Iván Cantú, de 50 años, perdió una de las últimas posibilidades que tenía para seguir con vida, cuando la Junta Estatal de Indultos y Libertad Condicional de Texas, Estados Unidos, denegó el lunes la petición de clemencia impulsada por sus abogados. Ahora, el hispano será ejecutado este miércoles 28 de febrero si no lo impide un recurso legal de última hora.

Los abogados de Cantú informaron a Noticias Telemundo que en la noche del lunes la junta denegó la petición de clemencia presentada el 6 de febrero, que pedía la “conmutación de la pena de muerte por una pena menor o, alternativamente, un aplazamiento de 120 días para que el caso pueda ser objeto del escrutinio que merece”.

Cantú siempre se ha proclamado inocente del asesinato de dos personas por el que fue condenado. Su caso ha llamado la atención de la Iglesia católica y de celebridades estadounidenses como Kim Kardashian, Martin Sheen y Jane Fonda.

La defensa de Cantú ha estado solicitando una audiencia para examinar nuevas evidencias que dice haber recopilado y que probarían su inocencia.

Esto es lo que se sabe del caso.

El crimen

En octubre del 2001, Iván Cantú, de padre mexicano y nacido en Dallas, fue hallado culpable por un jurado del asesinato de su primo, James Mosqueda, de 27 años; y de Amy Kitchen, estudiante de enfermería y prometida de Mosqueda, de 22 años.

Ambos fueron abatidos a tiros en el dormitorio de su casa en el norte de Dallas el 3 de noviembre de 2000, según se determinó en la sentencia.

La entonces enamorada de Cantú, Amy Boettcher, quien ya falleció, testificó en el juicio que él había admitido su culpa y que la llevó a la casa de Mosqueda para mostrarle los cuerpos y buscar drogas. El hermano de Boettcher también lo acusó, pero luego se retractó.

Entre las pruebas en el juicio, se mostró un pantalón y medias con sangre que fueron encontrados en el bote de basura de la cocina de Cantú.

El análisis de ADN arrojó que la sangre correspondía a las víctimas.

Desde 1976, cuando la Corte Suprema

de Estados Unidos restableció la pena de muerte, los estados han ejecutado a 1.583 personas y se han concedido 294 indultos.

Además, de acuerdo con Telemundo, el automóvil de su primo, un Chevrolet Corvette, fue hallado estacionado en Dallas afuera del apartamento de Cantú y de su prometida, Amy Boettcher, a poco más de una milla de la escena del crimen.

Los abogados de Cantú y su madre Sylvia sostienen que Amy Boettcher mintió y que otra persona colocó en la casa las prendas, que no eran de Cantú.

Cantú culpó de los asesinatos a un narcotraficante a quien su primo le debía dinero.

Sin embargo, el jurado dictaminó de forma unánime que la acusación en su contra era irrefutable y le condenó a morir por la inyección letal.

Telemundo entrevistó a Cantú en el corredor de la muerte de la prisión Allan B. Polunsky, en West Livingston.

“Amy mintió”, dijo Cantú en la entrevista cuando se le preguntó sobre el testimonio de su novia.

“Incluso llegó a decir que la llevé a la escena del crimen para ver los cadáveres. Y eso no es cierto. Además, el momento de la muerte no fue investigado. Decían que sucedió el día 3 de noviembre. Pero los médicos forenses en los informes que tenemos hoy muestran que la muerte fue el día 4 en la mañana, eso muestra que no podía estar en la escena del crimen”, agregó Cantú, quien recalcó que en la mañana del 4 de noviembre estaba en Arkansas.

Iván Cantú en una entrevista con Telemundo desde la prisión. (Noticias Telemundo).

Las pruebas con las que su familia quiere demostrar su inocencia

El equipo legal de Cantú asegura que posee nueva evidencia en el caso y que esta es suficiente para que tenga un nuevo juicio.

De acuerdo con Univisión, la nueva evidencia incluye el análisis de médicos forenses y el testimonio jurado de los policías que requisaron la casa de Cantú en busca de pruebas que no hallaron. Los abogados explican que existe la posibilidad de que otras personas hayan sembrado la evidencia con la que se llegó a la condena.

La defensa también reclama que el abogado de oficio que lo representó en el juicio en el 2000 no cuestionó las pruebas que lo inculpaban, no entrevistó a los testigos de la Fiscalía ni llevó a cabo una investigación independiente.

El abogado tampoco pidió la ayuda de un experto en ADN, en balística, en examen de huellas dactilares, en salpicaduras de sangre o en medicina forense, como sí hizo la Fiscalía. No llamó a ningún testigo, ni interrogó al médico forense. Después de que la Fiscalía diera por terminado el proceso judicial, la defensa también lo hizo.

En su alegato final, el abogado de Cantú, J. Matthew Goeller, admitió la culpabilidad de su cliente en contra de sus deseos; Cantu interrumpió el juicio y preguntó entonces al juez si podía representarse a sí mismo, según muestran los documentos legales revisados por Telemundo, pero su petición fue denegada.

Además, Jeff Boettcher, hermano de Amy Boettcher, había testificado en el juicio que Cantú le confesó que cometería los asesinatos y le había pedido que le ayudara a limpiar la escena del crimen. Pero tras el fallecimiento de su hermana en el 2022, el hombre le dijo a la Fiscalía que había mentido en su testimonio.

Tras las nuevas evidencias, algunos de los miembros del jurado que lo dio por culpable han asegurado que no están de acuerdo con su pena de muerte.

Incluso el presidente del jurado ha pedido que se retrase la ejecución para una mayor investigación.

“Dijeron que yo no era digno de una sentencia de cadena perpetua y decidieron programarme para mi ejecución”, lamentó Cantú en la entrevista con Telemundo, “pero hoy en día el presidente del jurado, junto con un par de otros miembros del jurado, se han presentado e hicieron declaraciones juradas para mi apelación diciendo que, con lo que saben hoy y la información que ha surgido y con las mentiras que hemos podido demostrar de los testigos o incluso del Departamento de Policía, no me habrían condenado. Y ciertamente no me habrían sentenciado a muerte”.

Además… La pena de muerte en Estados Unidos Según una reciente encuesta Gallup, el 53 por ciento de los estadounidenses apoya la pena de muerte para alguien condenado por asesinato, el nivel más bajo desde 1972.

La pena de muerte ha sido abolida en 23 estados de Estados Unidos, mientras que los gobernadores de Arizona, California, Ohio, Oregón, Pensilvania y Tennessee han suspendido su uso.

Este año ya hubo una ejecución en Estados Unidos, la de un preso de Alabama identificado como Kenneth Eugene Smith, mediante inhalación de gas nitrógeno.

En el 2023 hubo 24 ejecuciones en Estados Unidos, todas ellas realizadas mediante inyección letal.

La Conferencia de Obispos Católicos de Texas ha pedido que se detenga la ejecución debido a “serias incertidumbres” en el caso.

Por su parte, la actriz Jane Fonda compartió en sus redes sociales un video de su colega Martin Sheen, un opositor a la pena de muerte, quien llamó a firmar una petición en Moveon.org, instando al gobernador de Texas, Greg Abbott, a conceder una suspensión de la ejecución de Cantú, y que ha obtenido unas 150.000 firmas, indicó la agencia AFP.

Kim Kardashian también pidió al gobernador a conceder una prórroga “para dar tiempo a que se evalúen nuevas pruebas” y no se ejecute “a un hombre condenado injustamente”.