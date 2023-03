Mirada de experto

Erick Iriarte, abogado especialista en derecho digital

¿Qué opina de este polémico proyecto de ley que conduciría el veto a TikTok?

Lo primero es notar que varias entidades gubernamentales de diversas partes del mundo ya le han prohibido a sus propios usuarios tener instalada la aplicación, sobre todo porque no están seguros si tiene una puerta trasera y a dónde iría a parar dicha información. El CEO no ha descartado en ningún momento que no tienen puertas traseras, técnicamente no ha mentido pero no respondió a esa pregunta. Sobre el veto, se justificaría con que la aplicación no puede circular más en el país por un tema de Seguridad Nacional. No es la primera vez que alguien prohíbe exportar, importar o permitir el acceso a determinado software, ya sea por temas legales, políticos o estratégicos.





¿La prohibición de una plataforma masiva no contravendría el derecho a la libertad de expresión o vulneraría alguna ley comercial?

Es una interesante, pero veamos por qué lo vetan. Según ellos, porque TikTok está mal empleando las libertades para generar una afectación social o económica que el Gobierno debe proteger. Es una decisión muy difícil. Por un lado está el libre ejercicio de derechos humanos, pero si permito el uso de herramientas que vulneren la seguridad estaría permitiendo también el acceso a información que afecte a mis ciudadanos. La ONU está discutiendo si los fake news o los discursos de odio a través de determinadas plataformas deben ser controladas con eventuales baneos o mecanismos de control gubernamental. Lo que EE.UU. está haciendo es pasar de la teoría a la práctica.





¿Hay algún caso que sirva como paralelo?

Claro. En el Perú había una aplicación llamada Picap donde usaban motos como transporte público. Pero ese servicio iba en contra de la normativa así que se pidió a los operadores bloquear esta aplicación. A pesar de que tenía una utilidad, constituía un problema de seguridad pública. Entonces, este contrapeso que tiene el gobierno entre libertades y seguridad es el que deberán analizar.





¿Deslindarse de ByteDance es la única salida para TikTok?

Es algo que tanto EE.UU. como otros gobiernos se lo han planteado hace tiempo como condición para comenzarles a creer. Una discusión similar hubo con Telegram en su momento. No sé si es la única salida, pero TikTok como negocio tendrá que analizar el costo beneficio: ¿si me desligo de China puedo seguir creciendo en el mercado o pierdo el mercado y me quedo fiel a mis principios? Esa deberá ser una decisión de negocios, no de principios.