Liliana Sagbaicela, de 40 años y oriunda de Ecuador, sobrevivió de milagro luego de ser empujada por un hombre a las vías del metro de Nueva York, informaron las cadenas Univisión y Telemundo.

La mujer sufrió heridas relativamente leves luego de que una parte del tren le pasara por encima. Sagbaicela afirmó que lo sucedido en la estación “Union Square” fue un verdadero “milagro”.

“Fue un milagro. Dios todo lo hace perfecto y tocó el corazón de mi esposo y familia. No solo yo volví a nacer, sino Dios nació en el corazón de cada uno de ellos. Fue muy mágico”, indicó Liliana en una reciente entrevista a “Univisión”.

“Realmente no recuerdo el episodio del accidente. Solo recuerdo el momento que yo llegué (al metro) como a las 8 y media y luego, cuando desperté en el hospital”, agregó.

Sagbaicela mencionó que no conocía al hombre que la lanzó a los rieles del tren. “Lo vi en un video, pero nunca lo he conocido ni lo he visto en ese lugar. No sé nada de esa persona”, dijo.

El diario “El Universo” de Ecuador reportó que el hombre sin hogar, que empujó el pasado jueves 19 de noviembre a Liliana, fue detenido y acusado de intento de asesinato, imprudencia temeraria, entre otros cargos.

La capitana Kathleen O’Reilly, jefa de Tránsito de la policía de Nueva York, declaró tras el incidente que era muy perturbador ver las imágenes, ya que el hombre calculó que el tren esté próximo para arrojar a las vías a la mujer.

