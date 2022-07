La policía de Estados Unidos publicó, el domingo, un video de una persecución en Akron, Ohio, que terminó con la muerte de un afroestadounidense, a quien los agentes que lo perseguían le dispararon decenas de veces.

El jefe de policía de Akron, Stephen Mylett, dijo que no sabía la cantidad exacta de disparos efectuados contra Jayland Walker, pero que el informe del médico forense indica que en su cuerpo se encontraron más de 60 heridas.

Ese organismo cree que el joven de 25 años abrió fuego primero, por lo que los funcionarios, involucrados en una inspección rutinaria de tránsito en la noche del 27 de junio, temieron por sus vidas.

Walker no estaba armado cuando se escapó de su automóvil, pero la policía dice que luego se encontró una pistola en el interior del vehículo.

El alcalde de Akron, Daniel Horrigan, instó a la población de esa localidad a ser paciente a medida que han comenzado las protestas.

"El video es desgarrador, es difícil de asimilar", dijo Horrigan, después de que se publicaran las imágenes.

El fiscal general del estado, Dave Yost, prometió una "investigación experta, completa y justa" por parte de la Oficina de Investigación Criminal de Ohio, mientras que la policía de Akron está llevando a cabo una investigación interna por separado sobre si los agentes violaron las reglas o políticas departamentales.

Los ocho funcionarios involucrados en el tiroteo, siete de los cuales son blancos y uno negro, se encuentran en licencia administrativa pagada.

La policía publicó imágenes de una pistola en un asiento de automóvil. (REUTERS).

“A quemarropa”

Derrick Johnson, presidente de la National Association for the Advancement of Colored People (Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color), describió la muerte de Walker como un "asesinato. A quemarropa".

Después de que el automóvil de Walker se detuviera, se escuchó un disparo que procedía del interior y una cámara de tráfico capturó lo que parecía ser un fogonazo, dijo Mylett, citado por la agencia de noticias Associated Press (AP).

Las cámaras corporales de la policía muestran a una persona con un pasamontañas saliendo del automóvil y corriendo hacia un estacionamiento, siendo perseguido por los agentes durante unos 10 segundos antes de que abrieran fuego.

Un agente primero intentó usar una pistola paralizante, pero no tuvo éxito, informó ese organismo.

Mylett señaló que una foto fija parecía mostrar a Walker "bajando hasta el área de la cintura" y otra parecía mostrarlo girándose hacia un agente. Una tercera imagen "captura un movimiento hacia adelante de su brazo", dijo.

Además de la pistola encontrada con un cargador en un asiento del automóvil, cerca se halló un casquillo de bala que coincidía con el arma, indicó la policía.

Manifestantes marcharon pacíficamente por Akron y se reunieron frente al centro de justicia de la ciudad después de la publicación del video.

El abogado de la familia, Bobby DiCello, dijo que la policía disparó contra Walker incluso cuando estaba en el suelo y lo esposó antes de intentar brindarle los primeros auxilios.

La familia de Walker dijo en un comunicado a CBS News: “La ira está bien. La ira es comprensible. La violencia no lo es. Defendamos la dignidad de la vida de Jayland mientras exigimos justicia pacíficamente para él”.