El rapero Kanye West quiere ser presidente de Estados Unidos y su decisión la formalizó al inscribirse días atrás en la Comisión Federal Electoral. Ya dio su primer (y extraño) discurso de campaña y lanzó algunas promesas, como entregar 1 millón de dólares a las mujeres que tengan un bebé.

¿Pero su candidatura es realmente viable? ¿El esposo de Kim Kardashian podría convertirse en el próximo inquilino de la Casa Blanca? ¿Si Donald Trump lo logró, por qué no podría hacerlo el controvertido cantante?

Las diferencias son muchas, pero hay dos que son sustanciales. Primero, los plazos. Segundo, la maquinaria partidaria detrás de una candidatura. Trump lanzó su postulación calificando a los mexicanos de violadores y criminales en junio del 2015, un año y medio antes de las elecciones de noviembre del 2016, y lo hizo bajo el ala del Partido Republicano, una de las bases del férreo sistema bipartidista estadounidense.

Kanye West -que ha sido un entusiasta seguidor de Trump e incluso lo visitó en la Casa Blanca- lo ha hecho apenas cuatro meses antes de los comicios del próximo noviembre y el partido que lo respalda se llama Birthday (Cumpleaños), que no está legalmente reconocido. “Cuando ganemos será el cumpleaños de todo el mundo”, le dijo a la revista “Forbes” a inicios de mes, cuando anunció su intento de postularse, para luego dar marcha atrás hace una semana y volver por sus fueros otra vez.

El tema de los plazos es quizá uno de sus mayores obstáculos. La inscripción ante la Comisión Federal Electoral es quizá el paso más sencillo para inscribirse. Pero queda a discernimiento de cada uno de los 50 estados de la Unión Americana establecer el tiempo límite que un candidato tiene para ser incluido en la cédula electoral. Además, la mayoría de estados solicita decenas de miles de firmas -algunos hasta casi 200 mil- para poder incluir el nombre de un candidato independiente.

Por lo pronto, West ya perdió la oportunidad de que su nombre esté en las boletas de Florida, Texas, Illinois y Nueva York, tres de los estados más poblados e importantes en la elección; y los plazos en otros seis estados expirarán a fines de julio, o sea, la próxima semana.

Tampoco lo logró en Carolina del Sur, desde donde dio su bizarro discurso el pasado lunes. El cantante sí pudo hacerlo en Oklahoma, pues el estado solo requiere el pago de US$35 mil dólares. El detalle es que Oklahoma solo aporta 7 votos electorales para la elección de noviembre, un número ínfimo para llegar a la Casa Blanca.

Un puñado de seguidores de Kanye West lo acompañaron en el lanzamiento oficial de su campaña el domingo pasado en Charleston, Carolina del Sur. (Reuters)

“Cada estado tiene sus propias reglas sobre lo que se necesita para tener el nombre de un candidato en la boleta, sus propios plazos, sus propios requisitos. Esa es la parte difícil, y luego de eso ejecutar una campaña”, comentó a “The New York Times” Paul S. Ryan, vicepresidente de Política y Litigio de la organización Common Cause.

Una de las pocas opciones que tiene West es que sea un ‘candidato por escrito’, es decir, que los propios votantes escriban su nombre en la cédula, pero siempre y cuando la legislatura de los estados permita hacerlo. Según Ballotpedia, hay 9 estados que no permiten incluir el nombre de un candidato, sino solo marcar, como en las cédulas tradicionales.

Más candidatos

Pero Kanye West no es el único candidato inscrito. A la fecha ya hay 1.144 personas que han llenado los formularios de la Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés). Entre ellos hay nombres como Big Chungus, Tossup C.I. Bot y Your Mom (Tu mamá). Esto debido a que los requisitos para inscribirse formalmente son mínimos y casi cualquiera puede presentar la documentación. “Es por eso que aparecen cientos de candidatos que no son serios y muchos que son completamente falsos”, agrega Ryan.

Los que finalmente logran hacer campaña e intentan romper el modelo bipartidista son pocos, y tienen que invertir muchísimos recursos. El último independiente que quiso seguir la senda del millonario Ross Perot fue Evan McMullin, un conservador que postuló en las elecciones del 2016. Otros candidatos que lograron estar en la pasada cédula de votación de la mayoría de estados, apoyados por un tercer partido, fueron Gary Johnson (Partido Libertario) y Jill Stein (Partido Verde).





