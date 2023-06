En su explosivo libro de memorias titulado “Spare”, publicado en enero de este año, el príncipe Harry admitió haber consumido cocaína, fumado marihuana y probado hongos alucinógeos. Ahora, una organización conservadora busca en una corte de Washington que las autoridades federales le entreguen la información migratoria del duque de Sussex para saber si reveló su consumo de drogas al solicitar su visa de Estados Unidos.

El príncipe Harry se mudó a California con su esposa Meghan Markle en el año 2020, después de que ambos renunciaran a sus funciones oficiales en la familia real británica.

En enero de este año, Harry publicó “Spare”. Entre las numerosas revelaciones del texto, dijo que consumió cocaína varias veces desde los 17 años.

Copias de "Spare", el libro del príncipe Harry de Gran Bretaña, se exhiben en una librería Barnes & Noble el 10 de enero de 2023 en la ciudad de Nueva York. (ÁNGELA WEISS / AFP).

“Por supuesto. Había estado consumiendo cocaína por esa época. En la casa de campo de alguien, durante un fin de semana de rodaje, me habían ofrecido una línea, y había tomado algunas más desde entonces”, contó Harry.

“No era muy divertido, y no me hacía especialmente feliz, como parecía hacer a todos los que me rodeaban; pero me hacía sentir diferente y ése era el objetivo principal”, siguió.

Harry se describió como un “chico de diecisiete años profundamente infeliz y dispuesto a probar casi cualquier cosa que alterara el statu quo”.

En otras partes de su autobiografía, habló de su paso de fumar tabaco a consumir marihuana durante sus días en Eton College. Admás, reveló que probó los hongos alucinógenos durante un viaje a Estados Unidos.

Luego, en marzo de este año, en una entrevista difundida en streaming con el médico y escritor canadiense Gabor Maté, Harry habló en detalle sobre la marihuana y dijo que se convirtió en su salvación en un momento difícil de su vida: “Empecé a consumirla de forma recreativa y luego me di cuenta de lo buena que era para mí”.

El Príncipe Harry llega al Tribunal Superior de Londres, el 6 de junio de 2023. (EFE/EPA/TOLGA AKMEN). / TOLGA AKMEN

La demanda en Washington

Tras las revelaciones de Harry, a principios de mayo el grupo conservador Fundación Heritage pidió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos que le entregue la información migratoria del duque de Sussex, alegando que este pudo haber obtenido su visado de forma irregular. Quieren saber si le ocultó a las autoridades el consumo de drogas.

El Gobierno federal se ha negado a divulgar esta información, a pesar de que dicha solicitud se ampara en la libertad de información o Freedom of Information Act (FOIA).

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos rechazó la solicitud de registros del príncipe porque “los demandantes no proporcionaron una autorización por escrito del duque de Sussex que indicara que él consintió que su información se divulgara a los demandantes”.

La Fundación Heritage

recuerda que a personas famosas como el futbolista argentino Diego Armando Maradona y la cantante británica Amy Winehouse se les denegó la entrada en Estados Unidos por su consumo de drogas..

El caso está en un tribunal de justicia de Washington, donde este martes el juez Carl Nichols le dio al Gobierno un plazo de siete días para decidir si entregará o no la información que pide la Fundación Heritage.

En la audiencia del martes, la Fundación Heritage señaló que el príncipe Harry pudo haber mentido en su solicitud de visado, en la sección donde se pregunta a las personas sobre su uso de drogas.

Por su parte, los abogados que representan al Gobierno alegaron que no hay necesidad de entregar los documentos porque no existe “un amplio interés público” en Estados Unidos sobre el tema.

La cadena CBS News tuvo acceso a la demanda. En ella la Fundación Heritage sostiene que “la legislación estadounidense suele declarar inadmisible la entrada de este tipo de personas”.

“El DHS puede haber concedido indebidamente al duque de Sussex una dispensa para entrar en el país con un visado de no inmigrante, dado su historial de admisiones de los elementos esenciales de los delitos de drogas tanto en Estados Unidos como en el extranjero”, agrega.

El príncipe Harry y su esposa Meghan llegan a la Gala del Premio Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope del 2022 en el Hilton Midtown de Nueva York. (Foto de ANGELA WEISS / AFP). / ANGELA WEISS

¿Qué pasaría si Harry mintió u omitió información?

En los formularios para visas de inmigrante de Estados Unidos hay un apartado que pide al solicitante relevar si ha consumido droga en el pasado, de acuerdo con la agencia EFE.

Pero reconocer haberlas usado antes no significa la expulsión inmediata o la prohibición de entrada y permanencia en Estados Unidos, detalló la agencia AP. Los casos se analizan de manera individual.

El abogado Samuel Dewey, que representa a la Fundación Heritage ha dicho que el príncipe Harry pudo conseguir el visado aceptando ser sometido a una serie de chequeos médicos en el futuro: “Cuando se concede un visado, se exige un examen médico completo. Esto es una condición de una dispensa en el caso de que alguien haya admitido el consumo de drogas en su pasado. En el futuro, podría darse la situación de que la persona tenga que volver a pasar los chequeos, para que haya un seguimiento. Pero simplemente no sabemos cómo ha sido tratado el príncipe Harry, y por eso estamos haciendo preguntas”.

En cambio, haber omitido la información sí podría acarrearle problemas al príncipe Harry.

El profesor Alberto Benítez, director de la Clínica de Inmigración de la Universidad George Washington, le dijo al diario británico The Telegraph que si el príncipe hubiera sido sincero respecto de su consumo de drogas en el pasado, probablemente le hubieran denegado el beneficio inmigratorio. Agregó que si Harry no fue transparente, se consideraría un “perjurio en un documento oficial del gobierno estadounidense”.

“Si no fuera el Príncipe Harry, si fuera Fred Jones y tuviera este tipo de antecedentes, habría sido sometido a un escrutinio mucho más minucioso y sin duda le habrían denegado la tarjeta de residencia”, añadió Benítez.

Por su parte, Nile Gardiner, director del Centro Margaret Thatcher para la Libertad en la Fundación Heritage, escribió en The Times que “el tema de las drogas es un asunto importante. Los solicitantes de un visado en Estados Unidos tienen que decir si han consumido drogas. Si dicen que sí, tienen que rellenar un informe detallado. A veces se les niega la entrada al país”.

“Para que él lograse entrar debe haber requerido cierta intervención de alto nivel de la que no tenemos conocimiento. Lo que estamos preguntando es si él fue abierto y transparente en dicha solicitud o si se le dio un trato de favor. ¿Fue tratado de forma distinta a todo el mundo?”, agregó.

¿Qué ha dicho el hijo de la princesa Diana y el príncipe Carlos? Hasta ahora no se ha pronunciado directamente sobre el tema de su visa. Pero el diario español El País recordó que en marzo de este año, fuentes cercanas al príncipe Harry declararon a The Telegraph que el duque de Sussex había sido “sincero” en su solicitud de visado, sugiriendo que sí había hecho referencia a su consumo de drogas en el pasado.