representantes.

La reunión de Sullivan será a puerta cerrada en el Capitolio y en ella participarán los ocho legisladores de más alto rango en inteligencia. No se espera que de manera oficial se ofrezcan más detalles del tema.

Cuando se le preguntó a Sullivan si el público debería preocuparse por la amenaza, este dijo: “En cierto modo, es imposible responder a esa pregunta con un ‘sí’ directo... porque los estadounidenses entienden que hay una variedad de amenazas y desafíos en el mundo con las que nos enfrentamos todos los días, y esas amenazas y desafíos van desde el terrorismo hasta los actores estatales, y tenemos que lidiar con ellos”.

Un peligro significativo

Hans Kristensen, director del Proyecto de Información Nuclear de la Federación de Científicos de Estados Unidos, le dijo a CNN que si bien varios miembros del Congreso restaron importancia a la inmediatez de la amenaza, un arma antisatélite colocada en órbita alrededor de la Tierra representaría un peligro significativo para los satélites de comando y control nucleares de Estados Unidos.

Kristensen calificó de esenciales esos satélites para garantizar un control constante y fluido sobre el arsenal nuclear de Estados Unidos.

El especialista también recordó que otros países han probado armas antisatélites en el pasado, pero dijo que el plan ruso sería una escalada.

“Si es orbital, es un nuevo nivel de amenaza [para el sistema], ya sea nuclear o no”, indicó Kristensen a CNN. Agregó que incluso las armas convencionales en un sistema antisatélite orbital podrían representar una amenaza significativa para Estados Unidos.

Por su parte, Stephen Donehoo, experto en seguridad nacional y terrorismo, le dijo a Telemundo que no debería desclasificarse la información que maneja la inteligencia de Estados Unidos.

“Por qué le diríamos al enemigo que está en condiciones de hacernos daño lo que sabemos, y tenemos una discusión pública sobre el tema... Es una idiotez pedirle al Gobierno que desclasifique, que se ventile en público algo que, obviamente, es tan sensible”, anotó.

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin. (Foto: archivo AFP/ NATALIA KOLESNIKOVA). / NATALIA KOLESNIKOVA

La reacción de Rusia

La información se conoce mientras en el Congreso de Estados Unidos permanece bloqueado un paquete de ayuda de US$60.000 millones para Ucrania, país que está en guerra con Rusia.

Precisamente la primera reacción de Moscú apuntó a ese asunto. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el jueves que las afirmaciones sobre una nueva capacidad militar rusa son una artimaña destinada a hacer que el Congreso de Estados Unidos apruebe finalmente la ayuda a Ucrania.

“Es obvio que Washington está tratando de obligar al Congreso a votar sobre el proyecto de ley de ayuda por las buenas o por las malas”, dijo Peskov en declaraciones difundidas por agencias de noticias rusas.

Mientras que el el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergéi Riabkov, sostuvo que las afirmaciones de Washington son “infundadas”.

“Repetimos constantemente que no responderemos a las diferentes acusaciones infundadas. Si hacen declaraciones deberían ir acompañadas de pruebas”, dijo Riabkov a las agencias de prensa rusas.

“Esto se inscribe en la tendencia de los últimos diez años en que los estadounidenses se dedican a invenciones malévolas y nos atribuyen todo tipo de acciones o de intenciones que no les convienen”, añadió.