Washigton [Reuters]. El Senado de Estados Unidos concluiría el jueves la fase inicial del juicio político al presidente Donald Trump, antes de que el proceso pase a la pregunta explosiva de si llamar a comparecer como testigo al exasesor de Seguridad Nacional John Bolton.

Siga el EN VIVO del impeachment a Trump aquí:

Los republicanos, que controlan el Senado, dijeron que hay posibilidades de que el juicio termine el viernes con la absolución de Trump de los cargos por abuso de poder y obstrucción al Congreso aprobados en diciembre por la Cámara de Representantes, liderada por los demócratas.

Una absolución dejaría al presidente republicano en el cargo y le permitiría salir airoso poco antes de que el Partido Demócrata celebre el lunes en Iowa su primera batalla electoral para definir a su candidato en la elección del 3 de noviembre. Trump realizará una mitin en ese estado el jueves por la noche.

Los demócratas acusan a Trump de abuso de poder al usar la ayuda militar aprobada por el Congreso como una suerte de palanca para lograr que una potencia extranjera difame al exvicepresidente Joe Biden, candidato a la nominación demócrata.

Los abogados de Trump y el grupo de demócratas de la Cámara de Representantes que actúan como fiscales en el juicio responderán el jueves por segundo día preguntas sobre el caso escritas por legisladores y leídas en voz alta por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien lidera el tribunal.

Posteriormente, probablemente el viernes, cada parte cerrará sus argumentos antes de que los senadores pasen al tema central: si se llama a testigos que puedan arrojar más luz sobre el intento de Trump de persuadir al presidente de Ucrania, Volodmyr Zelenskiy, para que investigue a Biden.

Los demócratas deben persuadir al menos a cuatro senadores republicanos a que voten con ellos para asegurar una mayoría simple en la Cámara alta de 100 escaños, un esfuerzo que el líder demócrata en el Senado ha calificado como una lucha cuesta arriba.

Al menos cuatro republicanos -Lisa Murkowski de Alaska, Mitt Romney de Utah, Susan Collins de Maine y Lamar Alexander de Tennessee- y dos demócratas -Joe Manchin de Virginia Occidental y Doug Jones de Alabama- son vistos como clave para definir si se llama a declarar a testigos, ya que no tendrían definido su voto.

Pase lo que pase, es poco probable que los demócratas reúnan la mayoría de dos tercios necesaria para destituir a Trump, pero la comparecencia de testigos en el juicio podría dañar políticamente al presidente en su intento por lograr la reelección.

El testimonio de Bolton es de particular interés después de que se divulgara un informe, que no ha negado, que sostuvo que planeaba decir en un libro que aún no sale a la venta que Trump le dijo que quería que se congelen 391 millones de dólares en ayuda militar estadounidense para Ucrania hasta que la ex república soviética investigara a Biden y su hijo Hunter.

“Hoy nuestro trabajo será convencerlos (a los senadores) de que será un juicio justo”, dijo el jueves por la mañana en una teleconferencia Sylvia Garcia, una congresista demócrata que forma parte del equipo de la oposición que acusa a Trump en el Senado.