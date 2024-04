El caso de Melissa Lucio podría dar un vuelco en los próximos días en Texas, Estados Unidos. Ello luego de que el juez que presidió el proceso del 2008 donde fue condenada a pena de muerte recomendó el viernes que se anule la sentencia, tras concluir que la Fiscalía no compartió pruebas clave que contribuían a la defensa de la mujer de origen latino. El magistrado se sumó así a otros jurados que recomendaron lo mismo.

La mujer de 55 años, madre de 14 hijos, había sido encontrada culpable del asesinato de su hija más pequeña Mariah Elizabeth Álvarez, de 2 años.

La ejecución de Melissa Lucio estaba programada para el miércoles 27 de abril del 2022, pero dos días antes la Corte Penal de Apelaciones de Texas la suspendió y ordenó que se revisen las pruebas sobre su posible inocencia.

La estadounidense de origen mexicano sentenciada a muerte, Melissa Lucio. (Foto: EFE/Jorge Fuentelsaz)

El viernes, el juez Arturo Nelson emitió su recomendación después de que la Fiscalía del condado de Cameron aceptara que retuvo pruebas que favorecían a Lucio.

De acuerdo con la cadena de noticias CNN, un informe de los Servicios de Protección Infantil y entrevistas con los hijos sobrevivientes de Melissa Lucio son la evidencia con la que el juez Nelson tomó su decisión.

Esas evidencias habrían corroborado la teoría que la defensa expuso en el juicio: la hija de Lucio murió a causa de las heridas sufridas en una caída accidental por las escaleras y no por abusos a manos de su madre, como afirmó el estado de Texas.

El caso vuelve ahora al Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Texas, que tiene autoridad para anular la condena de Lucio. No está claro cuándo podría tomar una decisión, anotó CNN.

Antes del juez Arturo Nelson, casi la mitad de los jurados que condenaron a la pena capital a Melissa Lucio habían pedido que se suspenda su ejecución y se le haga un nuevo juicio.

Esto es lo que se sabe del caso:

Melissa Lucio y algunos de sus 14 hijos.

La caída y un malentendido clave

En su petición de clemencia presentada antes de la fecha de su ejecución, la defensa de Melissa Lucio narró lo ocurrido el fatídico 15 de febrero del 2007 y los días posteriores.

Aquel día, la madre se levantó temprano, preparó a algunos de sus hijos para ir al colegio y luego se dedicó a empacar las cosas de su “deteriorado departamento del segundo piso” porque la familia estaba en un proceso de mudanza.

Mientras tanto, hizo todo lo posible por vigilar Mariah, que tenía problemas para caminar y era propensa a caerse debido a una discapacidad física leve. Pero mientras Lucio estaba ocupada, Mariah abrió una puerta, salió al exterior y se cayó por un tramo “empinado” de más de una docena de escalones.

Lucio se dio cuenta casi de inmediato de que Mariah había desaparecido y la encontró afuera, llorando. Su labio sangraba, pero no parecía estar gravemente herida.

Pero de acuerdo con CNN, la apariencia de la niña era engañosa, pues había sufrido lesiones internas que la llevarían a su muerte.

Los dos días siguientes, en medio de la mudanza de la familia, el estado de Mariah se deterioró: dormía demasiado y finalmente se negó a comer.

El 17 de febrero, Lucio quiso llevar a la niña al médico, pero prefirió esperar hasta el día siguiente y acostar a Mariah para que durmiera una siesta.

Pero Mariah dejó de respirar y la familia llamó al 911. Los paramédicos que llegaron al lugar y posteriormente los del hospital intentaron reanimarla, pero no lo lograron.

En su casa, Lucio dijo a los paramédicos que Mariah se había caído por las escaleras días antes, pero uno de los socorristas no le creyó, según la petición de clemencia, porque la residencia era de un solo piso con unos pocos escalones al frente. El hombre no entendió, dice la petición, que la niña se había caído en la casa anterior de la familia.

“Este malentendido crítico puso en marcha una investigación prejuiciosa en la que los investigadores asumieron continuamente lo peor sobre Melissa sin investigar ni considerar alternativas”, dice la petición.

Melissa Lucio inclina la cabeza en oración durante una reunión con un grupo bipartidista de legisladores de Texas en el Centro Correccional de Gatesville, Texas, el 6 de abril de 2022. (Jeff Leach / State Representative Jeff Leach / AFP). / JEFF LEACH

Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos

restauró la pena de muerte en 1976, fueron ejecutadas 17 mujeres en todo el país, según el Centro de Información sobre Condenas a Muerte, incluidas seis en Texas, el estado donde más ejecuciones de mujeres ha habido en ese período.

La condena

En agosto del 2008, cuando fue condenada, el jurado determinó que Melissa Lucio había “golpeado y torturado” a su hija hasta la muerte.

El médico forense que evaluó el caso en ese el 2007 dijo que Mariah era una “niña maltratada” que murió por un traumatismo craneoencefálico.

De acuerdo con CNN, el médico de urgencias que trató de reanimar a Mariah luego de que la familia llamara al 911 también dijo que era el “peor” caso de maltrato infantil que había visto en su carrera y que las lesiones no podían haber sido causadas por una caída por las escaleras.

Pero durante el interrogatorio la madre le dijo a la policía que su hija se cayó por las escaleras y que eso le causó la muerte. Sin embargo, la fiscalía no creyó la versión y la acusó de homicidio y pidió la pena capital.

Los fiscales basaron parte de su acusación en una supuesta “confesión” que Lucio dio a las autoridades la noche de la muerte de Mariah.

Sin embargo, los abogados de Lucio han negado que ella confesara. Han dicho que su declaración fue coaccionada durante un interrogatorio “agresivo” y que Lucio era susceptible de ser coaccionada debido a su historial como sobreviviente de abusos sexuales y violencia doméstica y psicológica durante toda su vida, de acuerdo con CNN.

Los abogados también agregaron que no se permitió a la mujer presentar pruebas que ponían en duda la validez de su supuesta confesión.

La defensa manifestó que la evidencia falsa o poco seria hizo que los jurados creyesen que las lesiones de Mariah pudieron haber sido causadas solo por maltratos físicos y no por complicaciones derivadas de una caída.

“Sabía que las acusaciones que me hacían no eran ciertas. Mis hijos siempre fueron mi mundo y, si bien mis decisiones en la vida no fueron buenas, jamás lastimaría a ninguno de mis hijos de esa manera”, dijo Lucio en una carta a legisladores de Texas.

El vicefiscal del Cameron County, Luis Sáenz, cuya oficina llevó el caso, respondió que los abogados de Lucio no tenían pruebas que la exoneren. Según los fiscales, ella tenía un historial de consumo de drogas y perdió temporalmente la custodia de algunos de sus 14 hijos.

Familia Lucio.

La prueba clave que fue ocultada

Ahora se conoce que los testimonios de cinco de los hijos de Lucio, que aseguraron que su madre no abusó de ellos ni de Mariah, no fueron compartidos por la Fiscalía con la defensa. Esa es considerada como la prueba clave en favor de la madre.

Uno de los hijos le dijo a un investigador de los Servicios de Protección Infantil que vio a la niña caer por las escaleras de su departamento y corroboró el relato de Lucio sobre las lesiones y el deterioro de la salud de la niña en los días posteriores al incidente.

Además, dos de las hijas mayores de Lucio prestaron declaración bajo juramento a la policía, corroborando detalles sobre el deterioro de la salud de Mariah y la creciente preocupación de su madre en los días previos a su muerte.

Tras conocerse estas evidencias, la Fiscalía y los abogados de Lucio llegaron a un acuerdo, que fue aprobado por el juez Nelson, que indica que “ella no habría sido condenada a la luz de la evidencia suprimida”, según documentos judiciales citados por CNN.

“Esperamos y rezamos para que el Tribunal de Apelaciones en lo Penal esté de acuerdo con el Fiscal de Distrito, la defensa y el juez Nelson y nuestra madre puedan regresar a casa con su familia. Son 17 años que llevamos sin ella. La amamos y la extrañamos y estamos ansiosos por abrazarla”, dijeron los hijos de Lucio en un comunicado el lunes.