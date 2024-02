El pasado 8 de febrero, cuando un fiscal especial descartó presentar cargos penales contra Joe Biden por retención de documentos clasificados, describió al presidente de Estados Unidos como “un anciano bien intencionado y con mala memoria”. En ese momento, muchos cuestionaron que a sus 81 años el demócrata aspirara a la reelección en los comicios de noviembre. Pero este miércoles, su último examen físico anual determinó que el mandatario se encuentra bien de salud y en condiciones para desempeñar su cargo, según la Casa Blanca.

Un su informe de febrero, el fiscal especial Robert K. Hur había calificado la memoria de Biden como “confusa”, “borrosa”, “defectuosa”, “pobre” y con “limitaciones significativas”. También señaló que el presidente no recordaba pasajes que marcaron su propia vida, como cuando murió su hijo Beau o cuando se desempeñó como vicepresidente de Estados Unidos.

Pero en el comunicado divulgado el miércoles por la Casa Blanca, el médico del presidente, Kevin O’Connor, aseveró que Biden se encuentra apto para cumplir sus obligaciones de presidente “sin excepciones ni acomodos”.

Joe Biden habla con la prensa en el jardín sur de la Casa Blanca el 29 de febrero de 2024. (EFE/EPA/LEIGH VOGEL). / LEIGH VOGEL / POOL

“El presidente Biden es un hombre sano, activo y robusto de 81 años, que sigue en condiciones de ejecutar con éxito las funciones de la presidencia”, dice el informe médico de seis páginas enviado a la Casa Blanca y que fue facilitado a la prensa por la portavoz, Karine Jean-Pierre.

La cadena de noticias Univisión indicó que pese a lo dicho por el médico, los votantes se han mostrado recelosos por la edad de Biden, después de haber analizado sus metidas de pata durante algunos discursos, su tos, su caminar lento e incluso una caída de su bicicleta.

Biden se sometió a un examen físico completo de más de dos horas y media en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, algo que el mandatario realiza todos los años.

Durante su examen físico, Biden pasó consultas con especialistas en optometría, odontología, ortopedia de pie, tobillo y columna, fisioterapia, neurología, medicina del sueño, cardiología, radiología y dermatología.

En febrero del año pasado, tras su anterior examen, O’Connor describió a Biden como “saludable, vigoroso” y “en forma” para cumplir con sus deberes en la Casa Blanca.

Joe Biden pronuncia un discurso en el jardín de rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de julio de 2022. (Foto de OLIVIER DOULIERY / AFP). / OLIVIER DOULIERY

Lo que revela el examen médico

El documento entregado por la Casa Blanca el miércoles dice que la lesión en la piel del pecho del presidente descubierta durante su examen del año pasado había sido removida (un carcinoma de células basales) y no fue necesario realizar otros tratamientos al respecto.

O’Connor indicó que en el último año Biden ha tenido que incorporar a su rutina una máquina para tratar la apnea del sueño, aparato que usa todas las noches para despejar sus vías respiratorias.

También tuvo un tratamiento de conductos dentales en el 2023 y sufre artritis de moderada a severa.

El médico informó que Biden padece de reflujo ácido, que según O’Connor es la razón por la que a veces se escucha al presidente aclararse la garganta o toser.

El informe de O’Connor sostiene que la rigidez al caminar de Biden no es peor que la del año pasado y que es el resultado de cambios artríticos en su columna. Específicamente, dijo que se trata de una “espondilosis de moderada a severa”. Una degeneración de los discos espinales propia de la edad.

También padece de neuropatía periférica, una afección nerviosa que provoca dolor y rigidez en los pies.

O’Connor sostuvo que el presidente notó “un aumento de las molestias en la cadera izquierda”.

En el examen médico no se detectaron signos de accidente cerebrovascular, esclerosis múltiple, Parkinson u otras afecciones similares.

El informe concluye diciendo que Biden ha estado felizmente casado durante 46 años, no consume ningún producto de tabaco, no bebe alcohol y continúa haciendo ejercicio al menos cinco días a la semana.

Pesa 178 libras (80,7 kilos) y mide 72 pulgadas (1,82 metros), con un índice de masa corporal de 24,1.

Cuando las prensa le preguntó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre por qué Biden no se sometió a una prueba cognitiva como parte del examen físico, esta dijo que el médico O’Connor y el neurólogo de del presidente “no creen que necesite una”.

“Pasa una prueba cognitiva todos los días, todos los días mientras pasa de un tema a otro, entendiendo el nivel granular de estos temas”, dijo Jean-Pierre. Señaló que Biden abordó temas tan diversos como el evento de prevención del crimen del miércoles antes de su planeado viaje a la frontera entre Estados Unidos y México el jueves, y el discurso sobre el Estado de la Unión de la próxima semana.

Donald Trump y Joe Biden. (SAUL LOEB y TIMOTHY A. CLARY / AFP). / SAUL LOEB TIMOTHY A. CLARY

Preocupación por la edad de Biden (y de Trump)

Según las encuestas, la avanzada edad de Biden preocupa a los votantes y podría restarle votos en las elecciones del martes 5 de noviembre, cuando posiblemente se enfrente al expresidente republicano Donald Trump, quien tiene 77 años.

Solo el 37% de los demócratas dice que Biden debería buscar la reelección, frente al 52% antes de las elecciones de mitad de período del 2022, según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Durante la actual campaña, el mismo Trump ha puesto el foco en la edad de Biden y ha cuestionado su capacidad para seguir ejerciendo como presidente.

Sin ir muy lejos, este jueves Trump pidió a Biden que se someta a “un test cognitivo” debido a las “terribles decisiones” que toma.

“Joe Biden El Canalla debe realizar un test cognitivo. Tal vez así podamos descubrir por qué toma decisiones tan terribles”, publicó el magnate en la red Truth Social.

“Yo hice dos y los aprobé (¡sin errores!). ¡Todos los presidentes, o las personas que quieran convertirse en presidente, deben realizar este examen obligatoriamente!”, agregó.

Pero los críticos de Trump, incluida la precandidata republicana Nikki Haley, también han señalado que el expresidente tiene casi la misma edad que Biden y también ha tenido varias fallas de memoria notables en los últimos meses.

Univisión recordó que en la actual campaña Trump ha confundido los nombres de algunas ciudades y estados donde estaba pronunciado discursos, ha llamando al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, líder de Turquía y ha pronunciando erróneamente repetidamente al grupo militante Hamás como “hummus”. También ha confundido a su rival Nikki Haley con la expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.