El primer debate de la contienda del Partido Republicano rumbo a la Casa Blanca no contará con la presencia de su candidato favorito: Donald Trump. Al menos eso es lo que ha dicho hasta ahora el expresidente, tan holgado en el primer lugar de las encuestas que no necesita asistir al cara a cara programado para el miércoles 23 en Milwaukee (Wisconsin).

Pese a que ya ha sido imputado penalmente tres veces en lo que va del año -la última de ellas por alterar el resultado de las elecciones presidenciales del 2020-, el magnate tiene el 47% del voto republicano a nivel nacional, según el último sondeo de Reuters/Ipsos, publicado la semana pasada.

Si bien son pésimas noticias para todos sus contendores en el bloque conservador, el más golpeado es el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que, pese a mantener el segundo lugar en la intención de voto, ha visto desinflarse sus apoyos. Hoy suma solo el 13%, seis puntos menos de lo que tenía en julio. Ninguno de los otros candidatos que buscan la nominación republicana supera el dígito.

La página web FiveThirtyEight, que hace un promedio de todos los sondeos hechos hasta ahora, le da a Trump un 53% de intención de voto, muy por delante de DeSantis, con el 15%.

El gobernador de Florida mantiene una tensa relación con Trump, quien en su momento fue su padrino político. El propio expresidente ha afirmado que el gobernador de Florida lo traicionó, al considerar que debió haber esperado al 2028 para postularse a la Casa Blanca.

DeSantis “no me gusta porque hice que lo eligieran (...), él vino a mí porque necesitaba ayuda”, dijo el exmandatario el martes 8 durante un mitin ante veteranos en Windham, en Nuevo Hampshire, donde también se burló de su falta de carisma. “Si vas a ser político necesitas algo de personalidad”, afirmó.

El expresidente de los Estados Unidos y aspirante a la presidencia de 2024, Donald Trump, habla durante un mitin de campaña en Windham High School en Windham, New Hampshire, el 8 de agosto de 2023. (Foto de Joseph Prezioso / AFP) / JOSEPH PREZIOSO

Cambio de estrategia

El estancamiento de su candidatura para las primarias republicanas llevó a DeSantis a reemplazar a su directora de campaña, Generra Peck. En su cargo está ahora el jefe de gabinete de la oficina del gobernador, James Uthmeier.

El medio The Messenger News señala que Peck guió la reelección de DeSantis como gobernador el año pasado, pero “rápidamente se convirtió en objeto de críticas de los asesores y donantes de DeSantis a mediados de julio después de que su campaña presidencial se estancara y el dinero se agotara”.

Los cambios ocurren luego de que DeSantis realizara dos grandes reducciones de personal en las últimas semanas, en medio de dificultades financieras. En julio, despidió a un tercio de su equipo.

LOS DEBATES QUE VIENEN El primer debate republicano se celebrará el 23 de agosto en Milwaukee (Wisconsin). Ese foro será retransmitido por Fox News.

El segundo debate se celebrará en la Fundación Presidencial Ronald Reagan en Simi Valley, California, el 27 de setiembre y estará asociado con Univision y Rumble.

Trump reaccionó por medio de su red social Truth Social: “¡Se va a pique la campaña de DeSanctimonious! ¿Quizas lo que debe hacer el partido es unirse???”, escribió.

La politóloga María Puerta Riera, profesora de Ciencias Políticas en el Valencia College de Orlando, no cree que los cambios en su campaña den a DeSantis mejores perspectivas.

“Lo que hizo el gobernador fue sustituir a su jefe de campaña por alguien que no tiene ninguna experiencia en una lid de esta naturaleza. Entonces, por un lado, eso de reflotar la campaña parece muy difícil por las decisiones que ha tomado. Lo otro es que se quedó sin dinero porque lo ha despilfarrado en gastos logísticos que no se evidencian en los resultados que está teniendo porque el problema de fondo no es solo atribuible al manejo de la campaña, el problema también es el candidato”, dice a El Comercio.

Explica que ya varios donantes del Partido Republicano han dicho que no van a contribuir con su campaña hasta que DeSantis no cambie el rumbo, en vista de las críticas que está recibiendo por sus políticas en su propio estado.

“El problema es que no solo no está cambiando el rumbo, sino que el gobernador está tomando decisiones en Florida que son tan graves para el estado que las personas temen que si él está haciéndole esto al estado, entonces, qué podemos esperar para el resto del país”, dice la analista.

Por poner un ejemplo, el martes 8 varias organizaciones en favor de los derechos civiles presentaron una moción para bloquear una sección de la ley migratoria SB 1718 de Florida, por considerar que es “inconstitucional, xenofóbica” y “criminaliza” a la comunidad inmigrante.

En esta demanda, varios colectivos argumentan que la SB 1718 “criminaliza inconstitucionalmente el acto de transportar a una amplia categoría de inmigrantes a Florida” que pueden haber ingresado ilegalmente en territorio estadounidense y no han sido “inspeccionados” por el gobierno federal.

¿De Santis aún está a tiempo de remontar? Puerta lo ve bastante complicado. “En el Partido Republicano no se está compitiendo por la nominación. Ahí se está compitiendo para ver quién pudiera tener las credenciales para ser vicepresidente. Pareciera que la nominación ya está decidida, a menos que ocurra algo imprevisto”.

Ron DeSantis y Donald Trump se enfrentarán por la candidatura republicana a la presidencia de EE.UU.

Sobre los próximos debates, apunta que Trump no va a participar porque no lo necesita. “Algunos candidatos van a aprovechar que Trump no está ahí para atacarlo, pero más allá de eso, no creo que vaya a haber nada extraordinario ahí, mucho menos de parte de DeSantis”, afirma.

Trump: ¿el invencible?

Trump, por su parte, parece estar más ocupado con su rival en el Partido Demócrata. Esta semana el exmandatario republicano acusó al presidente Joe Biden, quien va en busca de la reelección, de ponerle obstáculos en la campaña presionando a los fiscales para que lo inculpen.

“¿Cómo pueden mis opositores políticos corruptos, el tramposo Joe Biden, llevarme a juicio durante una campaña electoral que estoy ganando por mucho y obligarme a dedicar tiempo y dinero fuera de la campaña electoral para luchar contra acusaciones falsas inventadas?”, se preguntó el martes 8.

De hecho, el exjefe de Estado ha afirmado que no podrá ir a los caucus de Iowa ni a las primarias de Nuevo Hampshire del 2024 por sus problemas judiciales: “Porque estaré sentado en un juzgado por basura, porque su fiscal general (de Biden) me ha imputado”, afirmó Trump, pese a que todavía no hay fecha fijada para el inicio del juicio sobre su presunto intento de revertir el resultado de los comicios del 2020.

El expresidente Donald Trump sale del Palacio de Justicia de Estados Unidos Wilkie D. Ferguson Jr., el martes 13 de junio de 2023, en Miami. (Foto AP/Chris O'Meara).

Pese a sus problemas judiciales, Trump asegura que seguirá en la contienda electoral y hasta presume de cómo las inculpaciones mejoran sus posibilidades de éxito. “Cada vez que me acusan me gusta mirar las encuestas porque una inculpación más y creo que estas elecciones han terminado. Una más”, desafió.

Por el momento Trump gana a Biden en dos de los 14 sondeos recopilados por RealClearPolitics desde junio. Biden se impuso en ocho y ambos empataron en cuatro, señala la agencia AFP.

Para Puerta en este momento la campaña fundamental de Trump es contra los jueces. “Su estrategia se centra básicamente en la victimización, busca presentarse como una víctima ante su base republicana. Aquí lo clave es la recaudación de fondos para Trump. Él sabe que tiene la nominación asegurada, lo que le queda es pelear en la corte de la opinión pública los casos en los que está involucrado, que se espera que haya uno más la semana que viene”, concluye.